„Maybrit Illner“ gestern am 9.10.25: Gäste und Thema der Talkshow

Seit mehr als 25 Jahren ist „Maybrit Illner“ ein fester Teil des ZDF-Programms. Anfangs noch unter dem Namen „Berlin Mitte“ lief die Sendung erstmals 1999 über die Bildschirme, bevor sie 2007 nach der Gastgeberin umbenannt wurde. Mit Gästen aus Politik und Wirtschaft, Journalisten und Experten dreht sich die Talkrunde immer donnerstags um aktuelle politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Fragen. Durchschnittlich lockt Maybrit Illner mit ihrer Show 2,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme, wie das ZDF berichtet.

In der gestrigen Ausgabe ging es unter anderem um die Frage, wie gut Deutschland für die Zukunft gewappnet ist. Vor dem Hintergrund von Drohnenangriffen und Sabotage an Stromnetzen oder Bahnstrecken scheint Deutschland von außen und innen bedroht zu sein. Bundesinnenminister Dobrindt will der Bundespolizei mehr Verantwortung geben, doch ist das wirklich der richtige Weg? Dieser und weiteren Fragen widmete sich Illner mit ihren Gästen.

Worum genau ging es in der gestrigen Folge von „Maybrit Illner“? Wie lautete das Thema und welche Gäste waren am 9. Oktober 2025 im Studio? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

„Maybrit Illner“: Gäste gestern am 9.10.25

Über das konkrete Thema der gestrigen Sendung informieren wir Sie weiter unten. Hier stellen wir Ihnen zunächst die Gäste der Polit-Talkshow am Donnerstag vor. Diese Journalisten, Politiker und Experten waren am 9. Oktober 2025 im Studio:

Armin Laschet (CDU): Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag

Franziska Brantner (Bündnis 90/ Die Grünen): Parteivorsitzende

Carsten Breuer: Generalinspekteur und damit ranghöchster Soldat der Bundeswehr

Jochen Kopelke: Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP)

Giovanni di Lorenzo: Chefredakteur Die Zeit , Autor

Kerstin Münstermann: Leiterin der Parlamentsredaktion Rheinische Post

Thema bei „Maybrit Illner“ gestern am 9.10.25

Das Thema der gestrigen „Maybrit Illner“-Sendung lautete: „Unsichtbare Feinde, unsichere Zukunft - ist Deutschland vorbereitet?“ Der andauernde Krieg in Europa, die Lage in Israel und die Unbeständigkeit der USA unter Trump sorgen für ein Klima der Unsicherheit. Wie gut ist Deutschland auf Konflikte vorbereitet und wie sehen die Zuständigkeiten aus?

Für die Drohnenabwehr ist die Bundesrepublik beispielsweise aktuell nicht gerüstet. Folgende Fragen besprach Maybrit Illner gestern mit ihren Gästen: Sabotage an Stromnetzen oder Bahnstrecken, Drohnen über Flughäfen und Kasernen - den Deutschen wird langsam klar, dass ihre Sicherheit von außen und innen bedroht ist. Wer soll und kann diese hybriden Gefahren bekämpfen? Die Polizei? Die Bundeswehr? Der Verfassungsschutz? Mit welchen Gefahren ist überhaupt konkret zu rechnen?

Übertragung von „Maybrit Illner“ gestern im Free-TV oder Stream

Die gestrige Folge von „Maybrit Illner“ lief am Donnerstag, dem 9.10.25, um 22.15 Uhr im ZDF. Sie können generell die Talkrunde nicht nur im Free-TV, sondern zeitgleich auch im Live-Stream auf der Website des Senders verfolgen.

„Maybrit Illner“: Ganze Folge als Wiederholung

Sollten Sie gestern Abend keine Zeit hatten, sich die Ausgabe von „Maybrit Illner“ anzusehen, können Sie die Talkshow auch nach der Erstausstrahlung in der Wiederholung sehen. Die Sendung wird am Folgetag beim Sender phoenix wiederholt. Das ist der Termin:

„Maybrit Illner“, Folge 1032: Freitag, 10. Oktober 2025, 16 Uhr, phoenix

Außerdem werden die „Maybrit Illner“-Sendungen immer auch in der Mediathek des ZDF veröffentlicht. Falls Sie nach der Show noch nicht genug vom Polit-Talk haben, können Sie direkt im Anschluss noch die neue Folge von „Markus Lanz“ ansehen.

Talkshow „Maybrit Illner“: Die nächsten Sendetermine im Überblick

„Maybrit Illner“ läuft regelmäßig am Donnerstag ab 22.15 Uhr im ZDF. Das sind die nächsten Sendetermine der Polit-Talkshow:

Folge 1032: 09.10.2025, 22.15 Uhr

Folge 1033: 16.10.2025, 22.15 Uhr

Folge 1034: 23.10.2025, 22.15 Uhr

Folge 1035: 06.11.2025, 22.15 Uhr

Folge 1036: 13.11.2025, 22.15 Uhr