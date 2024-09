„Sommerhaus der Stars“ 2024: Alessia Herren und Can im Porträt

Beim „Sommerhaus der Stars“ messen sich wieder prominente Paare, um zu zeigen, wer das beste Duo unter ihnen ist - und natürlich auch, um 50.000 Euro Preisgeld mit nach Hause zu nehmen. Dafür müssen sie sich in einer Reihe von Spielen messen und jede Woche der Gefahr stellen, aus der Sendung gewählt zu werden.

Eines der prominenten Paare besteht aus Alessia Herren und ihrem Ehemann Can. Zu zweit treten sie gegen 14 weitere Kandidaten im „Sommerhaus der Stars“ 2024 an. Alessia meinte im Vorfeld der Sendung: „Ich habe Bock auf die Spiele, die wollte ich schon immer machen. Wir machen das gut, glaube ich.“

Was gibt es zu wissen über Alessia Herren und ihren Can? Aus welchen Fernsehsendungen kennt man das Ehepaar? Hier gibt es einen Steckbrief der beiden sowie alle Informationen rund um TV-Auftritte und ihre gemeinsame Tochter.

Steckbrief von Alessia Herren und Can im „Sommerhaus der Stars“ 2024

Alle Reality-TV-Connoisseure dürften es schon vermuten: Bei Alessia-Millane Herren handelt es sich um die Tochter von Schauspieler Willi Herren. Der Kölner verstarb 2021 überraschend im Alter von nur 45 Jahren. Er war bis 2003 mit Mirella Fazzi liiert und aus dieser Beziehung stammt auch Alessia sowie ihr älterer Bruder Stefano. Alessia hat sich aber längst einen eigenen Ruf im TV erarbeitet. Das sind die wichtigsten Informationen über sie im Überblick:

Name: Alessia-Millane Herren

Geburtstag: 14. Januar 2002

Wohnort: Köln

Beruf: Influencerin, Reality-Star

Beziehungsstatus: Verheiratet mit Can

Kinder: Tochter Anisa-Amalia

Instagram-Account: @alessiamillane

Verheiratet ist Alessia seit Anfang 2023 mit dem 29-Jährigen Can. Über ihn ist aber deutlich weniger bekannt als Alessia. Vielleicht ändert sich das im „Sommerhaus der Stars“? Auf seinem Instagram-Account sind bisher vor allem Aufnahmen aus der Sendung zu sehen:

Alessia Herren im „Sommerhaus der Stars“ 2024 - Das sind ihre bisherigen TV-Auftritte

Ihr Auftritt bei den Sendeterminen von „Sommerhaus der Stars“ 2024 dürfte zumindest für Alessia nichts Neues sein, denn sie hat bereits einige Erfahrung im Reality-TV gesammelt. 2016 war sie zunächst im Doku-Format ihres Vaters „Die Herrens, Willis wilde Welt“ zu sehen. Ihre eigene Fernseh-Karriere begann sie 2019 in der KabelEins-Sendung „Ab ins Kloster - Rosenkranz statt Randale“. Im Rahmen der Sendung wurde die Teenagerin für einige Tage in ein Kloster geschickt, um weltlichen Verlockungen zu entsagen und sich stattdessen dem streng durchgetakteten Tagesplan der Nonnen zu unterwerfen. Das sorgte bei Alessia allerdings für starke Gegenwehr und sie beleidigte eine der Nonnen. 2020 stieg sie dann in die TV-Fußstapfen ihres Vaters und nahm bei „Promi Big Brother“ teil - Willi Herren war 2017 ebenfalls in den Container gezogen. Allerdings wurde Alessia hier nach nur drei Tagen von ihren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern nominiert und schließlich von den Zuschauern rausgewählt.

2021 zog sie dann in den „Kampf der Realitystars“ und damit in eine thailändische Bambushütte, um das Preisgeld von 50.000 Euro zu erspielen. Hier schaffte sie es auf Platz 10. Zwei Jahre später begleitete das Sat.1-Dokuformat „Volles Haus“ dann Alessia und Can kurz vor sowie nach der Geburt der gemeinsamen Tochter. Das „Sommerhaus der Stars“ ist also nicht der erste gemeinsame Fernseh-Auftritt von Alessia und Can. Auch der 29-Jährige konnte somit bereits etwas Erfahrung vor den TV-Kameras sammeln.

Auch im „Sommerhaus der Stars“ war Willi Herren übrigens schon zu Gast. Das auch Alessia nun teilnimmt, ist kein Zufall: „Ich will auf jeden Fall in die Fußstapfen meines Vaters treten. Mein Vater ist auch mein Vorbild”, sagt die 22-Jährige im Interview mit RTL. Das sind Alessia Herrens bisherigen TV-Auftritte im Überblick:

2016: „Die Herrens, Willis wilde Welt“

2019 : „Ab ins Kloster - Rosenkranz statt Randale“

2020 : „Promi Big Brother“

2021 : „Kampf der Realitystars“

2023 : „Volles Haus“ (mit Can)

2024 : „Sommerhaus der Stars“ (mit Can)

Alessia Herren und Can im „Sommerhaus der Stars“ 2024 - Das ist ihre Tochter

Alessia und Can sind eigentlich bereits seit 2019 ein Paar, ihre Beziehung hielten die beiden aber zunächst geheim. Beide stammen aus der gleichen Gegend und kannte sich daher noch von früher. Damals war Can aber für Alessia nie interessant, weil er sechs Jahre älter ist. Nachdem sie sich eines Abends zufällig an einer Bushaltestelle getroffen hatten, schrieb Can ihr auf Instagram und sie blieben im Kontakt. Beim ersten richtigen Treffen 2019 funkte es dann und die beiden zogen kurz darauf zusammen.

Erst Anfang 2023 gingen sie mit ihrer Beziehung an die Öffentlichkeit, denn im Januar 2023 verlobten sich die beiden in Istanbul. Einen Monat später folgte dann die Heirat im kleinsten Kreis, ohne Familie und Freunde. Im April 2023 kam schließlich Tochter Anisa-Amalia zur Welt. Im RTL-Interview erzählen Alessia und Can auch, dass sie seit der Geburt nicht mehr getrennt von der Kleinen geschlafen haben. Deswegen meint Can auch, für ihn sei es die größte Herausforderung im „Sommerhaus der Stars“, so lange von Anisa getrennt zu sein. Einige wenige Fotos von der gemeinsamen Tochter hat Alessia auf ihrem Instagram-Kanal geteilt: