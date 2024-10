"RTL-Spendenmarathon" 2024: Termin, Promis, Übertragung und alle Infos

Seit dem Start vom „RTL-Spendenmarathon“ im Jahr 1996 sind über 287 Millionen Euro für bedürftige Kinder zusammengekommen. Der Sender RTL übernimmt dabei alle anfallenden Kosten für Personal, Reisen und Produktion rund um den Spendenmarathon, sodass die Spendenbeträge vollständig an die unterstützten Kinderhilfsprojekte weitergeleitet werden. Bisher wurden tausende Projekte gefördert, die vielen Kindern in Deutschland und auch in anderen Ländern zugutekamen.

2024 geht der „RTL-Spendenmarathon“ bereits in die 29. Runde. Die 24-stündige Live-Übertragung wird klimaneutral produziert und hat auch dieses Jahr wieder das Ziel, Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Einmal pro Stunde wird live aus dem Studio berichtet. Moderator Wolfram Kons empfängt dort prominente Gäste im Callcenter und spricht mit den Unterstützerinnen und Unterstützern über ihre Erfahrungen bei Besuchen in den geförderten Projekten.

Sie sind neugierig geworden und möchten mehr über den „RTL-Spendenmarathon“ 2024 wissen? Hier in diesem Artikel lesen Sie alle wichtigen Infos rund um Termin, Promis und Moderator. Zusätzlich verraten wir Ihnen, wo Sie die Charity-Sendung live im TV und Stream verfolgen können.

„RTL-Spendenmarathon“ 2024: Termin der Charity-Sendung

Der „RTL-Spendenmarathon“ beginnt am Donnerstag, dem 21. November 2024, um 18 Uhr. In der 24-stündigen Spendenaktion werden Gelder für Kinder in Not gesammelt. Stündlich gibt es bei RTL Live-Schalten aus dem Spendenstudio, in dem Moderator Wolfram Kons Promis im VIP-Callcenter empfängt und mit ihnen über ihre Eindrücke und Erlebnisse bei Besuchen in verschiedenen Hilfsprojekten spricht.

Promis beim „RTL-Spendenmarathon“: Diese VIPs sind 2024 dabei

Auch in diesem Jahr unterstützen wieder viele prominente Gesichter als „Happy Helfer“ den diesjährigen „RTL-Spendenmarathon“. Zu ihnen gehört auch Kristina Vogel, die erfolgreichste Bahnradsportlerin der Welt. Die zweifache Olympiasiegerin und 17-fache Weltmeisterin sitzt seit einem Unfall 2018 im Rollstuhl und engagiert sich als Schirmherrin der „24h Inklusions Challenge“ für Kinder mit Behinderung. Neben Kristina Vogel engagieren sich allerdings noch viele andere VIPs, um so viel Geld wie möglich für die einzelnen Projekte zu sammeln.

Alle Promis, die beim „RTL-Spendenmarathon“ 2024 mitwirken, haben wir hier in einer kurzen Übersicht für Sie zusammengefasst:

Kristina Vogel

Alexander Zverev

Dennis Schröder

Laura Wontorra

Dieter Nuhr

DJ Bobo

Tom Beck

Chryssanthi Kavazi

Esther Schweins

Wolfgang Bahro

„Uferpark – Gute Zeiten, wilde Zeiten“-Cast

„Unter uns“-Cast

Roberta Bieling

Birgit Schrowange

Christopher Wittlich

Motsi Mabuse

SpongeBob

Im Rahmen des „RTL-Spendenmarathons“ moderiert Günther Jauch zusätzlich die Ausgabe des „Wer wird Millionär? – Prominenten-Specials“ und heißt dabei Bushido, Cindy aus Marzahn, Ralf Schmitz und Ingo Zamperoni willkommen.

Übertragung vom „RTL-Spendenmarathon“ 2024 im TV und Stream

Bereits der Titel verrät, dass sich der Sender RTL um die Übertragung des „RTL-Spendenmarathons“ kümmert. Im Free-TV wird die Sendung daher am 21. November 2024 live ab 18 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Zeitgleich können Sie den „RTL-Spendenmarathon“ auch live im Stream verfolgen. Möglich macht das der hauseigene Streaming-Dienst RTL+. Allerdings wird für die Live-Übertragung im Stream das kostenpflichtige Premium-Paket benötigt. Dieses gibt es für 8,99 Euro im Monat und ist jeweils mit einer Frist von 30 Tagen kündbar.

„RTL-Spendenmarathon“: Moderator Wolfram Kons führt 2024 wieder durch die Spendenaktion

Moderator Wolfram Kons ist ein deutscher Journalist und Fernsehmoderator, der als Gesamtleiter der RTL-Charity tätig ist. Nach seinem Abitur studierte er Rechtswissenschaften in Freiburg und München und absolvierte ein journalistisches Volontariat. Während des Studiums arbeitete er als Reporter für verschiedene Radiostationen. Von 1991 bis 2022 war er als Moderator beim RTL-Frühmagazin „Guten Morgen Deutschland“ tätig. Ab 2013 wurde er sogar als Hauptmoderator eingesetzt. Seit März 2022 widmet sich Wolfram Kons verstärkt sozialen Themen und crossmedialer Berichterstattung.

Wolfram Kons moderiert am 21. November 2024 den "RTL-Spendenmarathon".

Der gebürtige Düsseldorfer moderiert seit 1996 den „RTL-Spendenmarathon“ und ist Gesamtleiter der Stiftung „RTL - Wir helfen Kindern e.V“. Für sein Engagement wurde er 2004 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Zudem moderiert er das Kunst-Magazin „ntv Inside Art“. In seiner Freizeit läuft er gerne Marathon, spielt Schlagzeug, interessiert sich für Kunst und Oldtimer. Eine weitere Leidenschaft von Wolfram Kons ist das Wandern. Er ist seit 2012 verheiratet und hat zwei Söhne.