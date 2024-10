„Promi Big Brother“ 2024: Übertragung im TV und 24 Stunden im Live-Stream

„Promi Big Brother“ ging am 7. Oktober 2024 in eine neue Runde. Bereits das 12. Mal können Zuschauerinnen und Zuschauer rund um die Uhr die mehr oder teilweise auch weniger prominenten Container-Bewohner und ihr Miteinander beobachten. Auch diese Staffel geht es für die Stars nicht ins gewohnte Haus mit luxuriösem und einfachem Bereich, sondern der Einzug in den Container steht an. Dort ist alles eher spartanisch eingerichtet. Diese Umstände haben in vergangenen Staffeln des öfteren für mehr Drama gesorgt. Um sich während ihres Aufenthalts gewisse Privilegien zu verdienen, müssen die Promis jeden Tag unterschiedliche Challenges bestreiten. Wie gewohnt werden die Bewohnerinnen und Bewohner außerdem regelmäßig andere Promis nominieren und dann entscheiden die Zuschauerinnen und Zuschauer, wer von denen die Show verlassen muss.

Damit die Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen können, wie sich die Promis schlagen, wird die Sendung wie bisher täglich übertragen und von Marlene Lufen und Jochen Schropp moderiert.

Wo läuft „Promi Big Brother“ 2024 im TV? Gibt es zusätzlich einen Live-Stream? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.

„Promi Big Brother“ 2024: Übertragung im TV

Am 7. Oktober 2024 ging es los: die 12. Staffel „Promi Big Brother“ geht in eine neue Runde. Von da an können Sie wieder jeden Tag verfolgen, was die Promis im Container machen und wie sie untereinander auskommen. Ganze zwei Wochen können Sie täglich zu den Sendeterminen von „Promi Big Brother“ einschalten. Wie gewohnt hat der Sender Sat.1 die Rechte an der Übertragung. Dort können Sie montags und dienstags zur Primetime um 20.15 Uhr die neueste Zusammenfassung sehen und die Bewohnerinnen und Bewohner live verfolgen. Von Mittwoch bis Sonntag läuft die Show um 22.30 Uhr. Weiterhin sind alle Folgen auf Joyn abrufbar. Die aktuellen Episoden können Sie dort kostenlos streamen. Wollen Sie die Folgen aber in höherer Auflösung und ohne Werbung sehen möchten, müssen Sie ein kostenpflichtiges Joyn+ Abo abschließen.

Im Anschluss an die Live-Show läuft auf Sat.1 außerdem „Promi Big Brother - Die Late Night Show“. Die Sendung liefert Hintergrundwissen zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und analysiert das tägliche Geschehen im Container.

„Promi Big Brother” 2024 im 24h Live-Stream auf Joyn

Sie wollen keine Minute vom Leben im Container verpassen? Kein Problem, neben der Live-Show auf Sat.1 und Joyn besteht auch die Möglichkeit, die Bewohnerinnen und Bewohner im 24h Live-Stream zu verfolgen. Damit können Sie ganz genau analysieren, wie die Promis untereinander auskommen und verpassen außerdem kein Drama. Den Live-Stream von „Promi Big Brother“ 2024 finden Sie auf der Streaming-Plattform Joyn.

„Promi Big Brother“ bisherige Gewinner

Diese Promis haben „Promi Big Brother“ die letzten Jahre gewonnen:

2013, Staffel 1: Jenny Elvers

2014, Staffel 2: Aaron Troschke

2015, Staffel 3: David Odonkor

2016, Staffel 4: Benjamin Tewaag

2017, Staffel 5: Jens Hilbert

2018, Staffel 6: Silvia Wollny

2019, Staffel 7: Janine Pink

2020, Staffel 8: Werner Hansch

2021, Staffel 9: Melanie Müller

2022, Staffel 10: Rainer Gottwald

2023, Staffel 11: Yeliz Koc

Die ehemalige „Bachelor“ Kandidatin Yeliz Koc ist die jüngste Gewinnerin von „Promi Big Brother“. Sie setzte sich im Finale gegen ihren Mitbewohner Marco Strecker durch.