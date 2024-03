"Schlag den Star - Kaya Yanar gegen Paul Panzer": Termin, Wiederholung und Gewinner

"Schlag den Star - Kaya Yanar gegen Paul Panzer": Hier finden Sie die Infos rund um den Termin, die Übertragung und Wiederholung sowie den Gewinner.

Welcher bekannte Comedian sorgte für Lachsalven bei "Schlag den Star"? Und wer triumphierte über seinen Gegner? Kaya Yanar und Paul Panzer sind im Live-Duell auf ProSieben gegeneinander angetreten.

"Ist das Motto für Samstag die Achtzigerjahre, oder sollte sich Paul endlich mal ordentlich anziehen?" forderte Yanar seinen Widersacher im Vorfeld heraus. Paul konterte mit seinen eigenen humorvollen Waffen: "Was guckst du?! Google mal Stil, Junge!". Wer ist als Sieger mit Stil hervorgegangen?

Maximal 15 Runden hatten die beiden Kontrahenten bei "Schlag den Star" Zeit, um in hautnahen Duellen gegeneinander anzutreten. Der Gewinner erhielt ein Preisgeld von 100.000 Euro, das einem guten Zweck zufließt. Durch den Abend führte Elton, während Ron Ringguth kommentierte. Die Produktion von "Schlag den Star" lag bei Brainpool TV.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Gewinner bei "Schlag den Star" - Kaya Yanar gegen Paul Panzer: Wer hat gewonnen?

Maximal 15 Runden stehen den Kandidaten bei "Schlag den Star" zur Verfügung, um ihre Duelle auszufechten - und diese Höchstanzahl haben die beiden Komikerkandidaten am Samstagabend auch fast augeschöpft. Erst nach Spiel 14 stand nämlich der Sieger fest: Paul Panzer machte den Matchball und entschied damit die Sendung für sich. Bis es soweit war, verging allerdings ordentlich Sendezeit, denn erst um 1.34 Uhr am Sonntagmorgen fiel die Entscheidung über seinen Sieg.

"Schlag den Star - Kaya Yanar gegen Paul Panzer": Der Termin

Der Sender hatte die Erstausstrahlung von "Schlag den Star - Kaya Yanar gegen Paul Panzer" für Samstag, 30. März 2024, um 20.15 Uhr angekündigt. Die Show lief live auf ProSieben und bei Joyn.

Übertragung im TV und Stream "Schlag den Star - Kaya Yanar gegen Paul Panzer": Übertragung im TV und Stream

Für die Anhänger des linearen TV-Genusses war es ganz einfach: Zur angegebenen Sendezeit die ProSieben-Taste auf der Fernbedienung drücken, und schon konnte man die Schlacht der beiden Comedy-Giganten in Echtzeit miterleben. Falls Sie am Ostersamstag-Abend etwas anderes oder gar besseres vorgehabt haben, ist das auch kein Problem: Ihre Lösung heißt Joyn - das ist der Streaming-Dienst der Sendergruppe.

Lesen Sie dazu auch

Den Basisdienst gibt es vollständig kostenfrei - dafür ist lediglich eine Registrierung erforderlich. Wenn Sie jedoch zusätzliche Funktionen wünschen, sollten Sie das Premium-Abonnement Joyn Plus in Betracht ziehen, das Sie sieben Tage lang kostenlos testen können. Für 6,99 Euro pro Monat erhalten Sie laut den Angaben des Dienstes "mehr Serien und Shows bereits vor der TV-Ausstrahlung, mehr Live-TV mit sechs Pay-TV-Sendern" in HD-Qualität - und das ganz ohne Werbeunterbrechungen (Stand: März 2024). Aktuelle und detaillierte Informationen zu den Konditionen finden Sie auf der Website des Anbieters.

Gibt es eine Wiederholung von "Schlag den Star - Kaya Yanar gegen Paul Panzer"?

Bisher steht kein Termin für eine Wiederholung der Panzer-Schlacht gegen Kaya Yanar im linearen Programm von ProSieben fest. Auf alle Fälle aber kann man die Show noch eine ganze Weile bei Joyn streamen. Kein Problem also.

"Schlag den Star - Kaya Yanar gegen Paul Panzer" - wer sind die beiden Kontrahenten?

Die meisten von Ihnen dürften die beiden Comedians schon kennen. Für alle anderen kommen hier die Kurzportäts.

Name Kaya Yanar Beruf Kabarettist, Schauspieler Geburtstag 20.05.1973 Sternzeichen Stier Geburtsort Frankfurt am Main / Hessen Staatsangehörigkeit deutsch Website www.kaya-yanar.de