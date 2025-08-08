"Promi Taste": Was ist zum „The Taste“-Ableger bekannt?

In „Promi Taste“ dürfen erstmals Stars und Sternchen ihr Können am Herd unter Beweis stellen. Die Sendung ist ein Ableger der erfolgreichen Show „The Taste“. Genau wie dort treten in „Promi Taste“ die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst in Teams gegeneinander an und versuchen, den Gastjuror oder die Jury mit nur einem Löffel zu überzeugen. Der Fokus liegt hierbei natürlich hauptsächlich auf dem Geschmack, die Präsentation der Kreationen wird jedoch auch unter die Lupe genommen. In jeder Episode stellt der Gastjuror oder die Gastjurorin ein Thema vor, unter dem gekocht wird. Die jeweiligen Juroren verkosten die Speisen dann blind, ohne zu wissen, welcher Promi oder welches Team den Löffel zubereitet hat. Anschließend bewerten sie den Löffel und entscheiden, welcher Promi weiter kommt. Danach müssen die Promis noch einmal an den Herd und ihren Teamchefs beweisen, was sie mit Kochtopf und Pfanne bewaffnet so drauf haben.

Wann startet die neue Kochshow „Promi Taste“? Wie sehen die Sendetermine aus und was ist bereits bekannt? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie in diesem Artikel.

„Promi Taste“ 2026: Start der neuen Kochsendung

Ein genaues Startdatum der Sendung ist bisher nicht bekannt gegeben worden. Der Sender Sat.1 veröffentlicht lediglich die vage Angabe, dass die Kochshow im Jahr 2026 über die Bildschirme laufen wird.

„Promi Taste“: Sendetermine 2026

Da es noch kein Startdatum der Kochshow gibt, bleibt auch zunächst unklar, wann die Folgen von „Promi Taste“ im TV laufen. Der Sender hat bis dato nur preisgegeben, dass insgesamt sieben Episoden produziert werden.

Falls Sie die Zeit bis zum Start überbrücken wollen, können Sie 2025 bei der 14. Staffel „The Taste“ einschalten. Dort treten Hobbyköche und Profis gegeneinander an, um sich ein eigenes Kochbuch und 50.000 Euro zu sichern.

Welche Stars nehmen an „Promi Taste“ teil?

Diese zwölf Kandidatinnen und Kandidaten werden in der Kochshow ihre Löffel schwingen:

Jeanette Biedermann: Schauspielerin und Sängerin

Martina Voss-Tecklenburg: Erfolgstrainerin

Melody Haase: Reality-TV-Star

Jenny Elvers: Schauspielerin

Kathrin Menzinger: Profitänzerin

Elmar Paulke: Sportkommentator

Andreas Hoppe: „Tatort“-Schauspieler

Jan Hofer: ehemaliger Nachrichtensprecher

Simon Pearce: Comedian

Paul Cooks: Video-Creator

Ben Blümel: Moderator und Sänger

Jochen Schropp: Schauspieler und Moderator

Wer sind die Teamchefs der Show?

Bewertet werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von den Starköchen Alexander Herrmann, Alexander Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin. Sie bildeten bereits in einigen Staffeln von „The Taste“ gemeinsam die Jury. 2025 begrüßt das Juroren-Team neue Gesichter bei „The Taste“. Alexander Herrmann und Tim Raue sind weiterhin Teil der Jury, doch Alexander Kumptner und Frank Rosin sind 2025 nicht mehr mit von der Partie. Stadtessen übernehmen Elif Oskan und Steffen Henssler.

Wer übernimmt die Moderation von „Promi Taste“?

Die Moderation der Spinn-Off Show übernimmt Angelina Kirsch. Sat.1 gibt den Ableger also in bewährte Hände, schließlich moderiert Kirsch auch das Hauptformat „The Taste“. Bekanntheit erlangte sie erstmals durch Auftritte in Shows wie „Let's Dance“, „Promi Shopping Queen“ oder „Buchstaben Battle“, aber auch als Jurorin der Show „Curvy Supermodel“.