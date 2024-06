"Markus Lanz" heute am 6. Juni 2024: Das sind die Gäste

Journalist Markus Lanz lädt auch am 6. Juni 2024 wieder in seine Gesprächssendung im ZDF. Hier gibt es alle Informationen rund um Thema und Gäste.

In wenigen Tagen ist Europawahl und auch in der Talksendung " Markus Lanz" geht es heute um verschiedene Themen, die im Vorlauf zu dieser Wahl immer wieder diskutiert werden, wie beispielsweise (europäische) Migrationspolitik. Drei Mal die Woche lädt Talkmaster Markus Lanz im Regelfall in seine gleichnamige Sendung ein, um mit seinen Gästen über aktuelle gesellschaftspolitische Fragestellungen zu sprechen. Die Talkshow läuft normalerweise dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend.

Die heutige Ausgabe von "Markus Lanz" beginnt um 23.15 Uhr. Wer die Sendung live verfolgen möchte, kann dies entweder in gewohnter Manier im linearen TV im ZDF tun - oder alternativ auf den ZDF-Livestream zugreifen, denn hier wird das gesamte Programm des Sender online übertragen. Wem die heutige Ausstrahlung zu spät angesetzt ist, der kann die Ausgabe von "Markus Lanz" auch noch im Nachgang zeitversetzt ansehen, denn die Sendung wird in die ZDF-Mediathek hochgeladen.

Wer ist in der heutigen Ausgabe von "Markus Lanz" eingeladen und worüber wird diskutiert? Hier gibt es alle Informationen rund um Gäste und Thema der Sendung am 6. Juni 2024.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 6. Juni 2024

Moderator Markus Lanz bespricht mit seinen Gästen pro Sendung im Normalfall ein Thema. Auch für die heutige Sendung am 6. Juni 2024 ist ein Hauptthema angekündigt: In erster Linie geht es um die aktuelle Migrationsdebatte und welchen Einfluss diese auf die anstehende Europawahl hat. Dabei werden auch die Bedingungen und Konsequenzen von Abschiebungen nach Afghanistan debattiert - ein Vorschlag, der an Fahrt aufgenommen hat, nachdem in Mannheim ein Polizist von einem mutmaßlichen radikalen Islamisten tödlich verletzt wurde.

Darüber hinaus sprechen die Gäste aber auch über das Verhältnis von China und Europa sowie die Stimmungslage in Österreich und Ungarn.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 6. Juni 2024

Normalerweise lädt Talkmaster Markus Lanz zwei bis fünf weitere Gäste pro Sendung ein, mit denen er über das aktuelle Thema diskutiert. In der heutigen Ausgabe der Sendung sitzen die folgenden Gäste neben Lanz auf dem Podium:

Helene Bubrowski, Journalistin

Bubrowski ist Politik-Expertin des Mediendienstes "Table.Media". Bei "Markus Lanz" äußert sie sich zu den aktuellen Debatten rund um die anstehende Europawahl. Außerdem spricht sie darüber, welche menschenrechtlichen Aspekten in Betracht gezogen werden sollten, wenn Abschiebungen nach Afghanistan diskutiert werden.

Omid Nouripour, Grünen-Chef

Nouripour bezieht Stellung zum Vorhaben von Kanzler Scholz, Schwerkriminelle nach Afghanistan und Syrien abzuschieben. Darüber hinaus spricht er auch über die migrationspolitische Haltung der Grünen.



Ulf Röller, ZDF-Korrespondent

Röller ist Leiter des Brüsseler ZDF-Studios und Ex-Ostasien-Korrespondent. Er kommentiert die Bedeutung der aktuellen Migrationsdebatte für die EU-Wahl. Außerdem erörtert er, wie er aktuell das Verhältnis zwischen Chinas und Europa einordnet.



Britta Hilpert, ZDF-Korrespondentin

Hilpert ist Leiterin des ZDF-Studios in Wien und spricht in dieser Funktion bei "Markus Lanz" darüber, wie die Ausgangs- und Stimmungslage in Österreich und in Ungarn aktuell aussieht.