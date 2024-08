„Sommer-Dschungelcamp“ 2024, Folge 3 gestern am 17.8.: Wer ist raus?

Das „Dschungelcamp“ ist seit 20 Jahren eine beliebte Reality-Sendung von RTL. Jährlich werden Stars und Sternchen eingeladen, um sich dem Dschungel und allen anderen Kandidaten gegenüber zu beweisen - so auch in diesem Jahr. Allerdings ist das „Sommer-Dschungelcamp“ bereits die zweite Staffel des Jahres, da sie extra für das 20. Jubiläum der Sendung konzipiert wurde. Außerdem handelt es sich hierbei um eine Allstar-Ausgabe, denn in "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" kehren ehemalige Teilnehmer in den Dschungel zurück.

Zuletzt noch bestand Dschungelkönigin Lucy Diakovska die ekelige finale Prüfung der letzten Staffel. Dann folgte schon der Sendestart von der Sommer-Ausgabe am 15. August mit neuen, aber bekannten Gesichtern. Wenn Sie erfahren möchten, welcher der Kandidaten von „Sommer-Dschungelcamp“ 2024 in Folge 3 am 17. August die Show verlassen musste, dann bleiben Sie an unserem Artikel dran.

„Sommer-Dschungelcamp“ 2024 gestern: Wer ist rausgeflogen am 17. August?

Die Sommer-Ausgabe von „Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden“ unterscheidet sich von der regulären Ausgabe. Anders als im Original entscheiden nicht die Zuschauer über das Weiterkommen der Kandidaten, denn die Teilnehmer nominieren dieses Mal einander. Nur einer kann gewinnen und jede Folge besteht die Gefahr, die Sendung verlassen zu müssen.

So kam es, dass in Folge 2 der erste Kandidat der Staffel gehen musste. Bereits in Folge 1 hatte sich der Veganer David Ortega nach einem Ausraster bezüglich einer Dschungelprüfung, in der Lammhirne zu verspeisen waren, bei den anderen Kandidaten unbeliebt gemacht. So war es nicht erstaunlich, dass in Folge 2, er die meisten Stimmen beim anonymen Voting erhielt und die Sendung, und somit auch den Drehort in Südafrika, verlassen musste.

In Folge 3 musste allerdings keiner den Dschungel verlassen. Dafür kam aber eine neue Teilnehmerin hinzu. Elena Miras fehlte in den ersten beiden Folgen, obwohl sie vor dem Start der Staffel als Teilnehmerin angekündigt wurde. In der dritten Folge zog sie dann ins Rennen ein. Ihr Einzug und ihre Unzufriedenheit bezüglich der „Betten-Situation“ sorgte schnell für Zoff zwischen den Kandidaten. Doch anders als erwartet, ist es nicht Daniela Büchner, mit der sich Elena Miras streitet - die beiden Teilnehmerinnen sind bekannt als Rivalinnen. Georgina Fleur platzt der Kragen, als sie Elena Miras auffindet und sie wissen möchte, warum die neue Kandidaten denn jetzt hier sei.

„Sommer-Dschungelcamp“ 2024: Wer ist raus?

Hier finden Sie die bislang ausgeschiedenen Kandidaten auf einen Blick:

David Ortega (raus in Folge 2)

Welche Kandidaten sind bei „Sommer-Dschungelcamp“ 2024 noch dabei?

Für diese Kandidaten geht das Rennen um den Titel der Dschungelkönigin oder des Dschungelkönigs noch weiter:

Danni Büchner

Elena Miras

Sarah Knappik

Hanka Rackwitz

Thorsten Legat

Kader Loth

Gigi Birofio

Giulia Siegel

Mola Adebisi

Winfried Glatzeder

Eric Stehfest

Georgina Fleur

„Sommer-Dschungelcamp“ 2024: Folge 3 in der Wiederholung sehen

RTL überträgt das „Sommer-Dschungelcamp“ 2024 seit dem 16. August 2024 täglich zur Primetime ab 20.15 Uhr. Auf RTL+ begann die Staffel bereits einen Tag zuvor am 15. August. Dort können Sie die einzelnen Folgen bereits einen Tag vor TV-Übertragung schauen. Aber auch nach der Übertragung im linearen Fernsehen können Sie über RTL+, die Folgen in der Wiederholung sehen. Wiederholungen im TV sind aktuell nicht angekündigt wurden.

Wann läuft die nächste Folge von „Sommer-Dschungelcamp“ 2024?

Laut den Sendeterminen von „Sommer-Dschungelcamp“ 2024 hat die neue Staffel insgesamt 17 Folgen. Das Finale findet demnach am 1. September statt. Folge 4 wird am 18. August 2024 um 20.15 Uhr auf RTL übertragen.