„Markus Lanz“ heute am 17.12.24: Thema und Gäste am Dienstag

Auch in der aktuellen Vorweihnachtswoche gibt es „Markus Lanz“ dreimal am Abend im ZDF zu sehen - allerdings nicht im gewohnten Stil. Am Donnerstag läuft nämlich keine reguläre Ausgabe der Polit-Talkshow, sondern der diesjährige Jahresrückblick des ZDF namens „Das Jahr 2024“. Moderiert wird die Sendung von Markus Lanz, der mit prominenten und nicht-prominenten Gästen auf die wichtigsten Themen und Ereignisse des vergangenen Jahres blickt. Dabei wird es unter anderem um die Fußball-EM in Deutschland, die Wahlen in den USA und das Ampel-Aus gehen. Danach verabschiedet sich die Sendung in eine kurze Weihnachtspause, doch bereits am 7. Januar 2025 kehrt Lanz mit einer neuen Ausgabe zurück.

Am Dienstag und Mittwoch bleibt „Markus Lanz“ jedoch dem gewohnten Ablauf treu: Der Moderator spricht mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die vergangene Woche stand vor allem im Zeichen des Wahlkampfs. Es ging um die Krise der FDP, die Jugendpolitik der CDU und die Wahlkampfstrategie der Grünen. Außerdem war Theo Waigel allein mit Lanz im Studio und hat über die Bundestagswahl und die herrschende politische Kultur gesprochen.

Worum geht es heute am 17. Dezember 2024 bei „Markus Lanz“? Wie lautet das aktuelle Thema und welche Gäste sind im Studio? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Folge der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Dienstag?

In dieser Woche läuft „Markus Lanz“ nur zweimal regulär im ZDF. Am Donnerstag gibt es wie bereits erwähnt den Jahresrückblick zu sehen. Neben der TV-Übertragung können Sie die heutige Sendung auch im Live-Stream des Senders verfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 20024)

Wann? Dienstag, 17. Dezember 2024, 22.45 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 17. Dezember 2024

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Das ZDF veröffentlicht die aktuelle Gästeliste meist am späten Nachmittag. Sobald uns die Namen der Gäste vorliegen, informieren wir Sie hier darüber.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 17.12.24

Jede Folge widmet sich einem Oberthema, um das sich die Diskussion dreht. In der Regel werden aktuelle Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft besprochen. Worum sich die aktuelle Folge am 17. Dezember 2024 dreht, ist noch nicht bekannt. Wir informieren Sie hier, sobald das ZDF das Thema der heutigen Sendung bekannt gibt.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie sich nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen verlassen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen. Die Episoden stehen dort jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

Normalerweise gibt es „Markus Lanz“ am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im ZDF zu sehen. In dieser Woche läuft am Donnerstag statt der regulären Ausgabe jedoch der Rückblick „Das Jahr“. An diesen Terminen können Sie Markus Lanz vor der Weihnachtspause im TV sehen:

Dienstag, 17. Dezember 2024: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 18. Dezember 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 19. Dezember 2024: 20.15 Uhr bis 22.15 Uhr ( ZDF ) – „Das Jahr 2024“