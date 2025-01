„Markus Lanz“ heute am 14.1.25: Thema und Gäste am Dienstag

In der vergangenen Woche standen bei „Markus Lanz“ unter anderem drei Parteien im Fokus. Journalisten und Experten durchleuchteten die Wahlprogramme der CDU, der SPD und der Grünen. Für die Politiker beginnt nun wohl die Hochphase des Wahlkampfes, schließlich finden bereits Ende Februar die vorgezogenen Bundestagswahlen statt. Laut aktuellen Umfragen vom 11. Januar 2025 liegt das Bündnis Sahra Wagenknecht bei 6 Prozent und könnte somit erstmals in den Bundestag einziehen. Die FDP kommt laut Umfrage aktuell auf 4 Prozent und wäre bei diesem Ergebnis - genau wie die LINKE mit 3 Prozent - nicht im Bundestag vertreten.

Außerdem ging es um Trumps Pressekonferenz, in der er angekündigt hatte, die Kontrolle über Grönland und den Panamakanal erlangen zu wollen. Nachdem er im November 2024 zum neuen Präsidenten der USA gewählt wurde, wird Donald Trump nun am 20. Januar 2025 vereidigt und übernimmt an diesem Tag offiziell die Amtsgeschäfte. Neben der Ablegung des Amtseids wird Trump auch eine Antrittsrede halten, in der er seine Ziele und Vorhaben darlegt.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Dienstag?

Neben der TV-Übertragung können Sie die Talkshow am 14.1.25 auch im Live-Stream des Senders verfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2030)

Wann? Dienstag, 14. Januar 2025, 22.45 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 14. Januar 2025

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Heute hat Moderator Markus Lanz folgende vier Gäste zu sich ins Studio eingeladen:

Amira Mohamed Ali (BSW-Co-Vorsitzende): Die Politikerin erläutert, wie das Bündnis Sahra Wagenknecht beabsichtigt, das derzeitige Umfragetief zu überwinden. Außerdem äußert sie sich zum Ukrainekonflikt. Sie stellt klar, dass das BSW sich für einen Waffenstillstand einsetzt.

Jörg Urban (AfD-Politiker): Der Landesvorsitzende der AfD in Sachsen spricht über die politischen Positionen seiner Partei in den Bereichen Energie, Wirtschaft und Verteidigung.

Martin Machowecz (Journalist): Der stellvertretende Chefredakteur der „ZEIT“ zieht eine Bilanz der Parteitage von AfD und BSW am vergangenen Wochenende und analysiert die Vorbereitungen beider Parteien auf den Wahlkampf.

Sönke Neitzel (Militärhistoriker): Der Professor für Militärgeschichte an der Universität Potsdam kommentiert die Auswirkungen des russischen Vorgehens auf die europäische Sicherheitslage. Er warnt, dass die russische Militärproduktion sich nicht ausschließlich gegen die Ukraine richte.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 14.1.25

In der heutigen Ausgabe von „Markus Lanz“ diskutieren Experten und Politiker über aktuelle geopolitische und innenpolitische Themen. Amira Mohamed Ali, Co-Vorsitzende des BSW, spricht über die Position ihres Bündnisses zum Ukrainekonflikt und deren Strategie zur Überwindung des Umfragetiefs. Zudem äußern sich Jörg Urban von der AfD sowie Militärhistoriker Sönke Neitzel zu den Herausforderungen in der Energie-, Wirtschafts- und Sicherheitspolitik, während Martin Machowecz die Parteitage der AfD und BSW analysiert.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie sich nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen verlassen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen. Die Episoden stehen dort jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

Bei „Markus Lanz“ geht in dieser Woche alles seinen gewohnten Gang: Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ist jeweils eine Episode des Polit-Talks im ZDF zu sehen. Die Sendetermine im Überblick:

Dienstag, 14. Januar 2025: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 15. Januar 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 16. Januar 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )