„Princess Charming“ 2024: Wer ist raus nach Folge 2 am 10. Juli 2024?

Gestern, am 10. Juli 2024, ging beim Streaming-Dienst RTL++ die zweite Folge der neuen Staffel der Dating-Show „Princess Charming“ online. Die Dame, die unter den insgesamt 20 Kandidatinnen ihre Herzdame finden will, ist Lea Hoppenworth. Sie ist 30 Jahre jung, kommt aus Berlin und sucht ab Juli 2024 bei RTL+ die Liebe. In Folge 2 lernte die Princess die Kandidatinnen besser kennen und führte einige Gespräche mit ihnen. Am Ende verteilte sie erneut Ketten, die das Weiterkommen in die nächste Folge symbolisieren. Alle Infos zur zweiten Folge finden Sie hier im Artikel. Wer ist weiter, wer ist raus?

"Princess Charming 2024" gestern: Wer ist rausgeflogen am 10. Juli 2024?

Nachdem in der ersten Folge niemand rausgeflogen war und vor allem das Thema Maike präsent war, ging es in Folge 2 mit letzterem Punkt weiter. Der Hintergrund: Kandidatin Maike, die ebenfalls aus Berlin kommt, hat Lea zu allem Entsetzen bereits gedatet - und das mit einem unangenehmen Ende. Das Dating ging zwar nicht lange, endete jedoch mit einer kurzen und schmerzlosen Nachricht seitens Kandidatin Maike. Lea fand dies damals gar nicht gut und ließ eine böse Antwort folgen, wie Maike in der Show erzählt. Maike musste den Schock erstmal verdauen, entschloss sich aber am Ende, in der Show zu bleiben.

Der Haken: Maike ist mit ihrer guten Freundin Seleya in der Show. Diese tut sich schwer damit, eine Person zu daten, die Maike bereits gedatet hat. In Folge 2 wurde dies erneut deutlich: Es gab das erste Gruppendate, auch Seleya war mit von der Partie. Im Einzelgespräch mit der Princess ging es wieder um die Situation mit Maike. Anschließend durfte Seleya noch ein Einzeldate mit Lea genießen. Deren Ex-Flirt Maike reagierte mit gemischten Gefühlen darauf, doch am Ende erhielten sowohl sie als auch Seleya eine Kette von der Princess. Julia aus Berlin, Lisa aus Bamberg und Viviana aus Wien gingen derweil leer aus.

Welche Kandidatinnen sind bei "Princess Charmig 2024" weiter dabei?

In der zweiten Folge gab es die ersten drei Abschiede, von den ursprünglich 20 Kandidatinnen sind somit nur noch siebzehn im Rennen. Hier ist die Übersicht:

Christine (28) aus Köln

Hang (31) aus Hannover

Inci (27) aus Heidelberg

Katharina (28) aus Regensburg

Lara (27) aus Frankfurt

Laura (28) aus Bochum

Lucia (28) aus Leipzig

Maike (30) aus Berlin

Marjam (30) aus Hamburg

Marlen (31) aus Berlin

Melissa (28) aus Neuss

Sara (20) aus Wien

Sarah (29) aus Köln

Seleya (23) aus Köln

Sina (24) aus München

Tay (25) aus München

Tommi (23) aus Osnabrück

"Princess Charming 2024": Wer ist raus?

Nachdem in der ersten Folge niemand aus der Show ausgeschieden ist, bekamen in Folge 2 nicht alle Kandidatinnen eine Kette von Lea. Hier finden Sie eine Übersicht der bisher ausgeschiedenen Kandidatinnen:

Folge 1: -

Folge 2: Julia, Lisa, Viviana

"Princess Charming" 2024: Folge 2 von Staffel 4 als Wiederholung sehen

Die zweite Folge der neuen Staffel von „Princess Charming“ erschien am Mittwoch, dem 10. Juli 2024, auf RTL+. Seit dem Start können die einzelnen Episoden der vierten Staffel wie gewohnt auf der sendereigenen Streaming-Plattform von RTL jederzeit nach der Veröffentlichung nochmal angeschaut werden. Das benötigte Premium-Abo kostet aktuell 6,99 Euro pro Monat.

Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, Staffel 4 von „Princess Charming“ kostenlos im Free-TV zu verfolgen. Die Folgen der Staffel werden immer eine Woche nach ihrer Erstveröffentlichung im Stream mittwochs beim Sender VOXup ausgestrahlt. Somit läuft die Wiederholung von Folge 2 am 17. Juli 2024 im Free-TV.

Wann läuft das Finale von "Princess Charming"?

Die Sendetermine von „Princess Charming“ 2024 starteten im Juli. Insgesamt gibt es zehn Episoden. Das Finale der Dating-Show für Frauen ist am 4. September 2024 online. Eine Woche später feiert die finale Kettenübergabe seine Premiere im Free-TV.