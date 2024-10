„Promi Big Brother“-Gewinner 2024: Wer hat gewonnen?

Fünf Kandidatinnen und Kandidaten haben es in das Finale von „Promi Big Brother“ 2024 geschafft. Nach Streit, Lästereien und Tränen der Freude und des Leids steht nun fest, wer den Container als Sieger verlassen durfte. Die Wahl zwischen Alida Kurras, Jochen Horst, Matze Höhn, Leyla Lahouar und Mike Heiter trafen am Ende die Zuschauer. Sie durften per Telefon, über die Joyn-App oder über SMS ihre Stimme dem Kandidaten oder der Kandidatin geben, die sie in den vergangenen zwei Wochen am sympathischsten fanden.

Dem Gewinner winkt am Ende nicht nur die Gewissheit, sich gegen all ihre Mitstreiter durchgesetzt zu haben, sondern auch ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Wer hat das Geld mit nach Hause genommen? Wer hat die 12. Staffel von „Promi Big Brother“ 2024 gewonnen? Die Antwort darauf und alle Infos zum Finale haben wir hier für Sie.

„Promi Big Brother“-Gewinner 2024: Wer ist Sieger oder Siegerin?

Wie bereits erwähnt, kam es am Ende auf die Zuschauer an. Wer die meisten Stimmen des Publikums erhält, darf sich über den Sieg und zusätzlich über 100.000 Euro freuen. In diesem Jahr hat Leyla Lahouar die Herzen der Zuschauer erobert - oder zumindest genug Sympathie erweckt, dass die meisten für sie abgestimmt haben. Leyla Lahouar verlässt den Container also als Gewinnerin von „Promi Big Brother“ 2024.

Die Gewinnerin von „Promi Big Brother“ 2024: Was macht sie mit der Siegprämie?

Vor der großen Entscheidung schmiedete Leyla Lahouar dagegen schon ganz konkrete Pläne. Sie will von dem Preisgeld gerne eine Dönerbude eröffnen. Sie sagte gegenüber Sat.1.: „Alle wissen, dass ich Döner liebe und ich habe ja auch schon angeteasert, dass ich schon gerne einen Dönerladen aufmachen würde. Ich würde dieses Geld nehmen, um den ganzen Männern mit ihren Döner-Imperien zu zeigen, da kommt jetzt eine Frau, die das komplette Döner-Game noch krasser macht, als alle Männer davor.“ Kommen wir also schon bald alle in den Genuss von Leylas Döner-Kreationen?

Für die Finalistin Alida Kurras dürften sich die letzten Momente im Container sehr vertraut angefühlt haben. Schließlich hat sie im Jahr 2000 die zweite Staffel der regulären Version von „Big Brother“ gewonnen und hat damals 250.000 DM mit nach Hause genommen. Diesmal war sie als Promi erneut dabei und teilte das Haus am Ende mit Jochen Horst, Matze Höhn, Leyla Lahouar und Mike Heiter. An einen erneuten Sieg glaubte Kurras jedoch nicht. Sie sagte vor dem Finale: „Ich gehe nicht davon aus, dass ich die 100.000 Euro bekommen werde. Die Zeiten haben sich geändert. Ich bin zwar noch dieselbe, aber die anderen haben auf Social Media eine Community, das ist eine echte Macht, gegen die ich kämpfe!“

„Promi Big Brother“-Finale 2024: Wer ist raus?

Damit am Ende einer gewinnen kann, müssen die anderen natürlich verlieren. Und so mussten die Promis nach und nach den Container und die Dauerbeobachtung hinter sich lassen. Es wurden jedoch nicht alle Bewohner von den Zuschauerinnen und Zuschauern des Containers verwiesen. Elena Miras musste im Haus notärztlich versorgt werden und die Show danach aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Sie kam in ein Krankenhaus und wurde dort versorgt, konnte jedoch kurz danach auf Instagram Entwarnung geben und sagte, dass sie bald wieder fit sein werde. Laut Sat.1 sei der Stress im Container für die 32-Jährige zu viel gewesen.

Die meisten anderen Kandidaten gingen jedoch den klassischen Weg: Sie wurden von ihren Mitstreitern zum Abschuss freigegeben und dann von den Zuschauerinnen und Zuschauern nach Hause geschickt. Diese Kandidaten waren bei „Promi Big Brother“ 2024 dabei:

Verena Kerth (raus in Folge 8)

Bea Peters (raus in Folge 8)

Sinan Movez (raus in Folge 9)

Cecilia Asoro (raus in Folge 10)

Daniel Lopes (raus in Folge 11)

Elena Miras (raus in Folge 12)

Sarah Wagner (raus in Folge 13)

Mimi Fiedler (raus in Folge 13)

Max Kruse (raus in Folge 14)

Alida Kurras (raus im Finale)

Jochen Horst (raus im Finale)

Matze Höhn (raus im Finale)

Leyla Lahouar (raus im Finale)

Mike Heiter (raus im Finale)

Diese Kandidaten durften zwar kein Preisgeld mit nach Hause nehmen, leer geht bei „Promi Big Brother“ 2024 aber niemand aus. Schließlich bekommen die Promis für ihre Teilnahme an der Show eine Gage. Wie viel bekommen die Promi-BB-Teilnehmer eigentlich? Darüber lässt sich nur spekulieren, denn der Sender veröffentlicht keine belastbaren Zahlen. Spekuliert wird allerdings, dass die Bewohner zum Teil hohe fünfstellige Beträge erhalten.