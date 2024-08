Elena Miras im „Sommer-Dschungelcamp“ 2024: „Es wird hart!“

In diesem Sommer gibt es passend zum 20. Jubiläum von „Ich bin ein Star holt mich hier raus“ eine „Legenden-Staffel“. Aber was heißt das genau? 2024 ziehen nur Promis in den Dschungel, die vorher schon einmal Teil des TV-Formats waren. Alle 13 Kandidaten und Kandidatinnen kennen sich also schon mit der Herausforderung aus. Der einzige Unterschied: Statt wie üblich in Australien ist der Drehort der aktuellen Staffel Südafrika. Eine der Kandidaten beim „Sommer-Dschungelcamp 2024“ ist Elena Miras. Sie selbst sagt jedoch: „Ich sehe mich nicht als Legende. Ich bin einfach nur Elena Miras.“ Los ging die Sommer-Staffel laut offiziellen Sendeterminen von „IBES“ am 16. August 2024. Die Übertragung des „Sommer-Dschungelcamps 2024“ übernimmt wie immer RTL.

Elena nahm bereits an der 14. Staffel von IBES im Jahr 2020 teil und schaffte es bis auf den 6. Platz. Mit 11,8 Prozent der Stimmen schied sie gegen Prince Damien, Sven Ottke, Markus Reinecke, Daniela Büchner und Raúl Richter aus. Die Dschungelkrone sicherte sich damals Prince Damien. Aber wer genau ist Elena Miras? Alle wichtigen Infos zu der Dschungelcamp-Teilnehmerin finden Sie hier.

Elena Miras im „Sommer-Dschungelcamp 2024“: Freund, Mike Heiter und Instagram

Elena Miras kommt gebürtig aus der Schweiz und wurde am 25. April 1992 geboren. Bis heute wohnt sie in Zürich. Mit ihren zwei Geschwistern wuchs sie zweisprachig auf und spricht dementsprechend Deutsch und Spanisch fließend. Nach dem Schulabschluss arbeitete sie bei einem schweizerischen Telefonanbieter. Im Alter von 25 Jahren wagte sie dann den Schritt in die Öffentlichkeit, nahm bei „Love Island“ teil und gewann die Staffel sogar. Zusammen mit Jan Sokolowsky gewann sie 50.000 Euro Preisgeld. Kurz nach dem Finale folgte jedoch die Trennung.

Das nächste Liebesglück mit Mike Heiter ließ dann nicht lange auf sich warten. Er nahm ebenfalls an der ersten Staffel „Love Island“ teil. Drei Jahre lang waren die beiden zusammen und bekamen sogar eine gemeinsame Tochter. 2018 wurde Aylen geboren, 2020 trennte sich das Paar. Elena Miras Ex-Freund war 2020 jedoch noch ihre Begleitperson in Australien. Mike Heiter nahm 2024 dann auch selbst in der 17. Staffel als Kandidat am Dschungelcamp teil. Auf ihren Social-Media-Accounts hält sich das TV-Sternchen aktuell mit Angaben zu einem möglichen Partner zurück.

Hier finden Sie noch einmal alle wichtigen Infos auf einen Blick:

Name: Elena Miras

Geburtstag: 25. April 1992

Geburtsort: Schweiz

Wohnort: Zürich

Sternzeichen: Stier

Alter: 32

Instagram: elena_miras

Elena Miras im „Dschungelcamp“, „Sommerhaus der Stars“ und „Just Tattoo of Us“

Wie alle Kandidaten beim „Sommer-Dschungelcamp 2024“ hat Elena Miras wohl eine Art „Legenden“-Status in der deutschen TV-Landschaft. Nach ihrer Teilnahme bei „Love Island“ startete sie ihre Karriere als Reality-Star. „Im Sommerhaus der Stars“ zog sie 2019 mit ihrem Ex-Freund Mike Heiter ein. Danach folgte die erste „Dschungelcamp“-Teilnahme. Auch bei „Just Tattoo of Us“, „Kampf der Realitystars“, „Reality Shore“ und „Ninja Warrior“ konnte man die 32-Jährige im TV sehen. In all diesen Formaten ist Miras laut RTL vorrangig mit einem aufgefallen: Sie nimmt kein Blatt vor den Mund.

Das hat auch ihre Kontrahentin Dani im Dschungelcamp 2020 zu spüren bekommen. Auch in der aktuellen Staffel wohnen Dani Büchner und Elena Miras zusammen im Camp. Im Interview mit RTL richtet Elena sogar eine kleine Kampfansage an sie: „Liebe Dani, ich freu mich auf dich! Dieses Mal geht die Runde an mich“. Letztes Mal mussten die beiden Frauen fünf von insgesamt sieben Dschungelprüfungen zusammen absolvieren, wobei sie in ihrer ersten gemeinsamen Prüfung null Sterne holten. Bleibt abzuwarten, wie sich Elena Miras dieses Mal schlägt. Eines ist ihr auf jeden Fall klar: „Es wird hart!“ (lob)