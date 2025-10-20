„Morden im Norden“, Staffel 12: Wann geht es weiter mit der Erfolgsserie?

„Morden im Norden“ geht weiter mit Staffel 12. In neuen Folgen jagen die Lübecker Kommissarinnen und Kommissare um Finn Kiesewetter und Lars Englen wieder Mörder und klären Verbrechen auf. Die Episode „Auf kurze Distanz“ aus der elften Staffel, welche Anfang 2025 ausgestrahlt wurde, erzielte den höchsten Marktanteil einer Einzelfolge der Serie jemals. Mit seinen stabil hohen Quoten konnte „Morden im Norden“ seine Beliebtheit mit der elften Staffel noch einmal steigern – bis zu 3,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalten ein, wenn „Morden im Norden“ im Fernsehen läuft.

Wann geht es weiter mit der Serie? In diesem Artikel geben wir Ihnen alle Infos rund um Start, Besetzung und Handlung.

„Morden im Norden“: Start von Staffel 12 – wann kommen neue Folgen?

Staffel 12 von „Morden im Norden“ startet mit zwölf neuen Folgen am Montag, dem 24. November 2025. Die Episoden erscheinen wöchentlich am Montag um 18.50 Uhr im Ersten. Anschließend können Sie die ausgestrahlten Folgen in der ARD-Mediathek nachschauen. Aus den angekündigten Sendeterminen ergibt sich folgende Folgenübersicht:

Folge 1: Montag, 24. November 2025, 18.50 Uhr, im Ersten

Folge 2: Montag, 1. Dezember 2025, 18.50 Uhr, im Ersten

Folge 3: Montag, 8. Dezember 2025, 18.50 Uhr, im Ersten

Folge 4: Montag, 15. Dezember 2025, 18.50 Uhr, im Ersten

Folge 5: Montag, 22. Dezember 2025, 18.50 Uhr, im Ersten

Folge 6: Montag, 29. Dezember 2025, 18.50 Uhr, im Ersten

Folge 7: Montag, 5. Januar 2026, 18.50 Uhr, im Ersten

Folge 8: Montag, 12. Januar 2026, 18.50 Uhr, im Ersten

Folge 9: Montag, 19. Januar 2026, 18.50 Uhr, im Ersten

Folge 10: Montag, 26. Januar 2026, 18.50 Uhr, im Ersten

Folge 11: Montag, 2. Februar 2026, 18.50 Uhr, im Ersten

Folge 12: Montag, 9. Februar 2026, 18.50 Uhr, im Ersten

Fans der Serie dürfen sich gleich doppelt freuen, denn das zweite „Morden im Norden“-Special „Weil du böse bist“ in Spielfilmlänge soll im Januar 2026 gezeigt werden.

Es gibt noch mehr gute Nachrichten: Im Rahmen der Bekanntmachung zum „Morden im Norden“-Special hieß es außerdem, dass im Anschluss an den Film „Weil du böse bist“ die Dreharbeiten für eine 13. Staffel weitergehen. Diese soll im Herbst 2026 im Ersten erscheinen.

Besetzung von „Morden im Norden“: Diese Darsteller sind in Staffel 12 dabei

Das altbekannte Ermittler-Team um Sven Martinek als Finn Kiesewetter bleibt auch in Staffel 12 bestehen. An seiner Seite spielen außerdem Ingo Naujoks als Lars Englen, Julia E. Lenska als Nina Weiss und Jonas Minthe als Gregor Michalski.

Sven Martinek – Finn Kiesewetter

Ingo Naujoks – Lars Englen

Julia E. Lenska – Nina Weiss

Jonas Minthe – Gregor Michalski

Christoph Tomanek – Dr. Henning Strahl

Die neue Staffel birgt eine Besonderheit, denn der Schauspieler Hans Peter Korff hat in der Folge „Die Polin“ seine letzte Rolle gespielt. Korff war im März 2025 im Alter von 82 Jahren verstorben.

Handlung von „Morden im Norden“, Staffel 12: So geht es weiter

Auch in Staffel 12 klärt das Ermittlerteam in Lübeck neue Mordfälle auf, allerdings gibt es in dieser Staffel einen Fokus auf Jugendliche. So geht es in der ersten Folge bereits um eine 17-Jährige, die sich über eine Datingplattform mit einem älteren Mann verabredete, der mehr als nur Gesellschaft möchte.

In der elften Staffel wurden 16 Folgen veröffentlicht, in denen Finn Kiesewetter, Lars Englen, Nina Weiss und Gregor Michalski unter anderem den gewaltsamen Tod eines Klimaaktivisten aufklärten. In der Erfolgsfolge „Auf kurze Distanz“ wurde ein Architekt mit einem Schuss ins Herz ermordet. Die Ermittlerinnen und Ermittler gingen der Frage nach, ob das Motiv Rache oder die zerstrittene Familie des Opfers ist. Außerdem wurde in der elften Staffel Kommissar Gregor Michalski selbst zum Opfer eines Mordanschlags. Der Anschlag und seine Folgen ließen das Team enger zusammenwachsen.