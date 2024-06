"Maybrit Illner" heute am 6.6.24: Das sind die Gäste und das Thema

Die Folge von "Maybrit Illner" heute am 6.6.24 ist ungewöhnlich. In der Talkshow sind nur zwei Gäste dabei, die sich ein kleines TV-Duell liefern.

Wenn Maybrit Illner heute Abend auf Sendung geht, hat sie weniger Gäste als gewöhnlich im Studio: Zwei Spitzen-Politiker bekommen die gesamte Sendezeit, um miteinander zu diskutieren.

Hier erfahren Sie das Wichtigste zur "Maybrit Illner"-Sendung vom 6.6.24. Es geht in diesem Artikel nicht nur um die Gäste und das Thema der Talkshow, die ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen ist. Wir informieren auch über die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Maybrit Illner": Gäste heute am 6.6.24

Bei "Maybrit Illner" heute Abend diskutieren Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz miteinander. So hat der Sender die beiden Gäste angekündigt:

Robert Habeck (Grüne): Vizekanzler, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz

Vizekanzler, Bundesminister für und Klimaschutz Friedrich Merz ( CDU ): Parteivorsitzender, Fraktionsvorsitzender der Union

Thema bei "Maybrit Illner" heute am 6.6.24

Normalerweise gibt es in den "Maybrit Illner"-Folgen mehrere Themen mit verschiedenen Gästen. Zur aktuellen Sendung wird das Thema aber mit "Habeck gegen Merz – was braucht Deutschland jetzt?" betitelt. Die gesamte Sendung gestaltet sich also als ein kleines TV-Duell zwischen dem Grünen- und dem CDU-Politiker.

"Wirtschaft, Klimaschutz, Sozialstaat – viele Gesetze, die die Ampel in der Krise beschlossen hat, will die CDU zurücknehmen", schreibt der Sender in der Ankündigung. Es soll in der Diskussion zwischen Robert Habeck und Friedrich Merz unter anderem darum gehen, welche Fehler die Ampel-Regierung gemacht hat und welche davor die Große Koalition. Außerdem wird die Frage aufgeworfen, ob Grüne und CDU künftig als Koalition im Bund zusammen regieren könnten.

Übertragung von "Maybrit Illner" heute im Free-TV und Stream

"Maybrit Illner" läuft heute am Donnerstag, 6.6.24, von 22.15 bis um 23.15 Uhr im ZDF. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es auch einen Live-Stream auf der Website des Senders.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die aktuelle "Maybrit Illner"-Folge 988 mit dem Thema "Habeck gegen Merz – was braucht Deutschland jetzt?" lässt sich noch ein zweites Mal im Fernsehen sehen. Die Wiederholung läuft einen Tag später ab 16 Uhr auf dem Sender phoenix. Das sind die beiden TV-Sendetermine:

06.06.2024, 22.15 Uhr: ZDF

07.06.2024, 16.00 Uhr: phoenix

Wiederholungen von "Maybrit Illner" gibt es außerdem online in der Mediathek des ZDF im Stream. Dort werden die Sendungen auch mit Deutscher Gebärdensprache angeboten.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen?

"Maybrit Illner" läuft in der Regel donnerstags ab 22.15 Uhr im ZDF. Es kann aber zu Ausfällen und Pausen kommen. So läuft am 20. Juni keine neue Folge. An dem Tag übernimmt das ZDF die Übertragung der EM 2024 live im TV und Stream. Das sind die nächsten angekündigten Sendetermine der Talkshow samt Sendezeit:

06.06.2024, 22.15 Uhr

13.06.2025, 22.15 Uhr

27.06.2024, 22.15 Uhr

04.07.2024, 22.15 Uhr

11.07.2024, 22.15 Uhr

18.07.2024, 22.15 Uhr

