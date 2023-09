"Princess Charming 2023" gestern am 15.09.23: Wer ist raus in Folge 3?

Die dritte Folge von "Princess Charming 2023" sorgt für jede Menge Aufregung. Was ist passiert und wer ist raus? Alle wichtigen Infos zur aktuellen Folge finden Sie hier.

Nachdem bereits in Folge 2 der erste Kuss mit Desi gefallen ist, steigt der Druck auf die anderen Kandidatinnen. Hat die Pricess Charming Madleen damit schon ihre Favoritin gefunden oder bleibt es weiter spannend? Gestern, am 15.09.23, lief die dritte Folge und sorgte bei den Zuschauern und Zuschauerinnen für große Überraschungen. Was ist in der dritten Folge passiert und wer ist rausgeflogen? Alle Infos zur dritten Folge finden Sie hier.

"Princess Charming" 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 15. September 2023?

In der letzten Folge kam es zum ersten Kuss der Staffel 2023, dieser fiel zwischen Madleen und Desi. Auch in Folge drei scheint bei den beiden noch alles in Ordnung zu sein. Desi behauptet sogar, sie würde ja sagen, falls es zu einem Übernachtungsdate kommen sollte. Gleichzeitig scheint es allerdings auch zwischen Aleyna und Desi zu knistern. Das bringt die 25-Jährige dann schlussendlich dazu, die Show freiwillig zu verlassen. In einem emotionalen Gespräch erklärt Desi der Princess ihre Gründe. Bei den Zuschauern und Zuschauerinnen sorgt das für gemischte Gefühle. Die einen finden es besonders stark so ehrlich zu sein und die anderen sehen dahinter einen ausgeklügelten Plan. Trotz der Ehrlichkeit von Desi und Aleyna, möchte Aleyna weiterhin in der Villa bleiben und um das Herz von Madleen kämpfen.

Aber nicht nur für Desi war es der letzte Tag im Paradies. Zwei weitere Kandidatinnen mussten sich gestern von der Princess verabschieden. Bei der 27-jährigen Meli aus Zürich und bei der 26-jährigen Aileena aus Regensburg sprang der Funke einfach nicht über. Damit sind bereits sechs der 20 Kandidatinnen ausgeschieden. Es wird also von Folge zu Folge spannender, wer das Herz der Princess Madleen für sich gewinnen kann.

"Princess Charming 2023": Wer ist raus?

Nach den ersten drei Folgen von "Princess Charming" sind bereits sechs Kandidatinnen ausgeschieden. In der ersten Folge der Staffel musste niemand gehen. Hier finden Sie alle ehemaligen Kandidatinnen auf einen Blick:

Ebru (33) aus Buchholz (raus in Folge 2)

(raus in Folge 2) Lucy (25) aus Innsbruck (raus in Folge 2)

(raus in Folge 2) Nora (25) aus Köln (raus in Folge 2)

(raus in Folge 2) Desi (25) aus Köln (freiwillig gegangen in Folge 3)

(freiwillig gegangen in Folge 3) Meli (27) aus Zürich (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Aileena (26) aus Regensburg (raus in Folge 3)

Welche Kandidatinnen sind bei "Princess Charming" 2023 weiter dabei?

14 der 20 Kandidatinnen kämpfen aktuell noch um das Herz von Madleen. Hier finden Sie einen Überblick über alle Kandidatinnen bei Princess Charming 2023, die noch eine Chance auf das Herz der Princess haben:

Aleyna (23) aus Köln

Aysun (23) aus Mannheim

Gabi (29) aus Berlin

Jazz (28) Hamburg

Kim (32) aus Koblenz

Lili (29) aus Köln

Linh (26) aus Salzburg

Maria (29) aus Frankfurt

Melanie (29) aus Berlin

Natalie (31) aus Mönchengladbach

Nina (31) aus Berlin

Rahel (27) aus Berlin

Stephie (28) aus Köln

Elsa (24) aus Berlin

"Princess Charming" 2023: Die dritte Folge von Staffel 3 als Wiederholung sehen

Die aktuelle Staffel der queeren Datingshow wird auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform RTL+ übertragen. Ein monatliches Abonnement kostet 6,99 Euro. Mit diesem können sämtliche Folgen unbegrenzt als Wiederholung gestreamt werden. Kurz nach der Ausstrahlung steht die Wiederholung sogar kostenlos zur Verfügung.

Wann läuft die nächste Folge von "Princess Charming" 2023?

Wöchentlichen erscheint eine neue Folge von "Princess Charming". Laut Sendeterminen von Princess Charming 2023, läuft nach der letzten Ausstrahlung gestern am Freitag, dem 15. September, die nächste Folge am kommenden Freitag, dem 22. September 2023.