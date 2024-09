"Markus Lanz" gestern am 17. September 2024: Das waren die Gäste

Drei Mal die Woche spricht Moderator Markus Lanz in seiner gleichnamigen Sendung über aktuelle gesellschaftliche und politische Themen. Ausgestrahlt wird die Sendung im ZDF - sowohl im linearen TV als auch online im ZDF-Livestream.

Die gestrige Diskussionsrunde begann um 23.10 Uhr und dauert bis 00.25 Uhr. Wem das zu spät war, der hat auch die Möglichkeit, die Sendung nach der Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek nachzuholen. Dort steht sie seit 1 Uhr nachts zur Verfügung.

Wer ließ sich gestern von Moderator Markus Lanz befragen? Und worüber? Im Folgenden gibt es alle Informationen rund um Gäste und Thema der Sendung am 17. September 2024.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 17. September 2024

In den Ausgaben von „Markus Lanz“ diskutieren Gäste und Moderator meistens über ein gemeinsames Thema - oder zumindest einen zusammenhängenden Themenkomplex. In der gestrigen Sendung ging es allerdings um eine bunte Mischung von politischen Fragen: Zum einen war die Kanzlerkandidatur von Friedrich Merz Thema, zum anderen der geplatzte Migrationsgipfel der Ampelparteien mit der CDU. Aber auch über den Krieg in der Ukraine sprachen die Gäste.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 17. September 2024

In den meisten Fällen lädt Talkmaster Markus Lanz zwei bis vier weitere Gäste ein, mit denen er über die aktuellen Themen spricht. Dabei stammen die Eingeladenen meistens aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik oder Medien. In der gestrigen Sendung diskutieren die folgenden vier Gäste:

Daniel Friedrich Sturm, Journalist

Sturm ist Leiter des Hauptstadtbüros vom „Tagesspiegel“. Bei „Markus Lanz“ spricht er über die heutige Ankündigung, dass CDU-Chef Friedrich Merz Kanzlerkandidat der Union wird. Außerdem analysiert er, was das für die SPD bedeutet.

Lars Klingbeil, SPD-Vorsitzender

Nachdem der Migrationsgipfel zwischen den Ampelparteien und der Union vergangene Woche geplatzt ist, nimmt der SPD-Vorsitzende nun Stellung zur Asylpolitik. Außerdem spricht er über den Zustand seiner Partei und die Führung von Bundeskanzler Olaf Scholz. Dabei geht es auch um das Verhältnis zwischen Scholz und Merz.



Jana Puglierin, Politologin

Die Expertin der Denkfabrik „European Council on Foreign Relations“ spricht bei „Markus Lanz“ über ihren jüngsten Besuch in der Ukraine. Außerdem legt sie dar, welche Chancen mögliche Friedensinitiativen aus ihrer Perspektive haben.



Ulf Röller, ZDF-Korrespondent

Röller ist Leiter des ZDF-Studios in Brüssel. In der Sendung erläutert er, welche Reaktionen Deutschlands Pläne für Migration in der EU auslösen. Das beinhaltet auch den Plan für Kontrollen an allen deutschen Landesgrenzen.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese Woche?

Neben der Ausgabe am gestrigen Abend läuft „Markus Lanz“ diese Woche noch zwei weitere Male im TV: zum einen am Mittwoch-, zum anderen am Donnerstagabend. Das sind die genauen Sendetermine:

Mittwoch, 18. September 2024, um 0 Uhr

Donnerstag, 19. September 2024, um 23.45 Uhr

In beiden Fällen gibt es die Möglichkeit, die Sendung auch im Nachgang noch in der Mediathek nachzuholen. Die Information, welchen Themen in den jeweiligen Sendungen verhandelt werden, veröffentlicht das ZDF meistens erst am Sendungstag selbst.