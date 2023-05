"Schlag den Star" - BossHoss gegen Cosar und Bielendorfer: Termin und Übertragung im TV und Stream

Hier erfahren Sie alles rund um Termin und Übertragung des "Schlag den Star" Doppel-Duells BossHoss gegen Cosar und Bielendorfer.

Normalerweise treten bei "Schlag den Star" zwei prominente Kandidaten in einer Reihe von Spielen gegeneinander an. Das Duell dauert mitunter den ganzen Abend, gespielt wird schließlich um ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.

Beim letzten Mal trat bei "Schlag den Star" Janin Ullmann gegen Jeanette Biedermann an. Die beiden Frauen kämpften stolze 4 1/2 Stunden miteinander um den Sieg, bis ihn Janin Ullmann endlich sicher hatte. Diesmal wird es allerdings wieder ein reines Männer-Duell geben. Doch es treten nicht nur zwei, sondern gleich vier Männer an, um sich den Sieg zu holen. Denn am 27. Mai findet das erste Doppel-Duell bei "Schlag den Star" auf ProSieben statt. Auf der einen Seite stehen zwei Bandmitglieder von "The BossHoss", Alec Völkel und Sascha Vollmer. Auf der anderen steht ein ganz anderes Duo, die beiden Comedians Bastian Bielendorfer und Özcan Coşar.

Die beiden Musiker ließen bereits im Voraus verlauten, dass sie dem "Bratwurst und Baklava"-Duo keine Chance einräumen. In 15 Spielen müssen die beiden ihren Worten am Samstagabend dann Taten folgen lassen. Wann und wo Sie den Wettkampf im TV und Stream mitverfolgen können, erfahren Sie hier. Außerdem stellen wir Ihnen die vier Kandidaten noch ein wenig genauer vor.

"Schlag den Star" 2023: BossHoss gegen Cosar und Bielendorfer - Termin und Sendezeit des TV-Duells

Das Sendungskonzept von "Schlag den Star" ist seit mehr als zehn Jahren fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft. Zumindest, wenn man das vorgänger-Format "Schlag den Raab" mit dazurechnet. In all der Zeit gab es genau eine Sendezeit für neue Ausgaben der Sendung: Die Primetime auf ProSieben. Daran hat sich auch jetzt nichts geändert, und so ist das Duell BossHoss gegen Cosar und Bielendorfer am 27. Mai um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen.

"Schlag den Star" 2023 - BossHoss gegen Corsar und Bielendorfer: Übertragung im TV und Stream

Das Format ist eine Erfindung von ProSieben-Legende Stefan Raab. Dementsprechend werden auch alle Abwandlungen des Formats sowie alle neuen Folgen erst einmal exklusiv von dem Privatsender ausgestrahlt. Neben den Wettkämpfen wird die Sendung auch schon von Anfang an von musikalischen Auftritten begleitet. Zu den Acts zählen in der Regel die bekanntesten Künstler des Landes, die ihre neuen Alben oder Singles vorstellen. Dieses Mal treten neben Nico Santos auch die Kandidaten von "The BossHoss" selbst auf.

Neben der Übertragung im linearen TV-Programm bietet ProSieben mittlerweile auch einen Live-Stream an. Damit ist das aktuelle Programm des Senders auch ohne Probleme vom Tablet oder Handy aus zu verfolgen.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle wichtigen Daten rund um das Doppel-Duell BossHoss gegen Corsar und Bielendorfer bei "Schlag den Star" zusammengestellt:

Was? "Schlag den Star" 2023

"Schlag den Star" 2023 Wann? 27. Mai 2023, 20.15 Uhr (live)

27. Mai 2023, 20.15 Uhr (live) Wo? ProSieben

Wer? " The BossHoss " ( Alec Völkel und Sascha Vollmer ) vs. "Bratwurst und Baklava" (Bastian Bielendorfer und Özcan Coşar)

Wiederholung vom "Schlag den Star" 2023-Duell BossHoss gegen Corsar und Bielendorfer

Einen genauen Termin für die nächste Wiederholung der "Schlag den Star"-Ausgabe mit BossHoss und den Comedians Corsar und Bielendorfer gibt es noch nicht. Allerdings werden über das Jahr verteilt immer wieder alte "Schlag den Star"-Folgen von ProSieben in der Wiederholung gezeigt, meist im Vor- oder Nachmittags-Programm.

Wem das nicht reicht, der kann sich die Wiederholung auch im Stream anschauen. Beim Streamingdienst Joyn sind alle Ausgaben von "Schlag den Star" 2023 jederzeit auf Abruf verfügbar.

Das sind die "Schlag den Star"-Teilnehmer vom 27. Mai 2023 im Porträt

Damit Sie sich ein Bild von den beiden Teams machen können, haben wir Ihnen hier einige grundlegende Infos wie Geburtsdatum und Beruf der Teilnehmer vom 27. Mai zusammengestellt:

Alec Völkel

Geburtsdatum: 28. Februar 1972

Beruf: Grafikdesigner und Sänger

Größe: 1,84 m

Sascha Vollmer

Geburtsdatum: 7. Dezember 1971

Beruf: Sänger und Musikproduzent

Größe: 1,91 m

Özcan Coşar

Geburtsdatum: 6. April 1981

Beruf: Comedian, Kabarettist und Moderator

Größe: 1,74 m

Bastian Bielendorfer