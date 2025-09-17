"Sommerhaus der Stars" 2025: Wer ist raus? Spoiler zu Folge 2

„Das Sommerhaus der Stars“ ist eine deutsche Reality-TV-Show, die seit 2016 auf RTL ausgestrahlt wird. In der Sendung ziehen mehrere prominente Paare gemeinsam in ein abgelegenes Haus im Örtchen Bocholt-Barlo und leben dort unter einfachen Bedingungen. Ziel des Formats ist es, sich in verschiedenen Spielen und Herausforderungen zu behaupten, um am Ende als „Promipaar des Jahres“ hervorzugehen. Konflikte, Allianzen und strategisches Verhalten prägen den Verlauf der Show. Das sorgt natürlich regelmäßig für intensive Auseinandersetzungen und mehr oder weniger zielführende Wortgefechte. Das Sommerhaus bietet seinem Publikum weniger Einblicke in einen glamourösen Lifestyle, als die Beobachtung zwischenmenschlicher Dynamiken.

Wer die Sendung jede Woche verlassen muss, entscheiden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch Nominierungen selbst. Wen hat es in der zweiten Episode erwischt? Die Antwort darauf und weitere nützliche Informationen liefern wir Ihnen hier.

„Sommerhaus der Stars“ 2025: Wer ist raus in Folge 2?

Zum Start der zweiten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ waren die Kandidatinnen und Kandidaten noch vollzählig. In der ersten Episode musste kein Paar die Show verlassen. In der zweiten Folge bekamen neben Tommy und Paulina auch zwei weitere Paare die Chance, sich durch ein Spiel zu retten. Zunächst ging es für die Promis ins Safety-Spiel „Aus dem letzten Loch blasen“. Dort überzeugten Lina und Ryan als einziges Paar und schützten sich vor der Nominierung. Anschließend ging es bei der Challenge „Einparken“ um das nächste Schutzschild für die anstehende Nominierung. In diesem Spiel konnten sich Stefanie und Silva sichern.

Am Abend stand dann die Nominierung an. Alle Paare gaben nach und nach ihre Stimmen ab. Doch als dann Hanka und Pierre an der Reihe waren, eskalierte die Situation. Jennifer warf Hanka vor, die anderen Bewohnerinnen und Bewohner ständig anzufassen. Dieser Vorwurf sorgte bei der 56-Jährigen für einen Wutanfall. Sie wurde laut und beleidigend. Abseits der Gruppe wurde ihr schließlich alles zu viel und sie fällte eine folgenschwere Entscheidung: „Wir gehen!“ Damit verließen Hanka und ihr Partner Piere die Show freiwillig.

Doch was bedeutete das für die übrigen Paare? Im Grunde nichts. Durch die Stimmen der anderen wurden Dennis und Tara sowie Jochen und Tina nominiert und müssen in der kommenden Folge in einer Exit-Challenge gegeneinander antreten.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Wer ist raus?

Dieses Promipaar hat die Chance, das „Promipaar des Jahres“ zu werden, bereits verpasst:

Hanka Rackwitz und Pierre - raus in Folge 2

Welche Kandidaten sind im „Sommerhaus der Stars“ 2025 weiter dabei?

Diese Promipaare kämpfen weiterhin um den Sieg beim „Sommerhaus der Stars“ 2025:

Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

Jochen und Tina Horst

Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh

Ryan Wöhrl und Lina

Edda und Michael

Tara Tabitha und Dennis Lodi

Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart

Louise Matejczyk und Pascal Zadow

Sarah Joelle Jahnel und Ersin

„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Folge 2 als Wiederholung sehen

Die zweite Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ lief bereits auf der Streamingplattform RTL+. Nach der Erstausstrahlung ist die Episode dort hinterlegt und kann jederzeit angesehen werden. Dafür wird lediglich ein Abonnement beim Anbieter benötigt. Dieses erhalten Sie aktuell ab 8,99 Euro pro Monat. Im regulären Fernsehprogramm läuft die Episode am 17. September 2025 zur Primetime auf RTL. Eine Wiederholung ist dort nicht angesetzt.

Wann läuft die nächste Folge von „Das Sommerhaus der Stars“?

Den Sendeterminen nach läuft die dritte Episode von „Das Sommerhaus der Stars“ am 17. September 2025 auf RTL+ und am 23. September 2025 um 20.15 Uhr auf RTL.