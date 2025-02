„Markus Lanz“ heute am 27.2.25: Thema und Gäste am Donnerstag

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 stehen in dieser Woche bei „Markus Lanz“ im Fokus der Diskussion. Während am Dienstag Vertreter von CDU und SPD im Studio zu Gast waren, wurde am Dienstag unter anderem das Wahldesaster der FDP thematisiert. Wolfgang Kubicki äußerte sich zum schlechten Ergebnis seiner Partei, die an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte und damit in den kommenden vier Jahren nicht im Bundestag vertreten sein wird. Er äußerte sich auch zu seiner Überlegung, nach dem Rücktritt von Christian Lindner Parteichef der FDP werden zu wollen.

Während die FDP von den Wählerinnen und Wählern abgestraft wurde, konnte die Linke mit 8,77 Prozent der Stimmen einen Wahlerfolg feiern, mit dem Anfang des Jahres wohl niemand gerechnet hätte. Im Studio äußerte sich am Mittwoch Bodo Ramelow zum Erfolg seiner Partei, der gemeinsam mit Gregor Gysi und Dietmar Bartsch im Oktober 2024 die Aktion „Silberlocken“ startete. Ziel dieser Initiative war es, durch den Gewinn von Direktmandaten den Verbleib der Linken im Bundestag zu sichern. Nach dem unerwarteten Wahlerfolg der Partei war der Einzug in den Bundestag aber ohnehin gesichert.

Worum geht es heute bei „Markus Lanz“? Welche Gäste sind im Studio und wie lautet das aktuelle Thema? Wir haben die Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Donnerstag?

Immer dienstags, mittwochs und donnerstags gibt es eine neue Ausgabe von „Markus Lanz“ am späten Abend im TV-Programm des ZDF zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die heutige Folge der Polit-Talkshow auch im Live-Stream des Senders verfolgen. Alle Infos zur Übertragung auf einen Blick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2051)

Wann? Donnerstag, 27. Februar 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 27.2.25

In jeder Folge gibt es ein Oberthema, um das sich die Diskussion dreht. In dieser Woche hat sich die Talkrunde hauptsächlich um die Ergebnisse der Bundestagswahl gedreht. Neben den Koalitionsoptionen und dem Misserfolg der FDP ging es aber auch um den Erfolg der AfD, die in allen fünf ostdeutschen Flächenländern stärkste Kraft wurde. Worum es heute bei „Markus Lanz“ geht, ist bisher noch nicht bekannt. Sobald das ZDF das aktuelle Thema veröffentlicht, informieren wir Sie hier.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 27. Februar 2025

In jeder Folge begrüßt Markus Lanz Politiker, Experten und Medienvertreter, die mit ihm ein aktuelles Thema aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft besprechen. Wer heute im Studio diskutiert, steht aktuell noch nicht fest. Wir reichen die Gästeliste für den 27. Februar 2025 nach, sobald uns die entsprechenden Informationen vorliegen.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie keine Zeit haben, sich die neueste Talkrunde mit Markus Lanz im TV anzusehen, dann haben Sie die Möglichkeit, die Sendung auch im Nachhinein in der ZDF-Mediathek abzurufen. Dort bleiben die Talkrunden nach der Erstausstrahlung noch einige Monate verfügbar. Eine Wiederholung im Fernsehen bietet das ZDF allerdings nicht an.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche?

Auch in der nächsten Woche ist Markus Lanz wieder mit drei neuen Ausgaben auf Sendung. Wie die Sendetermine im Detail aussehen, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Dienstag, 4. März 2025: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 6. März 2025: 00.00 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 6. März 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )