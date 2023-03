Janin Ullmann gegen Jeanette Biedermann bei "Schlag den Star" 2023: Termin und Übertragung

Am Samstag treten Janin Ullmann und Jeanette Biedermann gegeneinander bei "Schlag den Star" 2023 an. Wissenswertes rund um Termin, Übertragung und Wiederholung erfahren Sie hier.

Der März hält viele TV-Shows bereit. Neben "Take Me Out" 2023 und "The Voice Kids" 2023 läuft "Schlag den Star".

Bei "Schlag den Star" 2023 treten in der nächsten Ausgabe Janin Ullmann und Jeanette Biedermann gegeneinander an - zwei Frauen, die eine Gemeinsamkeit haben - beide tragen "mann" im Nachnamen. Im Interview äußerte sich die Fernsehmoderatorin Janin Ullmann: "Ganz schön viel Mann, Mann!". Die beiden Damen sind siegessicher und wollen das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Das Prinzip der Show ist recht simpel: Zwei Prominente - in diesem Fall Janin Ullmann und Jeanette Biedermann - stehen sich in verschiedenen Spielen gegenüber. Jede Kandidatin muss versuchen, die Spiele und Aufgaben zu gewinnen, um am Ende die meisten Punkte zu erhalten und somit als Sieger vom Platz gehen zu können. Insgesamt werden 15 Spiele ausgetragen, die unterschiedliche Qualitäten der Teilnehmerinnen fordern.

Möchten Sie gerne mehr zu "Schlag den Star" 2023 erfahren, wenn Janin Ullmann und Jeanette Biedermann gegeneinander antreten? Wann ist der genaue Termin? Wie läuft die Übertragung ab? Wird es eine Wiederholung geben? Wir informieren Sie über alle Details.

Janin Ullmann und Jeanette Biedermann bei "Schlag den Star" 2023: Termin und Sendezeit

Die neue Ausgabe von "Schlag den Star" 2023, in der Janin Ullmann und Jeanette Biedermann gegeneinander antreten, lässt nicht mehr lange auf sich warten. Der Termin ist heute, der 11. März 2023.

"Schlag den Star" 2023: Übertragung im TV und Stream

Wie alle Ausgaben von "Schlag den Star" wird auch die kommende beim Privatsender ProSieben ausgestrahlt. Los geht es zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Die Sendung wird live übertragen und musikalisch begleitet. In der Show bekommen die beiden Damen musikalische Unterstützung von Herbert Grönemeyer mit dem Song "Angstfrei" und von Nina Chuba mit "Ich hasse dich". Parallel zur linearen Übertragung gibt es auch einen Live-Stream. Hier erhalten Sie eine Übersicht zur Übertragung:

Was? "Schlag den Star" 2023

"Schlag den Star" 2023 Wann? 11. März 2023, 20.15 Uhr (live)

11. März 2023, 20.15 Uhr (live) Wo? ProSieben

Wer? Janin Ullmann und Jeanette Biedermann

Gibt es eine Wiederholung von "Schlag den Star" 2023?

Eine direkte Wiederholung von "Schlag den Star" 2023 wird es auf ProSieben nicht geben. Dennoch haben Sie die Möglichkeit, das Duell zwischen Janin Ullmann und Jeanette Biedermann nachträglich anzusehen - nämlich im Stream bei Joyn.

Das sind die Kandidatinnen im Porträt

Damit Sie sich bereits einen ersten Eindruck über die Teilnehmerinnen von "Schlag den Star" 2023 machen können, haben wir Ihnen hier einen Steckbrief zu Janin Ullmann und Jeanette Biedermann verlinkt:

Janin Ullmann

geboren am 14. November 1981 in Erfurt

Sternzeichen: Skorpion

Größe: 1,65 Meter

Beruf: Fernsehmoderatorin, Schauspielerin, Synchronsprecherin

Jeanette Biedermann