"Markus Lanz" heute am 21. November 2024: Thema und Gäste am Donnerstag

Während es in der vergangenen Woche bei „Markus Lanz“ fast ausschließlich um das Ampel-Aus und die anstehenden Neuwahlen ging, lenken Lanz und seine Gäste heute am Donnerstag den Blick ganz speziell auf die K-Frage der SPD. Welche Gäste sind im Studio? Die Antworten auf diese Fragen und alle Informationen zur neuen Folge der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Donnerstag?

Wie immer läuft die Talkrunde auch in dieser Woche am späten Abend im ZDF. Neben der Übertragung im TV können Sie die heutige Sendung auch zeitgleich im Live-Stream des ZDF verfolgen. Alle Informationen zur Übertragung von „Markus Lanz“ am 21.11.24 im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2014)

Wann? Donnerstag, 21. November 2024, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF-Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 21. November 2024

Meistens gibt es in den Talkrunden ein Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. In der Regel dreht sich die Diskussion um aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft. Für heute kündigt das ZDF die Frage an, wie Robert Habeck trotz schwacher Umfragewerte nächster Bundeskanzler werden will und was die Kernthemen der Grünen im Wahlkampf werden sollen. Außerdem geht es um die Koalitionsoptionen der CDU und die industriepolitischen Herausforderungen Deutschlands.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 21. November 2024

In jeder Folge kommen Politiker, Autoren, Expertinnen unterschiedlicher Fachrichtungen und Medialeute zu Wort, die Themen wie etwa den Ampel-Crash, den Krieg gegen die Ukraine, große Sportereignisse und andere aktuelle Themen diskutieren. Welche Gäste in der heutigen Ausgabe dabei sind? Hier kommt die Liste:

Katharina Dröge, Grünen-Fraktionschefin

Sie erläutert die Strategie, mit der Robert Habeck trotz schwacher Umfragewerte Kanzler werden soll, und benennt zentrale Wahlkampfthemen der Grünen.

Johannes Volkmann, CDU-Politiker

Das CDU-Bundesvorstandsmitglied und Enkel Helmut Kohls strebt 2025 den Einzug in den Bundestag an. Er spricht über seine politischen Ziele und mögliche Koalitionen der CDU.

Helene Bubrowski, Journalistin

Die stellvertretende Chefredakteurin von Table.Media analysiert den Grünen-Parteitag und die Hintergründe zur Kanzlerkandidatur Habecks.

Julian Olk, Wirtschaftsjournalist

Der Handelsblatt-Redakteur diskutiert die industriepolitischen Herausforderungen Deutschlands und warnt: „Die deutsche Wirtschaft steht an einem Scheideweg.







Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die aktuelle Sendung von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abrufen. Alle Folgen der Show werden dort hochgeladen, sind allerdings nicht unbegrenzt abrufbar. In der Regel stehen die Talkrunden einige Monate auf Abruf zur Verfügung. Eine Wiederholung des Polit-Talks im TV ist nicht vorgesehen.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche?

An den Wochentagen ändert sich bei „Markus Lanz“ in der Regel nichts - jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag läuft eine neue Folge der Talkrunde. Die Sendezeiten ändern sich jedoch von Woche zu Woche. Deshalb haben wir die kommenden Sendetermine hier im Überblick für Sie:

Donnerstag, 21. November 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr (ZDF)

Dienstag, 26. November 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 28. November 2024, 0 Uhr bis 0.45 Uhr (ZDF) - das ist eigentlich die Mittwochssendung vom 27.11.24