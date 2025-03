„Markus Lanz“ gestern am 20. März 2025: Gäste zum Thema „RAF und ihre Folgen“

Am 20. März 2025 lief die Talkshow „Markus Lanz“ mit einer neuen Ausgabe im ZDF. Die gestrige Folge war die Dritte und Letzte in dieser Woche. In dieser Ausgabe wurde ein tiefgreifendes und historisch bedeutsames Thema behandelt: die Rote Armee Fraktion (RAF). Moderator Markus Lanz begrüßte dazu vier Gäste, die das Erbe der Terrorgruppe sowie deren Auswirkungen auf die deutsche Gesellschaft reflektierten.

Gestern Abend standen mit den Gästen sowohl persönliche Erfahrungen, als auch politische Einordnungen im Mittelpunkt der Diskussion. Die RAF war eine linksextremistische Terrorgruppe, die in den 1970er und 1980er Jahren in Westdeutschland operierte. Sie verübte zahlreiche Gewaltakte, darunter Entführungen, Morde und Bombenanschläge, mit dem Ziel, die kapitalistische Gesellschaftsordnung zu bekämpfen.

Wer war zu Gast? Welche Themen wurden besprochen? Wir haben die Antworten auf diese Fragen sowie weitere Infos zur gestrigen Ausgabe der Polit-Talkshow für Sie.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Donnerstag?

„Markus Lanz“ wird dreimal pro Woche ausgestrahlt – dienstags, mittwochs und donnerstags – jeweils erst spätabends im ZDF. Zusätzlich zur TV-Ausstrahlung ist die Talkshow auch im Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders verfügbar.

Hier noch einmal die wichtigsten Informationen zur gestrigen Sendung im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2060)

Wann? Donnerstag, 20. März 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 20. März 2025

Gestern diskutierten wieder mehrere Experten aus Politik und Gesellschaft das Thema des Abends. Die folgenden vier Gäste waren in der Show dabei:

Silke Maier-Witt, Ex-RAF-Terroristin : 1977 war sie an der Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer beteiligt. In der Sendung spricht sie über ihre Reue und reflektiert, wie sie heute auf die Verbrechen der RAF blickt.

Jörg Schleyer, Hinterbliebener: Der Sohn von Hanns Martin Schleyer, der 1977 von der RAF entführt und ermordet wurde, erzählt, wie er als junger Mann die Tragödie seiner Familie erlebte. „Ich kann es nicht verzeihen, weil es unnötig war“, erklärt er in Bezug auf die Täter und deren Motive.

Wolfgang Kraushaar, Politologe: Als Experte für die Geschichte der Roten Armee Fraktion und Chronist der 68er-Bewegung erklärt Kraushaar, wie der „Deutsche Herbst“ die parlamentarische Demokratie in Deutschland erheblich erschütterte.

Klaus Pflieger, Ex-RAF-Staatsanwalt: Pflieger war bei der Bundesanwaltschaft für Strafverfahren gegen RAF-Mitglieder zuständig. Er erinnert sich an seine Begegnung mit Maier-Witt in der Haftanstalt und schildert seine Erfahrungen bei der Vernehmung.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 20.03.25

In der gestrigen Ausgabe von „Markus Lanz“ ging es, wie bereits beschrieben, um die Rote Armee Fraktion (RAF) und deren Verbrechen, die in den 1970er Jahren die deutsche Gesellschaft erschütterten. Die Gäste thematisierten das Erbe der RAF und deren Auswirkungen auf die politische Landschaft sowie die persönliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit.

