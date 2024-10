„Promi Big Brother“ 2024: Wer ist raus? Diese Kandidaten mussten am 19.10.24 gehen

In diesem Artikel lesen Sie, welche Kandidaten am Samstag rausgewählt wurden. Wenn Sie wissen möchten, wer die Sendung zuvor bereits verlassen musste, dann werden Sie hier fündig: Promi Big Brother: Wer musste am 17. Oktober das Haus verlassen?

Staffel 12 von „Promi Big Brother“ nähert sich mit großen Schritten dem Finale. Dementsprechend lichtet sich das Teilnehmerfeld, die Kandidaten und Kandidatinnen von „Promi Big Brother“ 2024 fliegen nach und nach aus dem TV-Container. Mit ihrem Auszug platzt für die Promis, die während ihres Aufenthalts in der Container-WG unter Dauerüberwachung stehen, auch der Traum vom Sieg und der Prämie in Höhe von 100.000 Euro.

Gemäß der Sendetermine von „Promi Big Brother“ 2024 lief gestern am 19. Oktober die dreizehnte Folge des TV-Formats. Dabei kam es zum siebten Exit der aktuellen Staffel. Welche beiden Promis mussten den Container verlassen? Was passierte sonst noch in Folge 13? Hier gibt es die wichtigsten Infos.

„Promi Big Brother“ 2024 gestern: Wer ist rausgeflogen am 19. Oktober 2024?

Kurz vor dem Finale mussten gleich zwei Promis ihren Traum vom Sieg begraben: Zunächst landete Wildcard-Gewinnerin Sarah Wagner nach einer Nominierung auf der Abschussliste. Da sie von den Zuschauern und Zuschauerinnen die wenigsten Stimmen erhalten hatte, musste sie ihre Koffer packen und den Container verlassen. Bei ihrem Auszug blieb es aber nicht - kurz darauf kam es zu einer weiteren Nominierung. Diesmal erhielt Mimi Fiedler die wenigsten Anrufe, weshalb „Promi Big Brother“ 2024 auch für sie in Folge 13 endete.

Zuvor hatten beide Kandidatinnen bereits 24 Stunden lang um ihren Verbleib zittern müssen, während die Zuschauer für ihren Verbleib voten durften. Mimi hatte das Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Mitstreiterin Sarah zunächst für sich entschieden, am Ende musste sie aber trotzdem gehen. Neben ihr wurde Matze Höhn am häufigsten von den anderen Bewohnern nominiert, allerdings erhielt der ehemalige „Berlin - Tag & Nacht“- Darsteller mehr Anrufe von den Zuschauern, weshalb er im Container bleiben durfte.

„Promi Big Brother“ 2024: Wer ist raus?

Mittlerweile wurden schon einige Promis rausgewählt und sind somit nicht länger Teil der Container-WG. Sechs Reality-Stars sind derzeit noch im Rennen, kämpfen nach wie vor um den Sieg und das Preisgeld. Hier eine Übersicht der bereits ausgeschiedenen Kandidaten:

Verena Kerth (raus in Folge 8)

Bea Peters (raus in Folge 8)

Sinan Movez (raus in Folge 9)

Cecilia Asoro (raus in Folge 10)

Daniel Lopes (raus in Folge 11)

Elena Miras (raus in Folge 12)

Sarah Wagner (raus in Folge 13)

Mimi Fiedler (raus in Folge 13)

Beim Auszug von Elena Miras handelte es sich nicht um einen regulären Exit: Der Reality-TV-Star wurde aus gesundheitlichen Gründen aus dem Container geholt und wird nicht zurückkehren.

Welche Kandidaten sind bei „Promi Big Brother“ 2024 weiterhin dabei?

Diese Promis sind bei „Promi Big Brother“ 2024 weiterhin mit dabei:

Mike Heiter

Leyla Lahouar

Jochen Horst

Alida Kurras

Matthias Höhn

Max Kruse

„Promi Big Brother“ 2024: Folge 13 von Staffel 12 als Wiederholung sehen

Ganze Folgen der Sendung stehen in der SAT.1-Mediathek sowie auf der sendereigenen Streaming-Plattform Joyn zur Verfügung. Dort finden Sie übrigens auch den 24h-Live-Stream von „Promi Big Brother“. Die aktuellen Episoden können auf Joyn kostenlos gestreamt werden. Wer die Folgen aber in höherer Auflösung und ohne Werbung sehen möchte, benötigt dafür ein kostenpflichtiges Joyn+ Abo.

Wann läuft die nächste Folge von „Promi Big Brother“ 2024?

Folge 14 der zwölften Staffel von „Promi Big Brother“ läuft am 20. Oktober 2024 ab 22.30 Uhr im Free-TV. Die Übertragung der Sendung erfolgt wie immer über SAT.1 und Joyn.