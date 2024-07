Carpendales vs. Ferchichis bei „Schlag den Star“ am 13. Juni 2024: Wer hat gewonnen?

Bei „Schlag den Star“ gab es am gestrigen Abend eine Premiere: Wo normalerweise zwei Prominente gegeneinander antreten, dachte ProSieben sich wohl „doppelt hält besser“ und schickte diesmal zwei Liebespaare ins Rennen. Prominent sind die vier Kontrahenten aber trotzdem, denn es handelt sich um Annemarie Carpendale mit Mann Wayne sowie Bushido mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi. Einzig das Preisgeld wurde nicht verdoppelt: Zu gewinnen gab es nach wie vor 100.000 Euro.

Sie wollen erfahren, wo die Sendung wann lief, was es über die Kontrahenten zu wissen gilt und wer die Sieger der Folge sind? Hier gibt es alle Informationen zur Folge, zu den Teilnehmern und Siegern.

Übertragung live im TV und Stream von „Schlag den Star“ - Carpendales vs. Ferchichis

Die aktuelle Ausgabe von „Schlag den Star“ mit den Carpendales und den Ferchichis lief am Samstag, dem 13. Juli 2024. Los ging es um pünktlich um 20.15 Uhr.

Wer die Sendung zur Primetime verfolgen mochte, hatte zwei Optionen: Zum einen lief die Show wie gewohnt im linearen TV beim Sender ProSieben. Hier galt es also lediglich rechtzeitig auf der heimischen Couch Platz zu nehmen und den Fernseher einzuschalten. Die zweite Möglichkeit war der Livestream der Plattform Joyn, denn hier wurde das TV-Programm von ProSieben auch ins Netz übertragen und war damit ebenfalls online abrufbar. Um die grundlegenden Funktionen des Streaminganbieters nutzen zu können, reicht eine Registrierung per Mailadresse. Wer auf alle Funktionen von Joyn zugreifen möchte, muss allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Dafür werden aktuell 6,99 Euro im Monat fällig; weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Anbieters.

Wer die aktuelle Ausgabe von „Schlag den Star“ verpasst hat und im Nachgang noch ansehen möchte, wie die Carpendales und Ferchichis sich geschlagen haben, der kann ebenfalls auf Joyn zurückgreifen. Denn hier stehen die Sendungen auch noch nach der TV-Ausstrahlung eine Zeit lang zum Nachholen bereit. Eine Wiederholung der aktuellen Ausgabe von „Schlag den Star“ im linearen TV ist indes nicht geplant.

Teilnehmer bei „Schlag den Star“ - Carpendales vs. Ferchichis vorgestellt

Bei „Schlag den Star“ treffen in dieser Ausgabe zum ersten Mal zwei Liebespaare aufeinander. Auf der einen Seite stehen Annemarie und Wayne Carpendale, auf der anderen Anna-Marie Ferchichi und Bushido. Wer sind die vier Teilnehmer?

Annemarie Carpendale wurde 1977 in Hannover als Annemarie Warnkross geboren. Der öffentlichkeitswirksame Teil ihres Lebens begann Anfang der 2000er-Jahre mit der Popgruppe Bellini. Anschließend war Warnkross zunächst bei VIVA und dann später bei ProSieben als Moderatorin tätig. Hier kennt man sie vor allem aus der Sendung „red! Stars, Lifestyle & More“, die sie seit 2008 moderiert. Mit Wayne Carpendale ist sie seit 2013 verheiratet, die beiden haben ein Kind zusammen. Ein Paar sind die beiden bereits seit 2007. Wayne Carpendale ist Schauspieler und Sohn des Schlagersängers Howard Carpendale. Man kennt ihn vor allem aus Serien wie „Unter Uns“ und „Sturm der Liebe“. Vor dem „Schlag den Star“-Duell teilte Carpendale gegen Rapper Bushido aus: „Rapper? Sind das nicht die, die fürs Singen zu schlecht sind?“.

Und als jener Rapper ist Bushido in erster Linie bekannt. Seine musikalische Karriere begann er bereits Ende der 90er-Jahre, ist aber nach wie vor aktiv und geht 2026 erneut auf Tour. Seine Frau Anna-Maria Ferchichi ist die Schwester von Sängerin Sarah Connor. Die beiden heirateten 2012, nachdem sie ein Jahr vorher zusammengekommen waren. Insgesamt hat das Paar mittlerweile acht Kinder und lebt in Dubai. Bushidos Kampfansage vor dem „Schlag den Star“-Duell mit den Carpendales lautete wie folgt: „Den Berufssohn mit Anhang machen wir platt. Ihr könnt direkt wieder einpacken, ihr Lappen.“

„Schlag den Star“ - die Carpendales gegen die Ferchichis: Wer hat gewonnen?

Die beiden prominenten Paare teilten vor der Sendung verbal zwar heftig aus, doch die Folge kann nur ein Paar gewinnen. Da reichen clevere Wortattacken nicht aus, denn die vier Teilnehmer müssen ihr Können in einigen Spielen beweisen. Als würdige Gegner lieferten sich die Teams ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen.

Das erste Spiel der Folge war Tauziehen. Die beiden Teams gaben alles, doch Bushido und Anna-Maria wurden von der Konkurrenz über die Verlierer-Linie gezogen. Die Carpendales gewannen somit die erste Runde. In einer weiteren Runde wurde es musikalisch. Die Kandidaten mussten ihrem Teammitglied einen Song vorgurgeln und dieser musste den Song erraten. Auch hier führten die Carpendales zunächst. Das siebte Spiel der Folge war das Erraten von Wörtern, deren einzelne Buchstaben auf dem Rücken des Teampartners gemalt wurden.

Am Ende gewinnt aber das Paar mit den ruhigeren Händen. Das entscheidende, letzte Spiel ist das Stapeln von Bierdeckeln. Rapper Bushido und Ehefrau Anna-Maria können mit ihrer Leistung gewinnen und erhalten das Preisgeld von 100.000 Euro. Sie sind somit die ersten Sieger der Pärchenausgabe von „Schlag den Star“.

Moderator von „Schlag den Star“ - Carpendales vs. Ferchichis

Durch die Sendung führte Matthias Opdenhövel. Er hat die Show 2010 schon einmal moderiert, das Zepter dann aber erst an Steven Gätjen und später an Elton übergeben. Nachdem Elton aber 2024 bei ProSieben ausgeschieden war, übernimmt nun Opdenhövel erneut die Moderation von „Schlag den Star“.

Opdenhövel hat seine TV-Karriere Anfang der 90er-Jahre als Redakteur beim Musiksender VIVA gestartet. Seitdem war er bei zahlreichen ProSieben-Sendung wie „Schlag den Raab“, der „WokWM“ und auch dem „TV total Turmspringen“ als Moderator tätig. Anfang der 2010er-Jahre wechselte Opdenhövel dann in die ARD, um dort Moderator der Sportschau zu werden. In den folgenden Jahren führte er beim Sender vor allem durch Fußballgroßereignisse. Seinen im Juli 2021 ausgelaufenen Vertrag mit der ARD verlängerte er allerdings nicht. In den letzten Jahren ist er vor allem wieder als Moderator in Unterhaltungssendungen in Erscheinung getreten, wie jetzt auch bei „Schlag den Star“.

Kommentiert wird das Geschehen von Ron Ringguth, dessen Stimme man aus zahlreichen TV-Total/Stefan-Raab-Produktionen kennt.