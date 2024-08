Sommer-Dschungelcamp 2024: Welche neuen Regeln gibt es?

Das Sommer-Dschungelcamp 2024 findet nicht nur zu einer anderen Jahreszeit statt - auch vom Zeitpunkt abgesehen gibt es einige Änderungen gegenüber der regulären Ausgabe, die erst im Januar 2025 auf die Bildschirme zurückkehrt. Neben der Zeit ändert sich nämlich auch der Ort: Der „Showdown der Dschungel-Legenden“ wird nicht in Australien, sondern in Südafrika gedreht. Bereits 2022 war die Produktion in den südafrikanischen Kruger-Nationalpark umgezogen. Damals hatte das mit den Einreiseeinschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie zu tun. Dieses Mal liegt es vermutlich eher am Klima, von Juni bis August herrscht nämlich Winter in Australien. Obwohl sich der Dschungelcamp-Drehort im Sommer 2024 ändert, bringt RTL dennoch ein wenig Australien mit nach Südafrika: Dr. Bob ist natürlich auch in der Allstar-Staffel dabei.

Was ändert sich in der Jubiläumsstaffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ im Gegensatz zur regulären Ausgabe? Welche neuen Regeln gibt es im Sommer-Dschungelcamp 2024? Antworten auf diese Fragen und Wissenswertes zum Jubiläum der Reality-Show haben wir hier für Sie.

Sommer-Dschungelcamp 2024: Das sind die neuen Regeln

Neben dem Drehort wird sich im Sommer-Dschungelcamp 2024 auch an den altbekannten Regeln der Show einiges ändern. Dass die Zuschauer nicht mehr über den Verbleib der Teilnehmerinnen und Teilnehmer entscheiden dürfen, ist wohl der größte Unterschied zur regulären Ausgabe. Der „Showdown der Dschungel-Legenden“ wurde nämlich vor der Ausstrahlung aufgezeichnet, was eine Einflussnahme der Zuschauer unmöglich macht. Stattdessen wird sich die Sendung wohl am britischen Original orientieren, wie rtl.de berichtet. In der britischen Spezialausgabe mussten die Promis an sogenannten Überlebensprüfungen teilnehmen. Wer in diesen Prüfungen am schlechtesten abgeschnitten hat, musste die Sendung verlassen.

Man kann es sich kaum vorstellen, doch die britischen Dschungel-Legenden mussten sich in der Jubiläumsstaffel noch ekelhafteren Essensprüfungen stellen. Die Boulevardzeitung Daily Mail bezeichnete eine Prüfung damals als „schlimmste Essensprüfung aller Zeiten“. Doch auf die Dschungelcamp-Kandidaten 2024 kommen wohl nicht nur härtere Prüfungen zu: Jan Köppen verspricht vor der Sendung, dass „in diesem Camp mehr Zündstoff als bei jedem Silvesterfeuerwerk“ zu finden sei. Sonja Zietlow fügt hinzu: „Es wird nicht nur ein Knistern, sondern auch mal richtig laut krachen. Wir waren selbst gespannt, welche Entwicklung es von Tag zu Tag gab.“

RTL-Pressesprecher Ernst Rudolf fasst die neuen Regeln so zusammen: „Weil die Sendung keine Live-Show ist, entscheiden auch nicht die Zuschauer durch ein Telefon-Voting, wer in die Dschungelprüfung muss, wer jede Folge weiterkommt und wer die Show gewinnt. Stattdessen kann alles innerhalb des Camps Konsequenzen haben, sei es eine verlorene Dschungelprüfung oder auch eine Abstimmung. Die Regel, dass in der ersten Woche alle safe sind, ist außer Kraft gesetzt.“ Könnte es also passieren, dass ein Promi die Show direkt in der ersten Folge verlassen muss?

Wie genau die neuen Prüfungen aussehen und was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Jubiläumsstaffel erwartet, verrät RTL erst am 16. August. Dann startet die Übertragung der Dschungelcamp-Sommerstaffel. Auf der hauseigenen Streaming-Plattform RTL+ stehen die Sendetermine des Dschungelcamps immer einen Tag früher auf dem Programm. Da dieses Mal nicht live aus dem Dschungel gesendet wird, hat sich RTL für die „Online-First“-Variante entschieden.