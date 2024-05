"Polizeiruf 110" heute aus Magdeburg: "Unsterblich" im Schnellcheck

Im "Polizeiruf 110" heute (12.05.2024) aus Magdeburg ermittelt Doreen Brasch nach dem Tod einer Influencerin. Lohnt sich "Unsterblich"?

"Unsterblich" heißt der " Polizeiruf 110 " heute aus Magdeburg . Der Krimi läuft am Sonntagabend (12.05.2024, 20.15 Uhr) im Ersten.



In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Informationen zum Polizeiruf heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der "Polizeiruf 110" heute (12.05.2024) im Schnellcheck

In den sozialen Medien hatte sie eineinhalb Millionen Follower. Jetzt sorgt Aalisha Mansours (Hannah Gharib) Tod für großes Aufsehen. Vom Dach eines Einkaufszentrums ist sie in die Tiefe gestürzt. War es Selbstmord? Die Karriere der Influencerin mit den bunt gefärbten Haaren war zuletzt ins Stocken geraten. Durch die Bewerbung eines falschen Produkts war sie einem regelrechten Shitstorm ausgesetzt. Hat der Hass aus dem Netz Aalisha in den Tod getrieben?

Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) hat einen anderen Verdacht: Der Bruder, Mahdi Mansour (Mo Issa), hatte das freizügige Auftreten seiner Schwester in den sozialen Medien als Schande empfunden und seinem Unmut auch öffentlich Ausdruck verliehen. Musste Aalisha deshalb sterben? Plötzlich nimmt der Fall jedoch eine neue, ganz ungeahnte Wendung.

Polizeiruf Kritik: Lohnt es sich, bei "Unsterblich" heute einzuschalten?

Der "Polizeiruf 110" heute aus Magdeburg knüpft an die starke vorangegangene Folge "Du gehörst mir" an. Doreen Brasch muss mal wieder fast alles alleine machen – was sie wie immer hervorragend tut, mit Mitgefühl, gesundem Menschenverstand und diesem Blick aus Mitgefühl, Skepsis und einem Hauch innerer Verzweiflung. Sie ist konstant die vielleicht beste Sonntagabend-Ermittlerin. Die Geschichte ist gut erzählt, mit interessanten Charakteren und einer Story, schreibt Ronald Hinzpeter in unserer Polizeiruf-Kolumne.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im "Polizeiruf 110" heute

Doreen Brasch: Claudia Michelsen

Kriminalrat Uwe Lemp: Felix Vörtler

Günther Márquez: Pablo Grant

Muser: Henning Peker

Aalisha Mansour: Hannah Gharib

Leonie Jaspers: Katharina Stark

Nadira Mansour: Eman Dwagy

Mahdi Mansour: Mo Issa

Halime Mansour: Tahani Salim

Hamza Mansour: Husam Chadat

Dieter Herzog: Hendrik Arnst

Gesa: Seyna Sylla

Ramona Leifert: Andrea Brose

Polizeiruf heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Florian Knittel führt Regie bei "Polizeiruf 110: Unsterblich" nach einem Drehbuch von Michael Gantenberg. Das Erste zeigt alle "Polizeiruf 110"-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort nach Ausstrahlung sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Polizeiruf Kommissare: Doreen Brasch ist die Ermittlerin in Magdeburg

Claudia Michelsen ermittelt als Doreen Brasch seit 2013 im Polizeiruf in und rund um Magdeburg - zunächst an der Seite von Jochen Drexler, gespielt von Sylvester Groth, von 2016 bis 2019 gemeinsam mit Dirk Köhler (Matthias Matschke). Seit dessen Ausstieg beim "Polizeiruf 110" ermittelt Claudia Michelsen erst mal allein weiter.

Brasch hat ein außerordentlich gutes Gespür für Menschen und ist eine hervorragende Ermittlerin. Sie folgt ihrer Intuition und liegt häufig damit richtig. Die Kehrseite der Medaille ist, dass sie manchmal dazu neigt, sich leidenschaftlich zu verrennen und auch mal in die falsche Person zu verbeißen.

