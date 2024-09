„Markus Lanz“ gestern am 11.9.24: Thema und Gäste am Mittwoch

Dreimal pro Woche wird in der Polit-Talkshow „Markus Lanz“ über aktuelle Themen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft diskutiert. Der Gastgeber ist nicht nur als Moderator aktiv, sondern arbeitet auch als Fotograf, Dokumentarfilmer und Podcaster. Sein Podcast-Kollege Richard David Precht, mit dem er in „Lanz und Precht“ ebenfalls über wichtige politische und gesellschaftliche Themen diskutiert, ist auch des Öfteren in seiner ZDF-Sendung zu Gast.

Mittlerweile ist Lanz mit seiner Talkrunde schon seit mehr als 16 Jahren auf Sendung. In wenigen Wochen steht die 2000. Folge im ZDF auf dem Programm. Gestern am 11.9.24 lief die „Markus Lanz“-Ausgabe mit der Ordnungsnummer 1983 im TV. Welche Gäste waren im Studio und über welches Thema wurde diskutiert? Alle Infos zur neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Mittwoch?

Wie immer gab es die neueste Ausgabe von „Markus Lanz“ am späten Abend im ZDF zu sehen. Neben der Übertragung im linearen Fernsehen konnten Sie die Talkshow auch online im Stream ansehen. Das ZDF zeigte die Sendung zeitgleich im hauseigenen Live-Stream. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 1983)

Wann? Mittwoch, 11. September 2024, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 11.9.24

Meistens gibt es in den Talkrunden ein Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. In der Regel dreht sich die Diskussion wie bereits erwähnt um aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft. Genau wie in der vergangenen Woche ging es am Dienstag bei „Markus Lanz“ um die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Neben der schwierigen Regierungsbildung in Thüringen wurde auch die andauernde Migrationsdebatte zwischen der Ampel-Regierung und der Opposition diskutiert. Worum genau es gestern ging? Wider Erwarten nicht um den Jahrestag von 9/11, aber trotzdem um die USA - unter anderem natürlich um das TV-Duell Harris vs. Trump. Ein Grüner durfte sein neues Buch promoten, und der Rest dreht sich um die aktuelle Debatte zum Thema Migration.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 11. September 2024

Neben Experten und Wissenschaftlern sind in fast jeder Ausgabe auch Politiker zu Gast, die die Themen in die politische Landschaft einordnen oder die Position ihrer Partei zur Thematik erläutern. Gestern Abend waren diese Dame und diese vier Herren zu Gast:

Elmar Theveßen, Journalist

Der Chef des ZDF-Studios in Washington bewertet das jüngste TV-Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump und beleuchtet die nächsten Schritte im US-Präsidentschaftswahlkampf.

Jürgen Trittin, Politiker der Grünen

Pünktlich zur Veröffentlichung seiner Autobiografie zieht er Bilanz zum Verhältnis zwischen Deutschland und den USA und diskutiert die jüngste Flüchtlingspolitik der Bundesregierung.

Thorsten Frei, CDU-Politiker

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU äußert sich zu den Gründen für den Abbruch des gestrigen Migrationsgipfels durch seine Partei.

Victoria Rietig, Expertin für Migration

Als Leiterin des Migrationsprogramms bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik erklärt sie, welche rechtlichen Optionen es für Zurückweisungen von Flüchtlingen an der deutschen Grenze gibt.

Wolfram Weimer, Publizist

Der Herausgeber von The European analysiert das Scheitern des Migrationsgipfels zwischen Union und der Ampel-Koalition und gibt Einblicke in die heutige Generaldebatte im Bundestag.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von "Markus Lanz" verpasst haben, können Sie die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abrufen. Alle Folgen der Show werden dort hochgeladen, sind jedoch nicht unbegrenzt abrufbar. In der Regel stehen die Talkrunden einige Monate im Stream zur Verfügung.

Die nächsten Sendetermine von „Markus Lanz“

In dieser Woche gibt es „Markus Lanz“ noch zweimal zu sehen, danach kehrt die Talkrunde am Dienstag mit einem neuen Thema zurück. Die kommenden Sendetermine im Überblick:

Mittwoch, 11. September 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 12. September 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 17. September 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )