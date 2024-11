„Markus Lanz“ heute am 12.11.24: Thema und Gäste am Dienstag

In der letzten Woche ist auf politischer Ebene sehr viel passiert. Donald Trump wurde erneut ins Weiße Haus der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt und Bundeskanzler Olaf Scholz gab das Ende der Ampel-Koalition bekannt. Am Anfang der Woche ging es auch bei „Markus Lanz“ noch um die Präsidentschaftswahl in den USA, ab Mittwoch stand dann aber die deutsche Innenpolitik im Fokus: Wann wird die Vertrauensfrage gestellt? Wann kann man mit Neuwahlen rechnen und wie steht es um die Konjunkturaussichten Deutschlands aus? Diesen Fragen geht Lanz auch in dieser Woche nach.

Die Talkshow mit Markus Lanz läuft dreimal pro Woche im ZDF. Immer dienstags, mittwochs und donnerstags wird über ein aktuelles Thema aus Politik und Gesellschaft diskutiert. Dazu lädt der öffentlich-rechtliche Sender Politiker, Experten und Journalisten ins Studio ein, die sich den Fragen des Gastgebers stellen und das Thema in den politischen Kontext einordnen und bewerten.

Worum geht es heute am 12. November 2024 bei „Markus Lanz“? Wie lautet das Thema und welche Gäste sind dabei? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur aktuellen Folge des Polit-Talks haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Dienstag?

Wenn Sie regelmäßig „Markus Lanz“ verfolgen, dann ist diese Information für Sie nichts Neues: Der Polit-Talk läuft dreimal pro Woche am späten Abend im ZDF. Neben der TV-Übertragung können Sie die Sendung auch im Live-Stream des Senders verfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2009)

Wann? Dienstag, 12. November 2024, 23.00 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 12.11.24

In jeder Folge von Markus Lanz gibt es ein zentrales Oberthema, um das sich die Diskussion dreht. In einigen Episoden werden auch mehrere Themen behandelt, die nicht zwangsläufig miteinander verbunden sind. Vergangene Woche stand, wie bereits erwähnt, die Präsidentschaftswahl in den USA und das Ende der Ampel-Koalition im Mittelpunkt.

Auch diese Woche gibt es wieder reichlich Gesprächsstoff in Bezug auf die politische Lage in Deutschland: Heute wurde der Termin für die Neuwahlen bekanntgegeben, voraussichtlich der 23. Februar 2025. Es wird darüber gesprochen, wie sich die Parteien auf diesen wichtigen Termin vorbereiten und welche Strategien sie verfolgen, um das politische Momentum zu nutzen. Ein weiterer Punkt wird die aktuelle wirtschaftliche Lage und die Herausforderungen sein, denen sich die Regierung stellen muss, insbesondere im Hinblick auf die künftige Wachstumspolitik und die wirtschaftlichen Ansätze der Union. Zudem wird ein Blick auf die möglichen Auswirkungen der bevorstehenden Neuwahlen auf die politischen Kräfteverhältnisse und die Regierungsbildung geworfen. Außerdem werden mögliche Kandidaten im politischen Team vom zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump diskutiert.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 12. November 2024

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Üblicherweise werden pro Sendung mehrere Gäste eingeladen – so auch heute. In der heutigen Folge nehmen die folgenden vier Experten an der Gesprächsrunde teil:

Thorsten Frei, CDU-Politiker

Der erste Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion gibt Einblicke in die Vorbereitungen seiner Partei auf die bevorstehenden Neuwahlen. Außerdem spricht er über die aktuellen Sondierungen in Sachsen und Thüringen.

Melanie Amann, Journalistin

Als Vizechefredakteurin des Spiegel analysiert Melanie Amann den Streit um den Zeitpunkt der Neuwahlen und bewertet, wie CDU und CSU das politische Klima nach dem Bruch der Ampel-Koalition für ihre eigenen Ziele nutzen könnten.

Philippa Sigl-Glöckner, Ökonomin

Die Direktorin des „Dezernat Zukunft“ erläutert, warum sie einen fehlenden Wachstumstreiber für die deutsche Wirtschaft sieht. Sie beleuchtet zudem die wirtschaftlichen Perspektiven und die wirtschaftspolitischen Strategien der Union.

Elmar Theveßen, ZDF-Korrespondent

Als Leiter des ZDF-Studios in Washington berichtet Elmar Theveßen über die aktuelle Situation der Regierungsbildung in den USA und stellt die vielversprechendsten Kandidaten für Schlüsselpositionen im Team von Donald Trump vor.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie sich nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen verlassen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

Die Sendetermine der Polit-Talkshow in der Kalenderwoche 46 im Überblick:

Dienstag, 12. November 2024: 23.00 Uhr bis 0.15 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 13. November 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 14. November 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )