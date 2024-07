 „Markus Lanz“ heute am 3. Juli 2024: Das sind die Gäste

Drei Mal die Woche lädt Moderator Markus Lanz in seine gleichnamige Talksendung im ZDF ein - und das nicht erst seit gestern, schließlich hat „Markus Lanz“ mittlerweile seit knapp 15 Jahren einen festen Platz im deutschen TV-Programm. Gezeigt wird die neueste Ausgabe zumeist am späten Abend; die heutige Sendung etwa beginnt um 23.15 Uhr.

Ausgestrahlt wird „Markus Lanz“ im ZDF. Man kann die aktuelle Ausgabe der Sendung also ganz bequem im linearen TV ansehen und muss dafür lediglich den Fernseher zur richtigen Zeit anschalten und auf dem Sofa Platz nehmen. Darüber hinaus gibt es auch noch die Möglichkeit, die Talkshow online im ZDF-Livestream anzusehen. Wem die aktuelle Sendung zu spät beginnt, um die TV-Ausstrahlung live zu verfolgen, der kann die aktuelle Ausgabe von „Markus Lanz“ auch immer in der ZDF-Mediathek nachholen.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 3. Juli 2024

Normalerweise wird in der Talkshow „Markus Lanz“ immer ein aktuelles gesellschaftspolitisches Thema mit all seinen Unteraspekten besprochen - in der aktuellen Sendung am 3. Juli 2024 kommen allerdings zwei Themen zur Sprachen, die nicht im direkten Zusammenhang stehen. Auf der einen Seite sprechen die Gäste über die politische Situation in Thüringen, wo am 1. September 2024 Landtagswahlen anstehen und ein Erstarken der AfD zu erwarten ist. Über den dortigen Landesverband fand der Verfassungsschutz bereits 2022 heraus, dass er sich antisemitischer Verschwörungserzählungen bediene. Über den aktuellen Antisemitismus in der Gesellschaft spricht bei „Markus Lanz“ auch eine Eingeladene, die als Kind das KZ Auschwitz überlebt hat.

Auf der anderen Seite ist auch die anstehende US-Präsidentschaftswahl Thema bei „Markus Lanz“ am 3. Juli 2024. Hierbei geht es vor allem um die Position Joe Bidens, der nach dem jüngsten TV-Duell an Rückhalt verliert, sowie um das Supreme Court Urteil zu Donald Trumps Immunität.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 3. Juli 2024

Bis zu fünf Gäste lädt Markus Lanz normalerweise in seine Talkshow ein. Meistens handelt es sich dabei um Persönlichkeiten aus den Bereichen Politik, Gesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft oder Medien. In der heutigen Sendung am 3. Juli 2024 darf man die folgenden vier Gäste neben Lanz erwarten:

Jan Hollitzer, Journalist

Hollitzer ist Chefredakteur der „Thüringer Allgemeinen“. Als solcher beschreibt er bei „Markus Lanz“, wie die gesellschaftliche Stimmung aktuell in Thüringen aussieht. Im Hinblick auf die dort am 1. September anstehende Landtagswahl spricht er außerdem darüber, welche Koalitionen nach dem aktuellen Stand möglich und wahrscheinlich sind.

Bodo Ramelow, Linken-Politiker

Ramelow ist der amtierende Ministerpräsident in Thüringen und spricht in der aktuellen Sendung über die Migrations-, Sicherheits- und Strukturpolitik in seinem Bundesland. Dabei bezieht er sich auch über die kommende Landtagswahl. Außerdem äußert er sich zum Umgang mit der AfD und dem BSW.

Eva Umlauf, Shoah-Überlebende

Die 81-Jährige Eva Umlauf ist eins von wenigen Kindern, die das KZ Auschwitz überlebt haben. Bei „Markus Lanz“ berichtet sie über die schicksalhafte Geschichte ihrer Familien. Außerdem spricht sie über den gegenwärtigen Antisemitismus in Deutschland.

Elmar Theveßen, ZDF-Korrespondent

Der Journalist ist Leiter des ZDF-Studios in Washington. Mit seiner Expertise spricht er über die jüngste Debatte zu Joe Bidens Präsidentschaftskandidatur und auch darüber, wie das Gerichtsurteil zur Immunität Trumps gesellschaftlich und politisch aufgenommen wurde. .