„Sing meinen Song“ 2025: Start und Sendetermine von Staffel 12

Seit 2014 begeistert „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ Musikfans mit Neuinterpretationen bekannter Hits. Auch 2025 geht die erfolgreiche VOX-Show in eine neue Runde: Die zwölfte Staffel verspricht erneut spannende musikalische Abende und bewegende Momente. Gastgeber Johannes Oerding lädt sieben Künstlerinnen und Künstler in eine Villa nach Südafrika ein, um ihre Songs in völlig neuen Versionen zu präsentieren.

Wann startet die neue Staffel, wer sind die Teilnehmer und wo kann man die Show sehen? Hier gibt es alle wichtigen Informationen.

„Sing meinen Song“ 2025: Start der Musikshow

Der Starttermin ist bekannt: Die zwölfte Staffel beginnt am Dienstag, den 22. April 2025, zur gewohnten Sendezeit um 20.15 Uhr. Wie in den vergangenen Jahren wird jede Folge einem der teilnehmenden Musiker gewidmet.

„Sing meinen Song“ 2025: Sendetermine von Staffel 12

Die zwölfte Staffel startet am Dienstag, dem 22. April 2025, zur Primetime auf VOX. Der Sender hält somit am gewohnten Ausstrahlungsrhythmus fest und zeigt die Folgen im Frühjahr. „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ wird auch in der zwölften Staffel wieder spannende musikalische Interpretationen zeigen. Fans können sich neben den Neuinterpretationen auf persönliche Geschichten der Künstler freuen.

Die neuen Folgen werden immer dienstags zur Primetime auf VOX ausgestrahlt. Der Ablauf der Staffel sieht wie folgt aus:

Folge 1: Dienstag, 22.04.2025, mit „Bosse“ - 20.15 Uhr

Folge 2: Dienstag, 29.04.2025, mit „Michael Patrick Kelly“ - 20.15 Uhr

Folge 3: Dienstag, 06.05.2025, mit „Die Fantastischen Vier“ - 20.15 Uhr

Folge 4: Dienstag, 13.05.2025, mit „Mieze Katz (MIA.)“ - 20.15 Uhr

Folge 5: Dienstag, 20.05.2025, mit „FiNCH“ - 20.15 Uhr

Folge 6: Dienstag, 27.05.2025, mit „Boki (ClockClock)“ - 20.15 Uhr

Folge 7: Dienstag, 03.06.2025, mit „Madeline Juno“ - 20.15 Uhr

Folge 8: Dienstag, 10.06.2025, mit „Duette“ - 20.15 Uhr

„Sing meinen Song“ Kandidaten: Welche Musiker sind in Staffel 12 dabei?

In dieser Staffel nehmen die folgenden sieben Künstlerinnen und Künstler teil:

Michael Patrick Kelly: Der irische Sänger kehrt nach seinem letzten Auftritt in Staffel 6 zurück und bringt seine vielfältige musikalische Erfahrung mit ein.

Bosse: Der deutsche Singer-Songwriter ist bekannt für seine eingängigen Melodien und tiefgründigen Texte.

Die Fantastischen Vier: Die legendäre Hip-Hop-Band wird mit ihren Hits für frische Beats statt leise Töne sorgen.

Mieze Katz (MIA.): Die Frontfrau der Band MIA. bringt ihre einzigartige Stimme und Bühnenpräsenz in die Runde ein.

Madeline Juno: Die Singer-Songwriterin performt mit gefühlvollen Balladen und modernen Popklängen.

ClockClock (Boki): Der aufstrebende Künstler Boki, bekannt als Teil des Trios ClockClock, präsentiert gerne innovative Sounds.

FiNCH: Der Rapper aus Brandenburg sorgt mit seinem unverwechselbaren Stil für Abwechslung bei den Kandidaten.

Moderator von „Sing meinen Song“ 2025: Wer ist der Gastegeber?

Johannes Oerding übernimmt erneut die Rolle des Gastgebers und führt die Teilnehmer durch die musikalischen Abende. Seine Erfahrung und sein Einfühlungsvermögen tragen maßgeblich zur besonderen Atmosphäre der Show bei.

Im April 2014 feierte die Musikshow bei VOX ihre Premiere: Xavier Naidoo lud erstmals Künstlerinnen und Künstler zu „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ nach Südafrika ein. Mit dabei waren prominente Namen aus unterschiedlichen Musikrichtungen, darunter Sarah Connor, Andreas Gabalier, Sasha, Roger Cicero, Sandra Nasic von den „Guano Apes“ und Gregor Meyle. Seit 2021 übernimmt Johannes Oerding jährlich die Funktion als Gastgeber. 2019 nahm er erstmals als Kandidat teil.

Der Sänger und Songwriter wuchs am Niederrhein auf und entdeckte früh seine Leidenschaft für Musik. Erste Erfolge feierte er mit seiner Schülerband, bevor er 2009 mit seinem Debütalbum „Erste Wahl“ bekannt wurde. Es folgten weitere erfolgreiche Alben, darunter „Alles brennt“ und „Konturen“. Außerdem begleitete er schon Stars wie Simply Red und Joe Cocker auf Tour.

„Sing meinen Song“ 2025: Übertragung und Wiederholung

Die neuen Folgen werden ab dem 22. April 2025 immer dienstags zur Primetime auf VOX ausgestrahlt. Zudem sind die Episoden vorab auf RTL+ verfügbar, sodass Fans die Möglichkeit haben, die Sendungen flexibel zu streamen. Die neuen Episoden sind bis zu sieben Tage nach der linearen TV-Übertragung der jeweils letzten Folge kostenlos auf RTL+ abrufbar.

Das Konzept von „Sing meinen Song“

Die Show setzt auf Kreativität, Emotionen und musikalische Überraschungen: In jeder Folge steht ein Künstler im Mittelpunkt, dessen Songs von den anderen Teilnehmern neu interpretiert werden. Dadurch entstehen besondere Versionen bekannter Hits, die oft eine ganz neue Seite der Lieder offenbaren. Die recht intime Atmosphäre in der südafrikanischen Kulisse, kombiniert mit persönlichen Geschichten der Musiker, macht das Format zu einem Erlebnis der etwas anderen Art für Publikum und Künstler gleichermaßen.

Seit ihrem Start im Jahr 2024 hat „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ immer wieder ein Millionenpublikum begeistert. Die Sendung wurde mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und 2015 für den Grimme-Preis nominiert. Einige der Neuinterpretationen entwickelten sich zu echten Chart-Hits, darunter Xavier Naidoos Version von „Amoi seg’ ma uns wieder“ und Sarah Connors „Zuckerpuppen“.