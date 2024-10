„Maybrit Illner“ heute am 24.10.24: Gast und Thema in einer besonderen Folge

Bei „Maybrit Illner“ heute Abend steht ein großes Jubiläum an: Am 24.10.24 wird Folge 1000 gezeigt. Aus diesem Grund läuft die Sendung auch etwas anderes ab, als es die Zuschauer gewohnt sind. Es gibt nicht mehrere Gäste, sondern nur einen sehr prominenten: Bundeskanzler Olaf Scholz.

Gast und Thema bei "Maybrit Illner" heute am 24.10.24

Angekündigt wurde die aktuelle Folge von „Maybrit Illner“ mit dem Titel „Deutschland in der Krise – was kann Olaf Scholz noch erreichen?“. Vom Sender heißt es dazu, dass die Bilanz des Bundeskanzlers ernüchternd sei: „Die Ampel-Regierung steckt fest in Dauerstreit und Umfragetief, Europas größte Volkswirtschaft befindet sich in der Rezession, und klare Antworten auf Krise, Kriege und Migration fehlen aus Berlin.“

Was sagt Olaf Scholz dazu? Maybrit Illner spricht heute Abend mit dem Bundeskanzler, dem bis zu nächsten Bundestagswahl kein Jahr mehr bleibt, um Vertrauen zurückzugewinnen.

Folge 1000 von "Maybrit Illner": Talkshow gibt es seit 25 Jahren

Vor 25 Jahren startete die Talkshow von Maybrit Illner. Am 14. Oktober 1999 lief die erste Folge - noch unter de Titel „Berlin Mitte“. 2007 wurde die Sendung umbenannt und bekam den Namen der Moderatorin. Mit Folge 1000 erreicht die Talkshow nun einen besonderen Meilenstein.

Übertragung von "Maybrit Illner" heute im Free-TV oder Stream

"Maybrit Illner" wird am Donnerstag, 24.10.24, ab 22.15 Uhr im ZDF gezeigt. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es auch kostenlos einen Live-Stream auf der Website des Senders.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung sehen

Folge 1000 von "Maybrit Illner" läuft noch ein zweites Mal im Fernsehen. Die Wiederholung gibt es am 25.10.24 ab 16 Uhr auf dem Sender phoenix.

Darüber hinaus wird die „Maybrit Illner“-Sendung vom 24.10.24 zum Nachholen auch online im Stream veröffentlich.. Sie können die Sendung in der Mediathek des ZDF finden. Dort gibt es auch eine optionale Fassung mit Deutscher Gebärdensprache.

Talkshow "Maybrit Illner": Was sind die nächsten Sendetermine?

Folge 1000 ist natürlich nicht das Ende für "Maybrit Illner" - die Talkshow läuft auch weiterhin donnerstags ab 22.15 Uhr im ZDF - zumindest in den meisten Wochen. Bis Ende November wurden bereits regelmäßige Sendetermine angekündigt. Das ist die Übersicht:

