"Princess Charming" 2023 gestern am 1. September 2023: Wer ist raus?

Bei "Princess Charming" wird um die Gunst von Madleen Matthias gebuhlt. Hier erfahren Sie, was in der Folge vom 1. September passiert ist - Wer ist schon raus?

In der neuesten Ausgabe der lesbischen Datingshow "Princess Charming" 2023 kämpfen wieder jede Menge Single-Frauen um das Herz der "Princess". Bei dieser handelt es sich dieses Mal um die 23-jährige Madleen Matthias. Die aus der Nähe von Bremen stammende Studentin ist im paradiesischen Thailand auf der Insel Koh Samui auf der Suche nach der großen Liebe. In der ersten Folge der neuen Staffel am 1. September hat sie nun die ersten 17 Kandidatinnen aus Staffel 3 kennengelernt, die ihr diesen Traum erfüllen möchten.

Doch die große Liebe sucht Madleen eigentlich nur mit einer Person. Daher müssen von den ersten 17 Frauen am Ende mindestens 16 die Insel wieder allein verlassen. Es könnte jedoch sogar alle treffen, denn im Verlauf der Sendung werden nocheinmal drei Kandidatinnen dazukommen.

Wie hat sich die "Princess" in Folge 1 entschieden? Wer ist schon am 1. September ausgeschieden? Hier erfahren Sie alles rund um die Entscheidung von Madleen am Ende der 1. Folge von "Princess Charming" 2023.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Princess Charming" 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 1. September 2023?

Von den insgesamt 20 angekündigten Kandidatinnen waren in der 1. Folge nur 17 mit dabei. Diese reichten allerdings, um einen stimmungsvollen und äußerst guten Eindruck bei der diesjährigen "Princess" zu machen. Um sich einen möglichst ehrlichen und ungetrübten Überblick über das Kandidatenfeld zu machen, hatte sich Madleen nämlich als Crew-Mitglied getarnt und so die Ankunft ihrer potentiellen Lebengefährtinnen miterlebt. Und die hatte es in sich: Mit lautem und offenkundig gut gelauntem Gejohle marschierten die 17 Frauen auf die Crew zu. Sowohl optisch als auch mit dieser offenen Art machten dabei alle einen guten ersten Eindruck bei ihrer Angebeteten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

An diesem ersten Eindruck änderte sich auch im Verlauf der restlichen Folge nichts. Auch in den persönlichen Gesprächen mit Madleen zeigte diese an allen Interesse, peinliche Pausen in den Gesprächen gab es keine. Dementsprechend gab es auch keine Kandidatin, die von der diesjährigen "Princess Charming" sofort ausgeschlossen werden konnten. Das zeigte sich dann auch am Ende der Folge, als es um das Weiterkommen bzw. Ausscheiden der angetretenen Frauen ging. Da sich Madleen mit allen gut verstanden hatte, gab es für ein Ausscheiden allerdings keinen offensichtlichen Grund. So entschied sich die "Princess" kurzerhand dazu, alle Kandidatinnen weiterkommen zu lassen. Daher bekommen sie alle die Chance darauf, Madleen bei einem Date in der nächsten Folge von sich zu überzeugen.

"Princess Charming" 2023: Wer ist raus?

Am Ende kann nur eine Frau das Herz der "Princess Charming" 2023 erobern. Daher lichtet sich im Laufe der Sendung nach und nach das Teilnehmerfeld. Doch in der 1. Folge der neuen Staffel ist noch keine der Kandidatinnen raus - es sind also alle Frauen noch im Rennen.

Welche Kandidaten sind bei "Princess Charming" 2023 weiter dabei?

Bislang sind noch nicht einmal alle Kandidatinnen von "Princess Charming" 2023 auf Koh Samui angekommen. Die verbliebenen drei Frauen werden erst im Verlauf der kommenden Folgen dazustoßen. Allerdings hat RTL bereits im Voraus das gesamte Teilnehmerfeld bekannt gegeben. Streng genommen sind also alle 20 angekündigten Frauen derzeit noch im Rennen.

Das ist der Überblick über alle potentiellen zukünftigen Freundinnen von Madleen Matthias:

Aileena (26) aus Regensburg

Aleyna (23) aus Köln

Aysun (23) aus Mannheim

Desi (25) aus Köln

Ebru (33) aus Buchholz

Gabi (29) aus Berlin

Jazz (28) Hamburg

Kim (32) aus Koblenz

Lili (29) aus Köln

Linh (26) aus Salzburg

Lucy (25) aus Innsbruck

Maria (29) aus Frankfurt

Melanie (29) aus Berlin

Natalie (31) aus Mönchengladbach

Nina (31) aus Berlin

Nora (25) aus Köln

Rahel (27) aus Berlin

Stephie (28) aus Köln

Meli (27) aus Zürich

Elsa (24) aus Berlin

"Princess Charming" 2023: Folge 1 von Staffel 3 als Wiederholung sehen

Die aktuelle Staffel der Datingshow wird exklusiv beim sendereigenen Streamingdienst von RTL gezeigt. Wer die Sendung sehen möchte, muss sich dementsprechend um ein Abo bei RTL+ kümmern. Ein solches ist ab 6,99 Euro zu haben. Eine Wiederholung der Folgen ist bei dem Streamingdienst jederzeit möglich.

Folge 2 - wann ist die nächste Folge von "Princess Charming" 2023 zu sehen?

Die Folgen von "Princess Charming" werden immer wöchentlich ausgestrahlt. Dementsprechend ist der Sendetermin für die nächste Folge am 8. September. Das Finale wird dann am 27. November gezeigt.