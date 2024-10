„Promi Big Brother“ 2024: Wer ist raus? Dieser Kandidat musste am 20. Oktober gehen

Bei „Promi Big Brother“ 2024 sind in diesem Jahr erneut vierzehn Prominente in einen Container gezogen, um zwei Wochen lang unter medialer Dauerbeobachtung zu leben. Dabei mussten sich an vielen der Sendetermine von „Promi Big Brother“ 2024 am Ende ein oder zwei Kandidaten verabschieden, weil sie die Gunst ihrer Mitbewohner und auch der Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause nicht gewinnen konnten. So auch in der Übertragung von „Promi Big Brother“ 2024 Folge 14: Zunächst bekamen alle Prominenten Grußbotschaften von ihren Familien zu Hause. Doch auch nach diesem emotionalen Moment musste am Ende der Folge einer der Teilnehmer die Sendung verlassen.

Wer ist raus nach Folge 14 von „Promi Big Brother“ 2024? Und wer ist eine Runde weiter und darf somit ins große Finale einziehen? Im Folgenden gibt es alle Informationen.

"Promi Big Brother" 2024 gestern: Wer ist rausgeflogen am 20. Oktober 2024?

In Folge 14 von „Promi Big Brother“ 2024 wurde entschieden, wer ins Finale am 21. Oktober 2024 einzieht. Die Kandidatinnen und Kandidaten wähnten sich also bereits kurz vor dem Ziel, doch einer von ihnen musste sich dann doch noch auf den letzten Metern geschlagen geben. Diesmal traf das Los auf Max Kruse, er schied also in Folge 14 aus. Nach einer Nominierung bekam er zu wenige Zuschauerstimmen und wurde damit aus dem Container geworfen. Im Anschluss zeigt er sich enttäuscht, weil er gerne noch einen Schritt weiter ins Finale gegangen wäre. Gleichzeitig sagte Kruse aber auch: „Heute war der Tag, wo ich gesagt hab, es ist in Ordnung zu gehen.“

"Promi Big Brother" 2024: Wer ist raus?

Vierzehn Kandidaten und Kandidatinnen sind bei „Promi Big Brother“ 2024 zunächst in den Container gezogen. Nachdem sich in den ersten sieben Folgen niemand verabschieden musste, kam es dann in Folge 8 zu den ersten beiden Exits. Seitdem verringert sich die Zahl der Teilnehmer kontinuierlich. Das ist die Übersicht über alle Promis, die bereits ausgeschieden sind bei „Promi Big Brother“ 2024:

Verena Kerth (raus in Folge 8)

Bea Peters (raus in Folge 8)

Sinan Movez (raus in Folge 9)

Cecilia Asoro (raus in Folge 10)

Daniel Lopes (raus in Folge 11)

Elena Miras (raus in Folge 12)

Sarah Wagner (raus in Folge 13)

Mimi Fiedler (raus in Folge 13)

Max Kruse (raus in Folge 14)

Welche Kandidaten sind bei "Promi Big Brother" 2024 weiter dabei?

Nur fünf der ursprünglich 14 Kandidaten und Kandidatinnen sind bei „Promi Big Brother“ 2024 noch dabei und ziehen damit ins Finale von Staffel 12 ein. Das sind die Promis, die noch eine Chance auf den Sieg bei der Reality Sendung haben:

Mike Heiter

Leyla Lahouar

Jochen Horst

Alida Kurras

Matthias Höhn

"Promi Big Brother" 2024: Folge 14 von Staffel 12 als Wiederholung sehen

Im linearen Fernsehen ist die Wiederholung von Folge 14 nicht zu sehen - allerdings bietet Sat.1 zwei andere Möglichkeiten, um die bereits gesendeten Folgen nachzusehen. Zum einen werden die Episoden in der SAT.1-Mediathek hochgeladen. Zum anderen stehen sie auch beim Streamingservice Joyn zur Verfügung. Grundsätzlich ist Folge 14 hier kostenlos abrufbar. Wer die Folge allerdings in besserer Auflösung und ohne Werbung sehen möchte, kommt um ein kostenpflichtiges Abo nicht herum.

Wann läuft die nächste Folge 15 von "Promi Big Brother" 2024?

Mit der kommenden Folge 15 steht auch schon die letzte Ausgabe der aktuellen Staffel von „Promi Big Brother“ an. Das große Finale steigt am 21. Oktober 2024 um 20.15 Uhr.