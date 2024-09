Kandidaten bei „Promi Big Brother“ 2024: Die Teilnehmer in Staffel 12

Bei „Promi Big Brother“ handelt es sich um die VIP-Version des bekannten Reality-TV-Formats. Dabei zieht eine Gruppe von Prominenten für einen bestimmten Zeitraum in ein Haus, das rund um die Uhr und überall von Kameras überwacht wird. Während ihres Aufenthaltes in der Show haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer keinen Kontakt zur Außenwelt. Früher war das Haus in zwei Bereiche unterteilt, einen sehr luxuriösen Bereich und einen spartanisch eingerichteten Bereich. Um den Wettkampfgedanken zu stärken, konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren jeweiligen Platz in Challenges erspielen. Seit letztem Jahr gibt es jedoch eine Neuerung, statt des Hauses ziehen die Promis in verschiedene Container. Dort gibt es keinen Luxus und nur spartanische Einrichtung. Jeden Tag gibt es dann für die Promis unterschiedliche Challenges, in denen sich die Kandidatinnen und Kandidaten verschiedene Privilegien erspielen können. Zu diesen Privilegien zählt zum Beispiel, welche Art von Essen man gewinnt. In regelmäßigen Abständen nominieren die Promis außerdem andere Personen im Haus, die sich dann dem Urteil der Zuschauerinnen und Zuschauer stellen müssen. Das Publikum stimmt nämlich darüber ab, wer im Container bleiben darf und wer seine Koffer packen muss.

Auch in der 12. Staffel von „Promi Big Brother“ übernehmen Marlene Lufen und Jochen Schropp die Moderation der Show. Im Anschluss an die Sendung läuft wie gewohnt „Promi Big Brother - Die Late Night Show“, die dem Publikum weitere Einblicke in das Geschehen gewährt.

Welche Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden dieses Jahr bei Promi Big Brother zu sehen sein? Wir stellen Ihnen die Promis vor.

„Promi Big Brother“ 2024: Das sind die Teilnehmer in Staffel 12

Die ersten Kandidatinnen und Kandidaten der neuen Staffel wurden bekannt gegeben. Diese Promis werden ins Big Brother Haus einziehen.

Mike Heiter (32), Reality-Star

Bekannt ist Mike Heiter durch seine Teilnahme an zahlreichen Reality-TV Formaten wie „Love Island“ oder „Das Sommerhaus der Stars“. Neben seiner TV-Karriere ist der 32-jährige Influencer. Auf seinen Social-Media-Kanälen gibt er Einblicke in sein Leben und gibt seinen Followern Fitnesstipps. Zu Promi Big Brother sagt er Sat.1 gegenüber, dass er die Show schon seit Staffel eins verfolgt hat und sofort wusste, dass er dort auch eines Tages teilnehmen wird. Er möchte seine Zeit dort genießen und sagt seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern: „Für mich wird’s heiter, für euch eher wolkig!“

Mimi Fiedler (48), Schauspielerin

Mimi ist schon in verschiedenen TV-Produktionen aufgetreten. Vor allem durch ihre Rolle als Kriminaltechnikerin in der Serie „Tatort“ ist sie bekannt geworden. Neben der Show hatte sie verschiedene Auftritte bei Serien wie „Rote Rosen“ oder „Alarm für Cobra 11“. Außerdem nahm sie bereits an der Sendung „Let‘s Dance“ teil. Im Interview mit Sat.1 sagt sie, dass die letzten Monate sehr stressig für sie waren, weshalb sie „Promi Big Brother“ zur Erholung und zum Spaß haben nutzen will. Außerdem will sie mehr über die Schicksale ihrer Mitbewohnerinnen und Mitbewohner erfahren und warum sie gerade dort sind, wo sie sind.

Max Kruse (36), Profi-Fußballer

Der 36-Jährige hat eine lange Fußballkarriere hinter sich. Meist in der Position des Stürmers war er in der Bundesliga schon bei Vereinen wie dem SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, dem VfL Wolfsburg und zuletzt beim 1. FC Union Berlin aktiv. Aktuell lässt er es in der Kreisliga beim BSV Al-Dersimspor ruhiger angehen. Neben seiner Vereinskarriere absolvierte Max auch schon Spiele für die deutsche Nationalmannschaft. „Promi Big Brother“ ist das erste Reality-TV-Format, an dem der Fußballer teilnimmt. Er sagt zu Sat.1, dass seine Frau Dilara letztes Jahr teilgenommen hat und er sich dort schon diverse Tipps holen konnte. Bei der Show möchte er einfach Spaß haben.