„Promi Big Brother“ 2024: Elena Miras ist raus nach Notarzt-Einsatz - der Reality-TV-Star im Porträt

Am 7. Oktober 2024 startete die 12. Staffel von „Promi Big Brother“ auf Sat.1. Die Container-Sause als solche begann allerdings schon zwei Tage vorher - als 24-Stunden-Livestream bei Joyn. Zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehörte auch Elena Miras. Aus gesundheitlichen Gründen musste sie den Container jedoch verlassen. Wir skizzieren Ihnen hier das Porträt der Account-Managerin und Influencerin.

„Promi Big Brother“ 2024: Elena Miras ist in der Reality-Welt schon ganz schön herumgekommen

Elena Miras kommt gebürtig aus der Schweiz und wurde am 25. April 1992 geboren. Bis heute wohnt sie in Zürich. Mit ihren zwei Geschwistern wuchs sie zweisprachig auf und spricht dementsprechend Deutsch und Spanisch fließend. Nach dem Schulabschluss arbeitete sie bei einem schweizerischen Telefonanbieter. Im Alter von 25 Jahren wagte sie dann den Schritt in die Öffentlichkeit, nahm bei „Love Island“ teil und gewann die Staffel sogar. Zusammen mit Jan Sokolowsky gewann sie 50.000 Euro Preisgeld. Kurz nach dem Finale folgte jedoch die Trennung.

Das nächste Liebesglück mit Mike Heiter ließ dann nicht lange auf sich warten. Er nahm ebenfalls an der ersten Staffel „Love Island“ teil. Drei Jahre lang waren die beiden zusammen und bekamen sogar eine gemeinsame Tochter. 2018 wurde Aylen geboren, 2020 trennte sich das Paar. Elena Miras Ex-Freund war 2020 jedoch noch ihre Begleitperson in Australien, als sie an „IBES“ teilnahm. Mike Heiter nahm 2024 dann auch selbst in der 17. Staffel als Kandidat am „Dschungelcamp“ teil. Auf ihren Social-Media-Accounts hält sich das TV-Sternchen aktuell mit Angaben zu einem möglichen Partner zurück.

Hier finden Sie noch einmal alle wichtigen Infos auf einen Blick:

Name: Elena Miras

Beruf: Account-Managerin und Influencerin

Geburtstag: 25. April 1992

Geburtsort: Schweiz

Wohnort: Zürich

Sternzeichen: Stier

Beziehungs-Status : ledig

Alter: 32

Instagram: elena_miras

Elena Miras bei „Promi Big Brother“ 2024: Ihr Ex ist ausgerechnet mit seiner Neuen dabei

Über Elena Miras‘ Leben vor ihrer Zeit als Reality-Darstellerin ist laut Sat.1 nicht allzu viel durchgesickert. Ihren Durchbruch erlangte sie durch die Teilnahme an der Reality-Show „Love Island“, die sie zusammen mit Jan Sokolowsky gewann. Diese Teilnahme machte sie schlagartig populär und sorgte dafür, dass das mediale Interesse an ihr stark anstieg. Nachdem sie eine Liaison mit ihrem „Love Island“-Mitstreiter Mike Heiter einging, wurde sie erneut in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.

Während ihrer turbulenten On-off-Beziehung mit Mike wurde Elena schwanger, und 2018 kam ihre Tochter Aylen zur Welt. Das Paar trennte sich zwar 2020 endgültig, dennoch betonen beide, dass sie sich um ihre Tochter kümmern und gemeinsam Verantwortung übernehmen wollen.

Heute arbeitet Elena als Influencerin und nutzt ihre Plattform auf Instagram, um ihren Fans Einblicke in ihr Leben zu geben, einschließlich persönlicher Momente mit ihrer Tochter. Ihre Fangemeinde schätzt sie vor allem für ihr Temperament und ihre direkte Art, die sie oft in Konflikte mit anderen Reality-Teilnehmern bringt. In allen Formaten (auch bei „Just Tattoo of Us“, „Kampf der Realitystars“, „Reality Shore“ und „Ninja Warrior“ konnte man die 32-Jährige im TV sehen) ist Miras laut Konkurrenz-Sender RTL vorrangig mit einem aufgefallen: Sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Mit dieser Eigenschaft machte sie auch beim Sat.1-Knaller „PBB“ von sich reden.

In ihrer nächsten Herausforderung wagte sich Elena also in den Container von „Promi Big Brother“. Dort traf sie nicht nur auf ihren Ex-Partner Mike Heiter, sondern auch auf dessen neue Freundin, Leyla Lahouar. Dies war das erste öffentliche Aufeinandertreffen der beiden Elternteile seit langer Zeit, und sie standen dabei unter der ständigen Beobachtung der Zuschauer, sowohl im TV als auch im Livestream. Elena schien der Aufenthalt im Container sowohl psychisch als auch physisch arg zuzusetzen. Nachdem sie aufgrund von gesundheitlichen Beschwerden notärztlich versorgt werden musste, entschied die Produktion, dass sie nicht mehr in den Container zurückkehren darf - sie ist damit endgültig raus.

„Promi Big Brother“ 2024: Elena Miras verlässt den Container wegen ihrer Gesundheit

„PBB“ 2024: Elena Miras war also Mitglied der Container-WG. In der zwölften Staffel von „Promi Big Brother“ wollte sie neben Kandidaten und Kandidatinnen wie zum Beispiel Mimi Fiedler, Mike Heiter, Max Kruse, Verena Kerth und Daniel Lopes das Publikum auf ihre Seite ziehen. Während der Übertragung an den jeweiligen Sendeterminen sorgte sie bis zu ihrem Exit für allerhand Gesprächsstoff.

Im Interview für die Internet-Presseseite von Sat.1 äußerte Elena Miras im Vorfeld, dass sie für die neue Staffel von „Promi Big Brother“ viel Energie, Unterhaltung und Temperament mitbringe. Zudem habe sie sich vorgenommen, die Zeit zu genießen und ihr Bestes zu geben, wie immer.

Als es um die Gestaltung des Hauses ging, das in der Vergangenheit schon in den Keller, die Kanalisation oder sogar ins fiktive Weltall verlegt wurde, erklärte sie, dass sie an zwei Welten denke, aber keine Vorstellung davon habe, wie diese aussehen könnten. Sie betonte, dass es für sie nicht akzeptabel wäre, in einem engen Raum übernachten zu müssen. Auf die Frage, ob sie lieber Luxus oder Verzicht möchte, entschied sie sich klar für den Luxus.

Bei der Erwähnung der 24-stündigen Kamerabeobachtung und dem engen Zusammenleben mit fremden Menschen erklärte sie, dass ihre größte Sorge darin bestehe, dass es keinen Rückzugsort geben werde. Das würde die Situation etwas schwieriger machen, aber sie sei zuversichtlich, dass sie auch das meistern könne, da sie genug Erfahrung habe.

Abschließend gab sie eine kämpferische Ansage an ihre Mitbewohner und betonte, dass sie hier sei, um zu gewinnen. Es werde kein Drama und keine Spielchen geben – nur der Fokus auf den Sieg. Sie forderte ihre Mitbewohner auf, sich bereitzumachen, denn sie werde alles geben. „Big Brother, ich komme!“, ruft sie aus. Nun ist das Abenteuer im Container für Elena beendet.