„Sommerhaus der Stars“ 2024: Folge vom 24. September - Wer ist raus?

Aktuell läuft bereits die neunte Staffel der Show „Sommerhaus der Stars“ auf RTL. Bei dem Reality-TV-Format müssen acht Promi-Paare zusammen in einem Haus leben und verschiedene Herausforderungen meistern. Während ihres Aufenthalts müssen die Paare nicht nur in sportlichen Challenges zeigen, was sie drauf haben, sondern auch die Stärke ihrer Beziehung unter Beweis stellen. In regelmäßigen Abständen entscheiden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst, wer die Show verlassen muss. Ziel ist es am Ende zum „Promipaar des Jahres“ gekürt zu werden und mit einem Preisgeld von 50.000 Euro nach Hause zu gehen.

Musste in der zweiten Folge schon ein Paar das „Sommerhaus der Stars“ verlassen. Um wen handelt es sich dabei? Die Antwort auf diese Frage und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

„Sommerhaus der Stars“ 2024: Wer ist raus in Folge 2?

Nachdem in der ersten Folge noch Schonzeit angesagt war, befürchteten die Paare, dass nun die Zeit gekommen ist. Zunächst wurde durch Challenges entschieden, wer bei der Nominierung sicher ist und im Haus bleiben darf. Raúl Richter und seine Freundin Vanessa, Theresia Fischer und ihr Partner Stefan sowie Gloria mit ihrem Freund Michael gewannen die Spiele und sicherten sich ihren Platz im Haus. Bei der richtigen Entscheidung zeichnete sich dann ein klares Bild davon ab, wen die Kandidatinnen und Kandidaten nicht mehr dabei haben wollen. Model und Influencerin Tessa Bergmeier und Freund Jakob bekamen alle Stimmen der übrigen sieben Paare. Die beiden haben von Anfang an nicht sehr viel Wohlwollen und Beliebtheit erlangt, da die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer meinten, die beiden würde ihre vegane Lebensweise allen anderen aufzwingen wollen. So ist es auch nicht überraschend gewesen, dass Tessa und Jakob selbst ihre Entscheidungsstimme Sarah Kern und ihrem Partner Tobias Pankow geben, da dieser Hobby-Jäger ist. Als Tessa als Letzte zur Entscheidungstafel tritt, sagt sie nur: „Also erst einmal bin ich erschreckt über so viel Falschheit.“ Das Haus verlassen musste das Paar das „Sommerhaus der Stars“ allerdings noch nicht. Erst in Folge 3 müssen entweder Tessa Bergmeier und Freund Jakob oder Sarah Kern und ihr Partner Tobias Pankow den Auszug antreten.

Welche Kandidaten sind im „Sommerhaus der Stars“ weiter dabei?

Noch sind alle Paare beim „Sommerhaus der Stars“ 2024 im Rennen:

Folge 2 vom „Sommerhaus der Stars“ 2024 in der Wiederholung sehen

Die neunte Staffel vom „Sommerhaus der Stars“ wird immer dienstags um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Alle Folgen werden zudem auf der sendereigenen Streamingplattform RTL+ ausgestrahlt. Dort stehen alle Folgen bereits eine Woche im Voraus zur Verfügung und sind natürlich auch nachträglich abrufbar.

„Sommerhaus der Stars“ 2024: Wann läuft Folge 3?

Die dritte Folge der aktuellen Staffel läuft am 1. Oktober um 20.15 Uhr auf RTL. Auf RTL+ steht sie schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung, also am 24. September, zum Anschauen bereit.