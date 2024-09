"Markus Lanz" gestern am 25. September: Das waren die Gäste

Seit 2008 lädt Moderator Markus Lanz wöchentlich eine vielfältige Runde von Gästen in seine gleichnamige Talkshow ein. Mit diesen diskutiert Lanz über aktuelle politische, gesellschaftliche und kulturelle Themen. Unter den Gästen befinden sich meist Politiker, Prominente, Experten und Menschen mit einer besonderen Lebensgeschichte. Auch in der aktuell 12. Staffel wird jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im ZDF debattiert. So gab es auch gestern um 23.15 Uhr eine neue Ausgabe im TV.

Was waren die Themen am gestrigen Abend? Welche Gäste waren eingeladen? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 25. September 2024

In der gestrigen Ausgabe standen gleich mehrere Themen im Mittelpunkt der Show. Zuerst ging es um das BSW und wie nach den Wahlen im Osten mögliche Koalitionen aussehen könnten. Es stellt sich die Frage zum Regierungswillen der Partei und inwiefern sie als Regierungspartei agieren kann. Zudem ging es auch um Sahra Wagenknecht und ihre russlandpolitische Haltung. Ein weiteres Thema der Sendung war die Rücktrittsankündigung der Grünen Parteivorsitzenden Lang und Nouripour. Zu guter Letzt sollte es dann um mögliche Wege aus der Volkswagen-Krise gehen und welche Risiken in der Zukunft für die deutsche Automobilindustrie bestehen.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 25. September 2024

Zu den verschiedenen Themen, die in der gestrigen Ausgabe diskutiert werden sollen, wurden die folgenden Gäste eingeladen:

Sahra Wagenknecht : Die Vorsitzende des BSW spricht in der aktuellen Folge über den Regierungswillen und die Koalitionsfähigkeit ihrer Partei. Sie bezieht sich nach den Wahlen im Osten Deutschlands auf die Länderebene, blickt aber auch schon auf die Bundebene.

Sabine Adler : Die Journalistin ist beim „Deutschlandfunk“ als Osteuropa-Berichterstatterin tätig. Sie spricht über das BSW als Regierungspartei und hinterfragt dabei auch die russlandpolitische Haltung der Vorsitzenden Sahra Wagenknecht.

Michael Kellner : Der Grünen-Politiker thematisiert die Rücktrittsankündigung seiner beiden Parteivorsitzenden Lang und Nouripour.

Stefan Bratzel : Der Professor des Forschungsinstituts „Center of Automotive Management“ spricht über Wege aus der Volkswagen-Krise. Als Autoexperte bringt er auch die Zukunftsrisiken für die deutsche Automobilindustrie zur Sprache.