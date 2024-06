"Markus Lanz" heute am 4. Juni 2024: Das sind die Gäste

Auch am heutigen Dienstag, dem 4. Juni 2024, gibt es eine neue Ausgabe der Gesprächssendung "Markus Lanz" im ZDF. Alle Informationen rund um das Thema und die Gäste.

Die aktuellen gesellschaftspolitischen Themen des Tages oder der Woche bespricht Moderator Markus Lanz dreimal die Woche mit seinen Gästen im TV. Die Talkshow "Markus Lanz" läuft immer dienstags, mittwochs und donnerstags im TV, meist am späten Abend. So auch die aktuelle Ausgabe am 4. Juni 2024.

Gezeigt wird die heutige Sendung von "Markus Lanz" wie immer beim Sender ZDF. Deshalb kann man die Talkshow sowohl im linearen TV verfolgen, als auch online im Livestream des ZDF ansehen. Ausgestrahlt wird "Markus Lanz" am 4. Juni 2024 ab 22.45 Uhr. Wem das zu spät ist, um live einzuschalten, der hat im Nachgang trotzdem noch eine Möglichkeit, die Sendung anzusehen. Schließlich wird die Ausgabe nach der Ausstrahlung in die ZDF-Mediathek hochgeladen.

Sie wollen wissen, wer heute Abend neben Lanz im TV zu sehen ist und worüber diskutiert wird? Hier gibt es alle Informationen rund um Gäste und Thema der Sendung am 4. Juni 2024.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 4. Juni 2024

Bei "Markus Lanz" wird normalerweise pro Sendung ein Thema oder ein zusammenhängender Themenkomplex besprochen. In der heutigen Ausgabe am 4. Juni 2024 ist zum einen die Messerattacke in Mannheim Thema, bei der ein mutmaßlicher Islamist einen Islamkritiker angegriffen und dabei einen Polizisten getötet hat. Bei "Markus Lanz" werden nun die Folgen und Konsequenzen dieser Tat diskutiert.

Außerdem sprechen die Gäste über die anstehende Europawahl, die in Deutschland am 9. Juni stattfindet. Hierbei geht es sowohl um die europäische Migrationspolitik als auch den politischen Rechtsruck in Europa.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 4. Juni 2024

Moderator Lanz lädt im Normfall zwei bis fünf Gesprächspartner und -partnerinnen ein, mit denen er über das Thema der Sendung diskutiert. In der Ausgabe am 4. Juni 2024 dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer folgende Gesichter neben Markus Lanz erwarten:

Thorsten Frei, CDU-Politiker

Frei ist Fraktionsgeschäftsführer der Union. Bei "Markus Lanz" spricht er vor dem Hintergrund des Polizistenmordes von Mannheim über den Umgang mit religiös motivierter Gewalt. Zudem äußert er sich allgemein zur Migrationspolitik.



Ahmad Mansour, Integrationsexperte

Der Integrationsexperte fordert Konsequenzen nach der Messerattacke des mutmaßlichen Islamisten in Mannheim. In der Talkshow erläutert er seine Wünsche und meint: "Ich erwarte, dass die Politik anfängt zu handeln".

Gerald Knaus, Migrationsforscher

Knaus äußert sich dazu, welche Bedeutung die jüngste Migrationsdebatte für die Europawahl hat. Außerdem hinterfragt er den Vorschlag, Asylverfahren in Drittstaaten außerhalb Europas in Erwägung zu ziehen, der von CDU/CSU unterbreitet wurde.

Anna Lehmann, Journalistin

Die taz-Redakteurin spricht im Zuge der anstehenden Europawahl darüber, welche Chancen eine Wiederwahl Ursula von der Leyen bereithält. Außerdem erörtert sie mögliche Koalitionsbündnisse.



Ulf Röller, ZDF-Korrespondent

Röller ist Leiter des ZDF-Studios in Brüssel. Bei "Markus Lanz" spricht er über die neue niederländische Koalition um den Rechtspopulisten Geert Wilders. Dieser hatte die "strengste Asylpolitik, die es jemals gab" angekündigt.