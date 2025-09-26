„Maybrit Illner“: Das Thema und die Gäste gestern am 25.9.25

Auch gestern erschien eine neue Folge von „Maybrit Illner“ - das Format wird seit 2007 im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung wird von der Journalistin Maybrit Illner moderiert und trägt ihren Namen. In jeder Ausgabe steht ein aktuelles politisches oder gesellschaftliches Thema im Mittelpunkt. Eingeladen werden regelmäßig Politikerinnen und Politiker, Fachleute, Journalistinnen und Journalisten sowie weitere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.

Über welches Thema wurde in der gestrigen Ausgabe gesprochen? Welche Gäste waren dabei? Alle nützlichen Infos zur Sendung finden Sie hier.

Thema bei „Maybrit Illner“ am 25.9.25

Das Thema bei „Maybrit Illner“ lautete gestern: „Sozialstaat: Teuer, ungerecht, missbraucht?“. Kanzler und Finanzminister sind sich einig: Der Sozialstaat muss reformiert werden. Das wird alles andere als einfach, denn Lars Klingbeil hat kein Geld, Friedrich Merz kaum noch Rückhalt bei den Wählern. Die Ergebnisse der angekündigten Reformen kommen bisher weder bei den Menschen noch in der Wirtschaft an.

Die Union fordert: kein Geld für Bürgerinnen und Bürger, die nicht arbeiten wollen. Auch die SPD möchte Missstände bekämpfen. Maybrit Illner ging mit ihren Gästen gestern diesen Fragen nach: Spart das wirklich Milliarden oder geht es vor allem um ein Gerechtigkeitsgefühl für diejenigen, die arbeiten und Steuern zahlen? Lohnt sich Leistung noch? Wie schwierig werden der Herbst der Reformen und seine finanziellen Folgen? Was kann und will der Sozialstaat noch leisten?

„Maybrit Illner“ gestern: Gäste am 25.9.2025

Diese Gäste waren in der gestrigen Ausgabe von „Maybrit Illner“ mit dabei:

Paul Ziemiak: MdB, Mitglied CDU-Bundesvorstand, Generalsekretär NRW-CDU

Philipp Türmer: Bundesvorsitzender der Jusos

Verena Bentele: VdK-Präsidentin

Boris Palmer: Oberbürgermeister der Stadt Tübingen

Eva Quadbeck: Chefredakteurin und Leiterin der Hauptstadtredaktion „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (RND)

Übertragung von „Maybrit Illner“ gestern im Free-TV oder Live-Stream

„Maybrit Illner“ überträgt das ZDF - die Sendung wurde gestern um 22.15 Uhr ausgestrahlt. Ab diesem Zeitpunkt steht die Folge auch in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit. Außerdem können Sie auch die Folge live über den sendereigenen Stream ansehen.

Wiederholung des Polittalks „Maybrit Illner“

Sollten Sie die gestrige Folge von „Maybrit Illner“ verpasst haben, können Sie eine Wiederholung der Sendung am Freitag, dem 26.09.2025, um 16 Uhr, auf phoenix ansehen. Außerdem steht Ihnen die Ausgabe, neben weiteren bereits ausgestrahlten Episoden, in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

„Maybrit Illner“ 2025: Sendetermine der nächsten Folgen

Normalerweise wird „Maybrit Illner“ am späten Donnerstagabend ausgestrahlt. Für eine bessere Übersicht finden Sie hier die kommenden Folgen von „Maybrit Illner“ aufgelistet:

Donnerstag, 2. Oktober 2025, 22:15 Uhr – ZDF

Donnerstag, 9. Oktober 2025, 22:15 Uhr – ZDF

Donnerstag, 16. Oktober 2025, 22:15 Uhr – ZDF