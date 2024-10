„Markus Lanz“ gestern am 29. Oktober: Das waren die Gäste

Seit 2008 ist Markus Lanz mit seiner politischen Talkshow auf Sendung. Letzte Woche wurde die 2000. Folge im Fernsehen ausgestrahlt. Nach der Jubiläumsfolge zeigte das ZDF gestern eine weitere Folge - diesmal ohne besonderen Anlass. Gestern, am Dienstag, 29. Oktober, startete die Sendung in eine neue TV-Woche: Die Talkshow wird wöchentlich dienstags, mittwochs und donnerstags ausgestrahlt. Die Gesprächsrunde wird nicht nur im Fernsehen, sondern auch online als Stream beim ZDF auf der Website ausgestrahlt.

Doch welche Gäste waren gestern im Studio von „Markus Lanz“? Worum ging es in der Sendung und was war das Thema am 29.10.2024? Antworten auf alle Fragen und Infos zur aktuellsten Ausgabe der Polit-Talkshow haben wir hier im Artikel für Sie.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 29.10.24

In der gestrigen Sendung thematisierte Markus Lanz die Herausforderungen der deutschen Wirtschaft, insbesondere die Situation der Automobilindustrie mit Fokus auf Volkswagen. Vor dem Industriegipfel im Kanzleramt hofft VW auf Hilfe zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland. Darüber hinaus standen die Entwicklungen der Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten im Mittelpunkt der Diskussion.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 29. Oktober“

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Das waren die Gäste am 29. Oktober 2024:

Marcus Faber (FDP): Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses spricht über die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten sowie über aktuelle wirtschaftspolitische Differenzen innerhalb der Ampelkoalition.

Kristina Dunz: Die stellvertretende Chefredakteurin des „RedaktionsNetzwerks Deutschland“ gibt eine Einschätzung zu den jüngsten Wirtschaftsgipfeln, zu denen Bundeskanzler Scholz und die FDP unabhängig voneinander eingeladen haben.

Kai Ambos: Der Göttinger Professor für Strafrecht diskutiert die internationale Kritik am militärischen Vorgehen Israels und mögliche Völkerrechtsverstöße im Nahen Osten.

Stefan Bratzel: Der Professor des „Center of Automotive Management“ analysiert die Ursachen der aktuellen Krise bei Volkswagen und die Perspektiven für den Automobilstandort Deutschland.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Verpasste Folgen von Markus Lanz sind in der ZDF-Mediathek abrufbar, einschließlich vergangener Sendungen der letzten Monate. Auch die Jubiläumsfolge steht dort zum Abruf bereit.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

Die 2000. Folge des Polit-Talks wurde vor einer Woche, am 22. Oktober, ausgestrahlt. Nun läuft die 2003. Folge der Show. Hier sind die „Lanz“-Sendetermine dieser Woche im Überblick:

Dienstag, 29. Oktober 2024: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 30. Oktober 2024: 23.45 Uhr bis 1.00 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 31. Oktober 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )