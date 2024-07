"Markus Lanz" heute am 16. Juli 2024: Thema und Gäste am Dienstag

Die Sommerpause ist für Markus Lanz nicht mehr weit entfernt, doch bis dahin spricht der Moderator, Podcaster und Fotograf mit seinen Gästen weiterhin dreimal pro Woche über aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Während der Europameisterschaft ging es natürlich viel um den Fußball, doch auch die weltpolitische Lage, wie die Kriege in der Ukraine und in Israel sind immer wieder Thema bei „Markus Lanz“. Seit mehr als 16 Jahren ist die Polit-Talkshow nun bereits auf Sendung und wird noch in diesem Jahr ein großes Jubiläum feiern: Die 2000. Ausgabe steht vor der Tür.

Worum geht es heute bei „Markus Lanz“? Welche Gäste sind im Studio? Und gibt es die neueste Ausgabe auch als Wiederholung zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur aktuellen Folge von "Markus Lanz" am 16. Juli 2024 haben wir hier für Sie.

Wo läuft "Markus Lanz" heute am Dienstag?

Wie gewohnt können Sie die neueste Ausgabe von „Markus Lanz“ im Nachtprogramm des ZDF verfolgen. Neben der Übertragung im Fernsehen läuft die Show zeitgleich auch Live-Stream des Senders.

Was? "Markus Lanz" (Folge 1970)

Wann? Dienstag, 16. Juli 2024, 22.55 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei "Markus Lanz" heute am 16.7.24

In jeder Folge gibt es ein Oberthema, um das sich die Diskussion dreht. In der letzten Woche hat sich Markus Lanz mit seinen Gästen über verschiedene Themen unterhalten. Es ging unter anderem um den Haushaltsentwurf der Ampel-Koalition, um die deutsch-französischen Beziehungen, das Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich und die internationale Friedenssicherung. Die heutige Sendung dreht vor allem um die jüngsten Entwicklungen in den USA - sprich um Donald Trump, der auf dem Parteitag der Republikaner offiziell zum Präsidentschaftskandidaten gekürt wurde. Auch die deutsch-amerikanischen Beziehungen und der Perspektiven werden thematisiert.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 16. Juli 2024

In jeder Folge von "Markus Lanz" sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Üblicherweise werden pro Sendung vier bis fünf Gäste eingeladen. Heute am 16. Juli 2024 sind folgende bekannte Namen bei Markus Lanz im Studio zugegen:

Elmar Theveßen , ZDF-Korrespondent: Theveßen wird extra für die Sendung aus Milwaukee (Wisconsin) zugeschaltet. Der USA-Experte informiert über die Entwicklungen auf dem Parteitag der Republikaner, auf dem Donald Trump offiziell zum Präsidentschaftskandidaten gekürt wurde.

Hubertus Heil , SPD-Politiker: Hubertus Heil ist Bundesminister für Arbeit und Soziales und nimmt bei „Markus Lanz“ Stellung zur Sozialpolitik, den geplanten Änderungen beim Bürgergeld sowie zu Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel.

Michael Bröcker , Journalist: Der Chefredakteur von „Table.Media“ spricht über die Perspektiven der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Darüber hinaus analysiert er den Haushaltsentwurf 2025 der Ampel.

Melis Sekmen , Bundestagsabgeordnete: Mit ihrem Wechsel von der Fraktion der Grünen zur Union sorgte die Mannheimerin jüngst für Aufsehen. Im Rahmen der Sendung erklärt sie, warum sie diesen Schritt ging.

Folge verpasst? "Markus Lanz" in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von "Markus Lanz" verpasst haben, können Sie nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen zurückgreifen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen.

Sendetermine: Wann läuft "Markus Lanz" in dieser Woche?

Die meisten Talkshows haben sich bereits in die Sommerpause verabschiedet. "Caren Miosga" und "Hart aber fair" laufen fürs Erste nicht im TV. Zwischenzeitlich hatte sich Sandra Maischberger Anfang Juli mit einer Sondersendung zu den Landtagswahlen in Ostdeutschland aus dem Urlaub zurückgemeldet, offiziell ist die Sendung aber noch bis zum 27. August in der Sommerpause. Markus Lanz macht unter den Talkshow-Gastgebern die kürzeste Pause: Nur einen Monat lang müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Polit-Talk im ZDF verzichten. Die Sendetermine von "Markus Lanz" im Überblick:

Dienstag, 16. Juli 2024: 22.55 Uhr bis 00.10 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 17. Juli 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 18. Juli 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )