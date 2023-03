ZDF

16:17 Uhr

"Markus Lanz" heute am 22. März 2023: Das sind die Gäste

Dienstags, mittwochs, donnertags - an drei Abenden pro Woche sind bei Markus Lanz die unterschiedlichsten Gesprächspartner und Gesprächsparterinnen zu Gast. Was passiert in der Talkshow vom 22. März 2023?

Von Claus Holscher