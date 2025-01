„Maybrit Illner“ heute am 23.1.25: Gäste und Thema der Talkshow

Seit vergangener Woche ist Maybrit Illner mit ihrer Talkshow aus der Winterpause zurück und hatte mit ihren Gästen in der letzten Sendung über Donald Trump und seine Aussagen über Grönland und den Panamakanal gesprochen. Heute soll es erneut um den US-Präsidenten gehen, der am 20. Januar vereidigt wurde und offiziell sein Amt angetreten hat.

Worum dreht sich die Diskussion bei „Maybrit Illner“ am 23.1.25 genau? Welche Gäste sind im Studio und wie lautet das aktuelle Thema? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Ausgabe der Talkrunde haben wir hier für Sie. Am Ende des Artikels finden Sie auch die nächsten Sendetermine im ZDF.

„Maybrit Illner“: Gäste heute am 23.1.25

Wie das Thema der aktuellen Ausgabe von „Maybrit Illner“ lautet, verraten wir Ihnen weiter unten. Hier stellen wir zunächst einmal die Gäste der heutigen Sendung vor. Diese Politiker, Journalisten und Experten sind heute im Studio:

Wolfgang Schmidt, SPD: Chef des Bundeskanzleramtes, Bundesminister für besondere Aufgaben

Jens Spahn, CDU: Stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, war auf Donald Trumps Nominierungsparteitag in Milwaukee

Melanie Amann: Stellvertretende „Spiegel“-Chefredakteurin

Claus Kleber: Ehemaliger ZDF-Moderator, Autor und Dokumentarfilmer

Florian Neuhann: ZDF-Wirtschaftsexperte live aus Davos

Thema bei „Maybrit Illner“ heute am 23.1.25

Das Thema der aktuellen „Maybrit Illner“-Sendung lautet: „Trump macht Ernst – ist Deutschland diesmal vorbereitet?“ Der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wurde am 20. Januar vereidigt und hat direkt einige Dekrete unterschrieben, die richtungsweisend für die politische Entwicklung des Landes sind. Er veranlasste unter anderem den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen und aus der WHO. Darüber hinaus will er die Grenzen schließen und die Migration bekämpfen sowie Strafzölle verhängen - besonders Exportweltmeister Deutschland könnte davon betroffen sein.

Unter anderem will sich Maybrit Illner mit ihren Gästen diesen Fragen widmen: Soll man Trump kritisieren oder hofieren? Was können deutsche Parteien aus Trumps Wahl-Erfolg lernen? Braucht es nicht nur in der Sicherheitspolitik eine Zeitenwende?

Übertragung von „Maybrit Illner“ heute im Free-TV oder Stream

Die neueste Folge von „Maybrit Illner“ läuft heute am Donnerstag, dem 23.1.25, ab 22.15 Uhr im ZDF. Sie können die Talkrunde nicht nur im Free-TV, sondern zeitgleich auch im Live-Stream auf der Website des Senders verfolgen.

„Maybrit Illner“: Ganze Folge als Wiederholung

Sollten Sie am Donnerstagabend keine Zeit haben, sich die neueste Ausgabe von „Maybrit Illner“ anzusehen, können Sie die Talkshow auch nach der Erstausstrahlung in der Wiederholung sehen. Die Sendung wird am Folgetag beim Sender phoenix wiederholt. Das ist der Termin:

„Maybrit Illner“, Folge 1010: Freitag, 24. Januar 2025, 16 Uhr, phoenix

Außerdem werden die „Maybrit Illner“-Sendungen immer auch in der Mediathek des ZDF veröffentlicht. Falls Sie nach der Show noch nicht genug vom Polit-Talk haben, können Sie direkt im Anschluss noch die neue Folge von „Markus Lanz“ ansehen.

Talkshow "Maybrit Illner": Was sind die nächsten Sendetermine?

"Maybrit Illner“ war seit dem 19. Dezember in einer Winterpause, läuft seit vergangener Woche aber wieder regelmäßig am Donnerstag ab 22.15 Uhr im ZDF. Einige Male fällt die Talkshow in den nächsten Wochen aber auch aus. Das sind die nächsten Sendetermine:

Folge 1011: 30.01.2025, 22.15 Uhr

Folge 1012: 13.02.2025, 22.15 Uhr

Folge 1013: 27.02.2025, 22.15 Uhr

Folge 1014: 06.03.2025, 22.15 Uhr