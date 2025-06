„Markus Lanz“ gestern am 24.6.25: Thema und Gäste am Dienstag

„Markus Lanz“ gehört mit über 2000 ausgestrahlten Folgen zu den konstantesten Formaten im deutschen Polit-Talk. Dreimal pro Woche lädt der ZDF-Moderator Gäste aus Politik, Wissenschaft, Medien und Gesellschaft ein, um aktuelle Entwicklungen auf nationaler und internationaler Ebene zu analysieren. Meist geht es um politische Themen, es geht in der Talkshow mit Debatten über Sport- oder Kulturveranstaltungen hin und wieder aber auch lockerer zu.

In der vergangenen Woche rückten vordergründig drei komplexe und zugleich brisante Themen in den Fokus: die europäische Asyl- und Migrationspolitik, der Krieg im Nahen Osten und die Aufarbeitung der staatlichen Corona-Maßnahmen. Besonders hitzig wurde es im Streitgespräch zwischen Jens Spahn und der Journalistin Anna Lehmann von der „taz“ über die Maskenbeschaffung in der Pandemie. Lehmann sagte, dass es Warnungen bezüglich des Logistikunternehmens Fliege gegeben hatte, die ignoriert worden seien. Spahn verteidigte sich, er habe immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt.

Worum ging es gestern am 24. Juni 2025 bei „Markus Lanz“? Welche Gäste waren im Studio und wie lautete das aktuelle Thema der Folge? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Ausgabe des Polit-Talks im ZDF haben wir hier für Sie.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Dienstag?

Der Polit-Talk lief gestern wie immer am späten Abend im ZDF. Neben der TV-Übertragung konnten Sie die aktuelle Sendung alternativ auch im Live-Stream des Senders verfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2100)

Wann? Dienstag, 24. Juni 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 24. Juni 2025

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Die Gästeliste für den 24. Juni haben wir hier für Sie:

Roderich Kiesewetter, CDU-Politiker: Er äußerte sich zur Entwicklung im Nahen Osten und zum gestern beginnenden NATO-Gipfel in Den Haag.

Elmar Theveßen, Korrespondent: Zugeschaltet aus Washington ordnete der Leiter des dortigen ZDF -Studios den von US-Präsident Trump verkündeten Waffenstillstand zwischen Iran und Israel ein.

Katrin Eigendorf, Korrespondentin: Die Internationale ZDF -Sonderkorrespondentin schilderte direkt aus Tel-Aviv, wie die Israelis in der aktuellen Situation durch den Alltag kommen.

Kristin Helberg, Nahost-Expertin: Die Politikwissenschaftlerin analysierte die Chancen auf einen Machtwechsel im Iran. Zudem sprach sie über die humanitäre Lage in Gaza.

Fabian Hoffmann, Atomwaffen-Experte: Der Forscher der Universität Oslo äußerte sich zum Ausmaß der Beschädigungen des iranischen Atomprogramms und erklärte, mit welchen US-Raketen die Anlagen des Iran attackiert wurden.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 24.6.25

Jede Folge widmet sich einem Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. Gestern ging es in der Polit-Talkshow um die Entwicklungen im Nahen Osten und den gestern beginnenden NATO-Gipfel in Den Haag. Außerdem wurde der von US-Präsident Trump ausgerufene Waffenstillstand zwischen dem Iran und Israel thematisiert. Lanz hat mit seinen Gästen auch darüber gesprochen, wie sich die US-Angriffe auf das Atomprogramm des Iran ausgewirkt haben und wie die Chancen auf einen Machtwechsel im Land stehen.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie sich nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen verlassen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen. Die Episoden stehen dort jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

Wie immer gibt es „Markus Lanz“ am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im ZDF zu sehen. Die Sendetermine der Talkshow in dieser Woche im Überblick:

Dienstag, 24. Juni 2025: 23.15 Uhr bis 00.30 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 25. Juni 2025: 23.15 Uhr bis 00.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 26. Juni 2025: 23.20 Uhr bis 00.35 Uhr ( ZDF )