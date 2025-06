Staffel 6 von "Murmel Mania" 2025: Kandidaten, Sendetermine und Übertragung im TV oder Stream

2025 geht die Spielshow „Murmel Mania“ mit der 6. Staffel an den Start. Seit 2021 im TV zu sehen, ist das Prinzip der Show recht simpel: In jeder Folge treten drei prominente Kandidatinnen beziehungsweise Kandidaten gegeneinander an und versuchen, möglichst viele Murmeln zu sammeln. Jede Person erhält eine der drei Murmelfarben rot, blau und gelb. Nacheinander kommen die Kandidatinnen und Kandidaten zum Zug und müssen ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Die neue Staffel läuft mit insgesamt vier Folgen ab Ende Mai im Fernsehen. Für die Ausstrahlung der ersten drei Staffeln war RTL zuständig, seit der vierten Staffel ist „Murmel Mania“ bei Sat.1 daheim. Die Moderation in diesem Jahr übernimmt Komikerin Mirja Boes. Kommentiert wird das Ganze von Florian „Schmiso“ Schmidt-Sommerfeld.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen alle wichtigen Informationen zu Staffel 6 von „Murmel Mania“ vor. Dies beinhaltet die Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, Kandidaten sowie die Wiederholung im Fernsehen.

„Murmel Mania“ 2025: Die Sendetermine von Staffel 6

Die 6. Staffel von „Murmel Mania“ beinhaltet insgesamt vier Folgen und läuft ab Freitag, dem 30. Mai 2025 im TV. Eine Übersicht mit sämtlichen Sendeterminen finden Sie hier:

1. Folge: Freitag, 30. Mai 2025 um 20.15 Uhr

2. Folge: Freitag, 6. Juni 2025 um 20.15 Uhr

3. Folge: Freitag, 13. Juni 2025 um 20.15 Uhr

4. Folge: Freitag, 20. Juni 2025 um 20.15 Uhr

Übertragung von „Murmel Mania“ 2025 heute im TV und Stream: Wo laufen die Folgen von Staffel 6?

Die sechste Staffel von „Murmel Mania“ läuft seit dem 30. Mai 2025 wöchentlich im linearen Fernsehen auf Sat.1, immer freitags zur Primetime um 20.15 Uhr. Darüber hinaus können Sie „Murmel Mania“ parallel zur Ausstrahlung im TV kostenlos auf Joyn anschauen. Nach der Übertragung stehen die Folgen auf der Streaming-Plattform zur Verfügung.

Wer sind die Kandidaten bei „Murmel Mania“ 2025?

In jeder Folge der 6. Staffel von „Murmel Mania“ 2025 treten drei prominente Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an. Im Finale findet dann ein abschließender Dreikampf zwischen den jeweiligen Siegerinnen und Siegern der ersten drei Folgen statt. Welche Promis in den Folgen zu sehen sind, das erfahren Sie an dieser Stelle:

In Folge 1 am 30. Mai: Vanessa Mai, Lou Bega und Smudo

In Folge 2 am 6. Juni: Mathias Mester, Rurik Gislason und Katrin Müller-Hohenstein

In Folge 3 am 13. Juni: Bastian Bielendorfer, Guido Cantz und Simon Pearce

In Folge 4 am 20. Juni: Finale (Vanessa Mai, Katrin Müller-Hohenstein und Bastian Bielendorfer)

Die Gewinner bei „Murmel Mania“ 2025

Diese Gewinner der einzelnen Folgen haben sich für das Finale qualifiziert:

Folge 1 am 30. Mai: Vanessa Mai

Folge 2 am 6. Juni: Katrin Müller-Hohenstein

Folge 3 am 13. Juni: Bastian Bielendorfer

„Murmel Mania“ 2025: Gibt es eine Wiederholung?

Neben der Ausstrahlung im linearen Fernsehen können Sie wie bereits erwähnt auf der Streaming-Plattform Joyn die jeweiligen Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung live oder im Nachgang als Wiederholung ansehen. Im Fernsehen können Sie an folgenden Sendeterminen die Wiederholung anschauen:

1. Folge: Freitag, 30. Mai 2025, um 23.30 Uhr ( Sat.1 )

2. Folge: Freitag, 6. Juni 2025, um 23.25 Uhr (Sat.1 )

3. Folge: Freitag, 13. Juni 2025, 23.25 Uhr ( Sat.1 )

4. Folge: Freitag, 20. Juni 2025, 23.30 Uhr ( Sat.1 ) & Donnerstag, 26. Juni 2025, 01.20 Uhr ( Sat.1 )

„Murmel Mania“ im TV: Wer gewann in der letzten Staffel?

Wer in der sechsten Staffel von „Murmel Mania“ gewinnen wird, das werden die Zuschauerinnen und Zuschauer im TV sehen. In der letzten Staffel kämpfte das Trio Arabella Kiesbauer, Mario Kotaska und Elena Uhlig um den Sieg. Am Ende des Finales setzte sich TV-Koch Mario Kotaska durch.