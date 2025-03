„Markus Lanz“ heute am 6.3.25: Thema und Gäste am Donnerstag

In dieser Woche ging es bei „Markus Lanz“ ausschließlich um den Krieg in der Ukraine, die politische Kehrtwende der USA und den neuen Kurs der Trump-Regierung in Bezug auf die militärische Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte. Nachdem das Treffen zwischen Selenskyj, Trump und dessen Vize Vance im Weißen Haus katastrophal geendet war, verkündeten die USA am Montag, dass sie die Militärunterstützung der Ukraine vorläufig einstellen. Diese Entscheidung hat vor allem in Europa große Wellen geschlagen: Zum einen scheinen die Vereinigten Staaten kein verlässlicher NATO-Partner mehr zu sein, zum anderen zwingt es die europäischen Länder dazu, eigene Strategien zur Verteidigung der EU zu entwickeln.

Friedrich Merz hat in Zusammenarbeit mit der SPD einen Verteidigungsplan entwickelt, den die Parteien - noch bevor der neue Bundestag sich Ende März zu seiner konstituierenden Sitzung versammelt - beschließen wollen. Die Linke äußerte Kritik an Merz und warf ihm vor, bereits zehn Tage nach der Wahl seine Wahlversprechen zu brechen.

Worum geht es heute am 6. März 2025 bei „Markus Lanz“? Wie lautet das aktuelle Thema und welche Gäste sind im Studio? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Donnerstag?

Immer dienstags, mittwochs und donnerstags gibt es eine neue Ausgabe von „Markus Lanz“ im TV-Programm des ZDF zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die heutige Folge der Polit-Talkshow auch im Live-Stream des Senders verfolgen. Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2054)

Wann? Donnerstag, 6. März 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Wenn Sie wollen, können Sie auch den gesamten Abend mit Polit-Talk verbringen: Um 22.15 Uhr läuft eine neue Folge von „Maybrit Illner“. Das Thema der Sendung lautet: „Trump erpresst, Putin gewinnt – Europa ohne Schutz?“.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 6.3.25

In jeder Folge gibt es ein Oberthema, um das sich die Diskussion dreht. In dieser Woche hatte sich Markus Lanz mit seinen Gästen wie bereits erwähnt über die Politik der USA, die Lage in der Ukraine und die Pläne der europäischen Länder unterhalten. Auch heute wird sich die Diskussion voraussichtlich wieder um diese Themen drehen. Sobald wir Genaueres wissen, informieren wir Sie hier darüber.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 6. März 2025

In jeder Folge begrüßt Markus Lanz Politiker, Experten und Medienvertreter, die mit ihm ein aktuelles Thema aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft besprechen. In dieser Woche waren Militärexperten, Journalisten und Vertreter der Grünen und Linken zu Gast. Wer heute in der Polit-Talkshow diskutiert, steht aktuell noch nicht fest. Wir reichen die Gästeliste der heutigen Sendung nach, sobald das ZDF die entsprechenden Infos veröffentlicht.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie heute keine Zeit haben, sich die neueste Talkrunde mit Markus Lanz im TV anzusehen, dann haben Sie die Möglichkeit, die Sendung auch im Nachhinein in der ZDF-Mediathek abzurufen. Dort bleiben die Talkrunden nach der Erstausstrahlung noch einige Monate verfügbar. Eine Wiederholung im Fernsehen bietet das ZDF allerdings nicht an.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche?

Auch in der nächsten Woche ist Markus Lanz wieder dreimal auf Sendung. Wie die Sendetermine im Detail aussehen, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Dienstag, 11. März 2025: 23.00 Uhr bis 0.15 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 13. März 2025: 00.00 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 13. März 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )