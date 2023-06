"Markus Lanz" heute am 29. Juni 2023: Das sind die Gäste

Jede Woche lädt Markus Lanz an drei Abenden Gäste in seine Talksendung - Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Hier erfahren Sie, welche Themen am 29. Juni 2023 auf dem Programm stehen.

Talker Markus Lanz lädt an drei Abenden pro Woche Gäste aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen in seine Talkshow vor Mitternacht ein. Oftmals sind das Politiker, Medien-Menschen oder profilierte Wissenschaftlerinnen - je nach Thema hat Lanz aber auch Schauspielerinnen, Philosophen, Showstars oder Sport-Asse bei sich in der Sendung. Die Übertragung läuft in der Regel kurz nach 23 Uhr im ZDF, sie kann sich aber auch aus aktuellem Anlass verschieben - meist sind es dann wichtige Sport-Sendungen oder andere Tages-Ereignisse, die den Moderator von seinem üblichen Sendeplatz vertreiben. Die Übertragung heute läuft aber planmäßig - sie startet um 23.15 Uhr und dauert bis 0.30 Uhr am frühen Freitagmorgen.

Üblicherweise übeträgt das ZDF die Sendung "Markus Lanz" Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. An diesen drei Tagen ist die Talksendung ganz normal im linearen Fernsehprogramm des Senders oder simultan in dessen Livestream zu sehen. Eine Wiederholung wird auch angeboten: Das Video der heutigen Sendung ist ab 1 Uhr am Freitag, 30. Juni 2023, in der Mediathek des ZDF abrufbar.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 29. Juni 2023

Heute Abend geht es vor allem um die Künstliche Intelligenz und ihre Bedeutung für Deutschland als Forschungs- und Entwicklungsstandort.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 29. Juni 2023

Markus Lanz unterhält sich mit diesen drei Gästen:

Bettina Stark-Watzinger, Politikerin

Bettina Stark-Watzinger (FDP) ist Bundesministerin für Bildung und Forschung. Sie nimmt Stellung zur Bedeutung von Wasserstoff für die Wärmeversorgung der Zukunft und die Künstliche Intelligenz als Schlüssel-Technologie.



Sonja Álvarez, Journalistin

Sonja Álvarez ist Redakteurin der Wirtschaftswoche. Sie erklärt Deutschlands KI-Strategie und erläutert, inwiefern die Ampel-Koalition unsere Zukunft "verschleppt, verschläft und verbummelt".



Jürgen Schmidhuber, Informatiker

Jürgen Schmidhuber zählt als Wissenschaftler zu den Pionieren der modernen KI. Er äußert sich zu dieser Zukunftstechnologie sowie zur Position Deutschlands als Forschungs- und Entwicklungsstandort.