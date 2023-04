"The Masked Singer" 2023 gestern, am 1. April: Wer ist raus?

Bei "The Masked Singer" 2023 wird jede Woche einer der Teilnehmer enttarnt. Wer ist raus? Wer ist noch mit dabei? Hier erfahren Sie, welche Maske am 01. April enttarnt wurde.

Es ist für die Zuschauer immer ein heiteres Miträtseln, wenn es um die Frage geht: Wer steckt hinter den Masken bei " The Masked Singer"? Neben den Gesangsauftritten der Teilnehmer gibt es auch immer wieder weitere Hinweise, die beim Raten weiterhelfen sollen. Außerdem können die Zuschauer dem Rateteam im Studio dabei zusehen, wie sie versuchen, es als erstes herauszufinden. Begleitet wird der ganze Rätselspaß jedes Mal aufs neue von Moderator Matthias Opdenhövel.

Beim ersten Auftritt der Kostüme der neuen Staffel wurde auch das erste schon wieder enttarnt. Welcher der Kandidaten ist schon raus? Welche Kostüme sind noch mit dabei? Die Antworten darauf finden Sie hier.

Wer ist gestern rausgeflogen?

So richtig Spaß macht "The Masked Singer" für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Kostümen vermutlich dann, wenn niemand errät wer sie sind und sie Woche für Woche weitere skurrile Auftitte absolvieren können. Für den ersten Kandidaten war die Show aber schon nach wenigen Stunden vorbei. Gestern, am 1. April, wurde bereits enthüllt, wer sich unter dem Kostüm des Kängurus befand: Es handelte sich um Tatort-Star Jan Josef Liefers. Vom Känguru wird das Publikum also keinen weiteren Auftritt mehr sehen.

"The Masked Singer" 2023: Wer ist raus?

Bislang gab es nur eine einzige Folge der neuen Staffel von "The Masked Singer". 2023 ist damit erst einer der Teilnehmer ausgeschieden: Das Känguru a.k.a. Jan Josef Liefers

"The Masked Singer" 2023: Wer ist weiter dabei?

Neben dem Känguru waren von Anfang an noch weitere fünf Prominente in verrückten Kostümen mit am Start. Alle diese Kostüme sind in hunderten Stunden Handarbeit liebevoll erstellt worden und ihre Schöpfer wünschen sich sicherlich, dass sie möglichst viele Auftritte absolvieren werden. Noch mindestens einen Auftritt in der nächsten Show haben die folgenden "The Masked Singer 2023"-Masken:

Das Seepferchen

Der Pilz

Der Schuhschnabel

Der Igel

Der Waschbär

"The Masked Singer" von gestern, dem 1. April, als Wiederholung sehen

Die Übertragung von "The Masked Singer" findet auf ProSieben statt. Im gewöhnlichen TV-Programm gibt es jedoch keine Wiederholung der einzelnen Sendungen. Wenn Sie eine Show verpasst haben, sie aber unbedingt sehen möchten, bleiben Ihnen dazu dennoch zwei Optionen: Die "The Masked Singer"-Episoden gibt es sowohl beim Streamingdienst Joyn als auch im ProSieben-Stream zu sehen.

"The Masked Singer" 2023: Das sind die nächsten Sendetermine

Die neuen Folgen von "The Masked Singer" sind wie immer zur absoluten Bestzeit im TV zu sehen. Die Sendetermine von Staffel 8 sind immer samstags, zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Die nächste Maske wird also schon am Samstag, dem 8. April, fallen.