Gewinnerin bei "The Taste" 2023: Diese Kandidatin hat gewonnen

"The Taste" 2023 ist vorbei und der Gewinner steht fest. Wir verraten Ihnen wer die Show im Finale gewonnen hat, wer Gastjuror war und was sonst passierte.

Am 20. Dezember lief die letzte Folge von " The Taste" 2023, welches somit das Finale markierte. Die TV-Übertragung von "The Taste" erfolgte, wie gewohnt, durch den Sender Sat.1. In der neunten und abschließenden Episode der Kochshow war Juan Amador als Gastjuror dabei.

Im Finale von "The Taste 2023" stand die entscheidende Frage im Raum: Wer konnte die Coaches im letzten Durchgang überzeugen und sich somit den Sieg sichern, verbunden mit der Möglichkeit, ein eigenes Kochbuch zu veröffentlichen? Im Finale wünschte sich Drei-Sterne-Koch Juan, dass die Finalisten in der ersten Kochrunde durch kreative vegetarische Aromen-Kombinationen überzeugen. Die beiden besten Köche kochen im anschließenden Duell um die Möglichkeit, ihre Partner und die zu kochenden Produkte auszuwählen. Die Person mit dem weniger überzeugenden Löffel scheidet dabei aus.

Wer die Show gewonnen hat und was sonst in der finalen Folge passiert ist, erfahren Sie hier im Artikel.

Gewinnerin von"The Taste" 2023: Mona Hiermaier hat gewonnen

Die 12. Staffel von "The Taste" hat am Mittwochabend, den 20. Dezember 2023, sein Ende gefunden: Mona Hiermaier ging als Siegerin hervor. Die Finalisten, darunter Pia, Mona, Nina, Mary Anne, Daniel, Michi und Kathrin, lieferten sich im großen Finale einen letzten kulinarischen Wettkampf.

Gastjuror und Drei-Sterne-Koch Juan Amador stellte in der ersten Kochrunde die Herausforderung, mit vegetarischen Aromen-Kombinationen zu beeindrucken. Nachdem in der ersten Runde die Löffel mit verschiedenen Gerichten gefüllt wurden, sicherte sich Daniel mit seinem "Zwiebel & Lakritz"-Dim Sum den Vorteil für die nächste Runde. Michi erhielt das Zutaten-Los "Kartoffel & Pimenton" und präsentierte eine Tortilla mit Ei, Tomate und Kerbel. Der Gastjuror Juan Amador bewertet seinen Löffel als zweitbesten in dieser Runde. Daher durfte auch er seinen Gegner für das folgende Kochduell auswählen.

Kathrin erhielt die Zutaten "Traube & Vanille" und präsentierte eine Ceviche mit Sellerie, Limette und Avocado. Ihr Löffel landete auf dem letzten Platz, was für Kathrin das Ausscheiden aus der Show bedeutete. Im Duell-Kochen sollte ein deliziöses Fischgericht auf den Genuss-Löffel gezaubert werden. Hier gewann Daniel gegen Pia, während Mona Michi hinter sich ließ und Nina gegen Mary Anne siegte. Im Entscheidungskochen mit der Geheimzutat Kumquat kochten die Finalisten Fleischgerichte.

Nina präsentierte ein Entrecôte mit Kartoffel, Pfifferling und Kumquat. Daniel kochte ein Iberico-Schweinefilet mit Kartoffel, Pilz und Kumquat und erhielt einen goldenen Stern von Frank Rosin. Mona überzeugte die Coaches mit ihrer gefüllten Perlhuhn-Brust und erhielt drei goldene Sterne von Alexander Herrmann, Tim Raue und Alex Kumptner.

Damit wurde Mona zur Gewinnerin der 12. Staffel von "The Taste" gekrönt. Neben dem Pokal erhielt sie ein Preisgeld von 50.000 Euro und die Möglichkeit, ein eigenes Kochbuch zu veröffentlichen.

Mona Hiermaier aus Team Blau gewinnt "The Taste" 2023. Foto: Copyright: SAT.1/Benedikt Müller

"The Taste" 2023: Wer ist bereits raus gewesen?

In den vorangegangenen acht von insgesamt neun Episoden mussten bereits mehrere Kandidaten bei "The Taste" 2023 die Show verlassen. Hier erhalten Sie einen Überblick über diejenigen, die nicht mehr im Wettbewerb um den Sieg im Finale verblieben:

Mariia Galchenko (30, Team Rot)

Jakob Essler (20, Team Gelb)

Heval Dogan (41, Team Blau)

Kea Bründl (20, Team Gelb)

(20, Team Gelb) Benni Özgöz (47, Team Grün)

Diego Duarte (37, Team Gelb)

(37, Team Gelb) Vishi Parameswaran (29, Team Grün)

Dennis Börner (44, Team Gelb)

(44, Team Gelb) Hannes Maltzan (21, Team Blau)

"The Taste" 2023: Wer waren die Finalisten?

Acht Episoden voller Kochduelle und Entscheidungen haben die verbleibenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei "The Taste" 2023 durchlaufen. Wer waren die Finalisten, die in der letzten Folge um den Sieg kochten? Hier finden Sie eine Übersicht aller Namen:

Michi Schurr (Team Blau)

(Team Blau) Pia Hautzer (Team Gelb)

Mona Hiermaier (Team Grün)

(Team Grün) Kathrin Kotzybik (Team Grün)

Daniel Schymkowitz (Team Blau)

Nina Meyer (Team Rot)

(Team Rot) Mary Anne Penaloza Villafuerte (Team Rot)

Bisherige Gewinner bei "The Taste"

Die zwölfte Staffel des Kochwettbewerbs "The Taste" auf Sat.1 ist nun vorbei und Mona Hiermaier hat den Sieg errungen. Doch wer waren die Gewinner vor ihr? Hier präsentieren wir Ihnen die Siegerinnen und Sieger der elf vorherigen Staffeln:

" The Taste "-Gewinnerin von Staffel 1: Felicitas Then

"-Gewinnerin von Staffel 1: Felicitas Then " The Taste "-Gewinner von Staffel 2: Jan Aigner

"-Gewinner von Staffel 2: " The Taste "-Gewinner von Staffel 3: Kristof Mulack

"-Gewinner von Staffel 3: " The Taste "-Gewinner von Staffel 4: Marco Zingone

"-Gewinner von Staffel 4: " The Taste "-Gewinnerin von Staffel 5: Lisa Angermann

"-Gewinnerin von Staffel 5: " The Taste "-Gewinner von Staffel 6: Gary Leon

"-Gewinner von Staffel 6: " The Taste "-Gewinner von Staffel 7: Marko Ullrich

"-Gewinner von Staffel 7: " The Taste "-Gewinner von Staffel 8: Lars Fumic

"-Gewinner von Staffel 8: " The Taste "-Gewinnerin von Staffel 9: Paula Bründl

"-Gewinnerin von Staffel 9: " The Taste "-Gewinner von Staffel 10: Jari Dochat

"-Gewinner von Staffel 10: Jari Dochat " The Taste "-Gewinnerin von Staffel 11: Yvonne Fries

"The Taste" 2023: Finale von Staffel 12 in der Wiederholung sehen

Die Wiederholung der neunten und finalen Folge der zwölften Staffel von "The Taste" ist nicht nur in den Mediatheken von Sat.1 und Joyn verfügbar, sondern wird zusätzlich im Free-TV ausgestrahlt. Am 22. Dezember 2023 um 12.40 Uhr wird die finale Episode nochmal auf sixx übertragen.